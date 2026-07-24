Thông báo Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 20/7 đến ngày 24/7 tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và có bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao nhiều chủ trương, chính sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh: VGP

1. Thông qua nội dung các văn kiện sau:

- Quy định về thi hành Điều lệ Đảng (Quy định sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng) tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp lý về mô hình tổ chức đảng; phù hợp với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Quy định về thi hành Điều lệ Đảng kế thừa những nội dung còn giá trị pháp lý và thực tiễn của Quy định 20-QĐ/TW; sửa đổi, bổ sung những nội dung thực sự cần thiết thuộc thẩm quyền để vận hành mô hình tổ chức đảng đồng bộ, thống nhất với mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và yêu cầu chuyển đổi số từ Trung ương đến cơ sở; tập trung điều chỉnh về tên gọi, vị trí, thẩm quyền, mối quan hệ công tác của các cấp ủy, tổ chức đảng theo mô hình mới trong toàn Đảng.

- Quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII) góp phần hoàn thiện cơ sở để nhận diện sớm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nhất là đối với các hành vi vi phạm mới phát sinh trên không gian mạng, trong quá trình chuyển đổi số và sắp xếp tổ chức, bộ máy; đồng thời là công cụ quan trọng để tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quy định số 37-QĐ/TW; sửa đổi nội dung không còn phù hợp, bổ sung quy định điều chỉnh hành vi vi phạm mới phát sinh; bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định hiện hành về nêu gương, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, kỷ luật, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kết hợp giữa "xây" và "chống"; lấy phòng ngừa, cảnh tỉnh, tự soi, tự sửa là chính.

- Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá, qua 40 năm đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; quy mô, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao; trở thành nước có thu nhập trung bình cao; đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, quá trình đổi mới mô hình phát triển đất nước còn chậm. Trong khi đó, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, tạo ra nhiều thuận lợi, thời cơ, thách thức lớn đan xen. Ở trong nước, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược, mang tính cách mạng; đặt ra nhiều vấn đề và yêu cầu mới rất cao, nhất là mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030; từ đó, đòi hỏi phải có bước đột phá về đổi mới mô hình phát triển đất nước.

Để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, xác lập nền tảng cho tầm nhìn 100 năm phát triển tiếp theo của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng (2030-2130), Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cần phải đổi mới mô hình phát triển đất nước với các mục tiêu cụ thể theo các mốc đến năm 2030/2035/2045 và định hướng tầm nhìn đến năm 2130, Việt Nam trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại, bản sắc, có năng lực sáng tạo và sức sống trường tồn; là một trong những nền kinh tế xanh, sáng tạo, trung tâm sản xuất thông minh hàng đầu của châu Á; có vị thế quan trọng trong trật tự toàn cầu về tri thức, công nghệ, kinh tế, quốc phòng, an ninh; xã hội văn minh, thịnh vượng, công bằng, bao trùm, hạnh phúc; văn hóa bản sắc, con người phát triển toàn diện; đủ năng lực thích ứng với mọi thay đổi của thời đại và có đóng góp xứng đáng cho nhân loại.

- Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá, qua 5 năm thực hiện tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 07 năm thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, công tác bảo vệ an ninh quốc gia đạt nhiều kết quả quan trọng có tính đột phá, bước ngoặt. Cùng với sự phát triển của đất nước, các thách thức đối với an ninh từ bên ngoài, bên trong, từ các không gian mới sẽ ngày càng gia tăng; những rủi ro trong các lĩnh vực trọng điểm ngày càng phức tạp, đa dạng, bao gồm các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Trước bối cảnh, tình hình trên, an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia đứng trước yêu cầu mới, tư duy mới, cách làm mới, đòi hỏi thực hiện ở cấp độ cao hơn, không chỉ là bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, nhận diện, đẩy lùi, xử lý hiệu quả mọi nguy cơ, thách thức, mà phải tạo nền tảng cho thành công của phát triển nhanh, bền vững, chất lượng cao, nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng, hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm.

- Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển.

