UAE thông tin kết quả điều tra vụ Flydubai

Theo Tổng công tố UAE, cơ phó trên chuyến bay Flydubai hôm 30/9 có ý định chiếm quyền kiểm soát máy bay rồi lao xuống nhà ga hành khách tại sân bay của Israel.

AP đưa tin ngày 10/10, trong một tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước WAM đăng tải, công tố viên hàng đầu của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết, cơ phó, người tấn công cơ trưởng trên chuyến bay Flydubai từ UAE đến Israel hôm 30/9, có ý định chiếm quyền kiểm soát máy bay rồi lao xuống nhà ga hành khách tại sân bay quốc tế chính của Israel để "gây thương vong lớn nhất có thể".

Danh tính cơ phó này được xác định là Hamam al-Hammami, 29 tuổi người Oman.

Một chiếc máy bay của hãng Flydubai tại sân bay quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv, Israel, ngày 30/9/2026. Ảnh: AP/Ariel Schalit.

Thông báo cho biết Hammami thừa nhận rằng hắn ta hành động một mình, không có sự tham gia của người khác. Trước sự chứng kiến ​​của luật sư, nghi phạm đã đưa ra lời thú tội chi tiết nêu rõ động cơ cũng như các giai đoạn lập kế hoạch và thực hiện.

Bản cập nhật từ văn phòng công tố hôm 9/10 là bản cập nhật toàn diện nhất kể từ khi UAE tiếp quản cuộc điều tra ngay sau vụ việc xảy ra vào ngày 30/9.

Trước đó, hãng hàng không Flydubai cho biết không có cuộc kiểm tra an ninh hay chuyên môn nào cho thấy nghi phạm có tư tưởng cực đoan hoặc lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công. Tuy nhiên, theo nguồn tin giấu tên ngày 3/10, cơ phó này từng bị Oman cấm bay vì anh ta có những quan điểm cực đoan.

Như tin tức đã đưa, Hammami đã sử dụng một chiếc rìu thoát hiểm tấn công cơ trưởng Smit Machchhar trong buồng lái máy bay Flydubai khi chiếc phi cơ đang trên hành trình từ UAE tới Israel hôm 30/9.

Dù bị thương, cơ trưởng Machchhar vẫn cố gắng mở cửa buồng lái, giúp thành viên phi hành đoàn và hành khách vào trong khống chế kẻ tấn công, ổn định lại máy bay. Phi cơ sau đó hạ cánh an toàn xuống sân bay Tabuk ở Ả Rập Xê Út.

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