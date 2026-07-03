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Kinh doanh - Địa ốc

U40 trở lại thị trường lao động: "Điều khó nhất là chấp nhận... học lại"

Sau nhiều năm ở nhà chăm sóc gia đình, không ít người U40 chật vật tìm việc khi trở lại thị trường lao động, buộc phải học kỹ năng mới để mưu sinh.

Thiên Anh

Mỗi sáng, sau khi đưa hai con đến trường, chị Nguyễn Thanh Hương (39 tuổi, Hà Nội) lại mở máy tính, kiểm tra email với hy vọng nhận được lời mời phỏng vấn. Hộp thư vẫn im lặng như nhiều tháng trước đó.

Có thời điểm, chị gần như dành cả ngày để tìm việc. Mỗi khi thấy vị trí phù hợp, chị đều cẩn thận chỉnh sửa hồ sơ, viết thư ứng tuyển rồi nhấn nút gửi. Thế nhưng, sau hàng chục bộ hồ sơ được gửi đi, đổi lại chỉ là vài email cảm ơn hoặc những cuộc gọi thông báo chị chưa phù hợp.

"Tôi từng nghĩ chỉ cần mình có tinh thần cầu thị thì doanh nghiệp sẽ cho cơ hội. Nhưng càng đi xin việc, tôi càng nhận ra khoảng trống gần 10 năm không đi làm khiến mình trở nên lép vế trước những ứng viên trẻ hơn", Hương kể.

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Ảnh minh họa sử dụng AI.

Tốt nghiệp đại học và từng làm nhân viên hành chính cho một doanh nghiệp tư nhân, Hương nghỉ việc sau khi sinh con đầu lòng. Một phần vì con nhỏ thường xuyên ốm đau, phần khác vì thu nhập của chồng đủ trang trải cuộc sống nên chị quyết định lui về chăm sóc gia đình.

Thời gian trôi qua, hai con ngày một lớn, kéo theo chi phí học hành và sinh hoạt tăng lên. Chứng kiến chồng một mình gồng gánh kinh tế, Hương quyết định quay lại thị trường lao động với mong muốn san sẻ gánh nặng cho gia đình.

Sự tự tin ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác hụt hẫng.

Trong các buổi phỏng vấn, điều nhà tuyển dụng quan tâm không chỉ là kinh nghiệm trước đây mà còn là khoảng thời gian dài chị rời xa công việc. Những câu hỏi về kỹ năng công nghệ, khả năng sử dụng các nền tảng số hay thích nghi với môi trường làm việc mới khiến chị nhiều lần lúng túng.

"Có người nói rất nhẹ nhàng rằng họ cần ứng viên có thể bắt nhịp công việc ngay. Tôi hiểu họ không sai, nhưng bước ra khỏi phòng phỏng vấn vẫn thấy chạnh lòng. Gần 40 tuổi, mình muốn đi làm tử tế mà khó quá", chị chia sẻ.

Áp lực lớn nhất, theo Hương, không chỉ đến từ những lần bị từ chối mà còn từ cảm giác mình chưa làm tròn trách nhiệm với gia đình.

"Mỗi lần chồng bảo cứ để anh lo, tôi càng thấy áy náy. Bố mẹ hai bên không nói gì nhưng luôn hỏi thăm chuyện xin việc. Các con thì hồn nhiên hỏi: 'Bao giờ mẹ đi làm?'. Chỉ vài câu hỏi thôi cũng đủ khiến tôi trằn trọc cả đêm."

Có thời điểm, chị nghĩ đến việc từ bỏ vì càng tìm việc càng mất tự tin. Nhưng nếu dừng lại, đồng nghĩa với việc tiếp tục phụ thuộc vào nguồn thu nhập duy nhất của chồng.

Không muốn chờ đợi thêm, Hương quyết định tự tạo cơ hội cho mình.

Ban ngày, sau khi hoàn thành việc nhà, chị nhận viết nội dung cho các cửa hàng kinh doanh online, quản lý fanpage, chỉnh sửa video ngắn và bán hàng trực tuyến để có thêm thu nhập. Buổi tối, khi cả gia đình đã ngủ, chị tiếp tục học các khóa viết content, dựng video và ngoại ngữ với hy vọng mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Những ngày đầu làm freelance không hề dễ dàng. Một bài viết mất nhiều giờ mới hoàn thành nhưng vẫn phải sửa đi sửa lại. Có những video khách hàng yêu cầu chỉnh sửa nhiều lần, tiền công nhận về chỉ đủ bù thời gian bỏ ra.

"Nhiều lúc tôi thấy mình giống sinh viên năm nhất hơn là một người gần 40 tuổi. Có những phần mềm tôi chưa từng sử dụng, phải xem đi xem lại hướng dẫn mới làm được. Có hôm gần 2 giờ sáng vẫn ngồi trước máy tính học cách dựng một video ngắn", Hương kể.

Không ít lần, chị định gấp máy tính lại vì mệt mỏi. Nhưng sáng hôm sau, sau khi đưa con đi học, chị lại mở bài giảng lên học tiếp.

"Tôi tự nhủ nếu mình không chịu thay đổi thì sẽ không ai tạo cơ hội cho mình."

Sau gần một năm kiên trì, công việc freelance bắt đầu ổn định hơn. Những khách hàng đầu tiên giới thiệu thêm khách mới, kỹ năng cũng dần cải thiện. Thu nhập chưa cao, nhưng đủ để chị phụ thêm tiền học cho con và trang trải một phần sinh hoạt phí trong gia đình.

Điều khiến Hương vui nhất không phải là số tiền kiếm được, mà là cảm giác mình đã tìm lại được giá trị của bản thân sau nhiều năm chỉ gắn với vai trò người vợ, người mẹ.

"Tôi không còn mặc cảm vì bắt đầu lại muộn hơn người khác. Ai cũng có một nhịp sống riêng. Chỉ cần mình còn sẵn sàng học, còn dám bước tiếp thì cánh cửa phía trước vẫn sẽ mở."

Mỗi tối, khi căn hộ đã tắt đèn, ánh sáng từ màn hình máy tính vẫn hắt lên góc bàn nhỏ trong phòng khách. Với Hương, đó không chỉ là nơi làm việc, mà còn là điểm khởi đầu của một hành trình mới – hành trình đi tìm lại sự tự tin và cơ hội của chính mình ở tuổi U40.

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