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất nhận định, thời gian 20 năm tới là giai đoạn quan trọng định hình cấu trúc chính trị, an ninh và mô hình phát triển thế giới. Tình hình trên đòi hỏi phải xây dựng mô hình xã hội phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; tạo nền tảng chính trị-xã hội vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất khẳng định, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, là một trụ cột quan trọng của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, gia đình, cộng đồng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong xây dựng xã hội văn minh, hiện đại xã hội chủ nghĩa. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nâng cao hình ảnh, uy tín quốc gia; chủ động tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn minh nhân loại, thành tựu khoa học, công nghệ và quản trị tiên tiến, đồng thời giữ vững độc lập, chủ quyền, tự chủ, bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển đất nước.

- Nghị quyết về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật đất đai và các Luật có liên quan tiếp tục kế thừa, khẳng định những quan điểm, mục tiêu cơ bản của Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" còn nguyên giá trị, đồng thời điều chỉnh, bổ sung một số quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới pháp luật về đất đai đồng bộ, minh bạch, khả thi, vừa khơi thông nguồn lực, đóng góp vào tăng trưởng "2 con số" và phát triển nhanh, bền vững đất nước, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ, công bằng xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường.

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất khẳng định quan điểm: Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, không gian phát triển, không gian sinh tồn; là yếu tố cấu thành chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền kinh tế và an ninh quốc gia; là tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước; quyền sử dụng đất là yếu tố đầu vào quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất khi đưa vào sử dụng, không để hình thành cơ chế nhiều giá. Chuyển mạnh từ tư duy "bồi thường tài sản bị thu hồi" sang tư duy "tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất", người có đất ở bị thu hồi phải có chỗ ở, điều kiện sống ngang bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Nhà nước tạo điều kiện để công dân có quyền có nơi ở. Ưu tiên dành quỹ đất để phát triển nhà ở cho thuê đáp ứng yêu cầu chỗ ở của Nhân dân.

- Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh khẳng định, xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân; bảo đảm đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước và sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của các chủ thể trong xã hội. Phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn ra biển lớn; đề cao vai trò trung tâm của nhân dân và doanh nghiệp trong phát triển đất nước theo hướng biển, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Nghị quyết cũng xác định rõ, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể đến năm 2030; tầm nhìn đến năm 2045; cùng hệ thống 9 nhiệm vụ giải pháp cụ thể để góp phần xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

- Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp khẳng định, chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; là quyết sách chiến lược, mang tính cách mạng sâu sắc trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tổ chức quyền lực nhà nước và quản trị quốc gia hiện đại.

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất khẳng định, trong thời gian tới, cần tiếp tục "tinh chỉnh" để hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong; đồng thời, chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo phát triển và hiệu quả phục vụ Nhân dân; bảo đảm hệ thống chính trị đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

- Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới kế thừa những chủ trương lớn còn giá trị của Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đồng thời phát triển những chủ trương, quyết sách lớn để giải quyết các vấn đề đặt ra trong giai đoạn phát triển mới.

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất xác định 5 quan điểm chỉ đạo; các mục tiêu đến năm 2030; tầm nhìn đến năm 2045 và 9 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo, tiếp thu, hoàn thiện, ban hành các văn kiện và quán triệt, tổ chức thực hiện; chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ Nghị quyết của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và các luật liên quan theo quy định, trình Quốc hội xem xét, quyết định.

2. Thảo luận, cho ý kiến và thống nhất thông qua các báo cáo:

- Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm;

- Tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm;

- Tình hình quốc tế và một số vấn đề nổi bật cần quan tâm về quốc phòng, an ninh, đối ngoại;

- Những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV.

3. Đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng uỷ Chính phủ căn cứ chủ trương của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn thiện Đề án, hồ sơ theo quy định, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

4. Đồng ý chủ trương chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

5. Đồng ý phương án giới thiệu của Bộ Chính trị về nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả giới thiệu của Trung ương, chính thức giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ để Quốc hội khoá XVI, kỳ họp không thường lệ thứ nhất phê chuẩn theo quy định.

6. Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Bùi Văn Hải, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước; đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.