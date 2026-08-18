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Chính trị

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 4 nghị quyết về nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nhiều nghị quyết về nhân sự, trong đó có phê chuẩn Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính.

Thiên Tuấn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 403/NQ-UBTVQH16 phê chuẩn Ủy viên là đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI.

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Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Dũng. Ảnh: Quochoi.vn

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn ông Bùi Văn Dũng - ĐBQH chuyên trách, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa - giữ chức vụ Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI.

Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI, ông Bùi Văn Dũng được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,10.

Tại Nghị quyết 402/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn bà Hồ Thị Kim Ngân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên - giữ chức Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, bà Hồ Thị Kim Ngân thôi làm Ủy viên là ĐBQH hoạt động kiêm nhiệm tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XVI.

Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI, bà Hồ Thị Kim Ngân được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,10.

Tại Nghị quyết số 405/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Lê Trí Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 - kể từ ngày 10/8/2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết 401/NQ-UBTVQH16, quyết nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Đào Trọng Đức kể từ ngày 10/8/2026 do chuyển công tác.

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