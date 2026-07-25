Đồng ý phương án giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Trung ương giao Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XVI, kỳ họp không thường lệ thứ nhất phê chuẩn theo quy định.

Chiều 24/7, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV bế mạc sau 5 ngày làm việc.

Theo thông báo Hội nghị Trung ương 3, Trung ương đã đồng ý phương án giới thiệu của Bộ Chính trị về nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả giới thiệu của Trung ương, chính thức giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ để Quốc hội khóa XVI, kỳ họp không thường lệ thứ nhất phê chuẩn theo quy định.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: Báo An Giang.

Trước đó, ngày 21/7, ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, được điều động về công tác tại Bộ Nội vụ và giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, theo quyết định của Thủ tướng.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải sinh năm 1965, quê ở Cà Mau. Ông là Ủy viên Trung ương khóa XIII, XIV và là đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông là Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Luật.

Từ một cán bộ tỉnh đoàn, ông dần trải qua và nắm giữ nhiều vị trí công tác khác nhau như Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Minh Hải; Bí thư Huyện đoàn U Minh, tỉnh Minh Hải; Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Tỉnh đoàn Minh Hải; Hiệu trưởng trường Đoàn.

Từ năm 1997, ông là Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, phụ trách khối xây dựng Đoàn, sau đó trở thành Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau rồi Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau.

Đầu năm 2004, ông Nguyễn Tiến Hải giữ cương vị Bí thư Huyện ủy Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Hơn một năm sau, ông làm Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau.

Giữa năm 2009, ông trở thành Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau và sau một nhiệm kỳ, ông được tín nhiệm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, phụ trách Khối cơ sở, Khối Nội chính.

Từ tháng 7/2015, ông Nguyễn Tiến Hải có một nhiệm kỳ đảm nhiệm cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vào tháng 7/2020.

Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (từ 1/2021), giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, sau đó kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh.

Từ năm 2025, ông là Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025, sau đó khi thực hiện sáp nhập tỉnh Kiên Giang và An Giang, ông tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang (mới).

Tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng, ông Nguyễn Tiến Hải được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh An Giang.