Trào lưu "kidult" bùng nổ, phụ nữ trở thành động lực mới của ngành đồ chơi

Không còn là đặc quyền của trẻ em, trào lưu mua đồ chơi "chữa lành" của phụ nữ trưởng thành đang đóng góp hơn một nửa mức tăng trưởng của toàn ngành.

Theo báo cáo mới nhất của công ty nghiên cứu thị trường Circana, nhóm khách hàng nữ giới đã trở thành động lực chính thúc đẩy doanh thu ngành đồ chơi. Số liệu thống kê trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay cho thấy, phụ nữ đóng góp hơn một nửa mức tăng trưởng doanh thu của toàn ngành.

Báo cáo cũng cho thấy xu hướng tiêu dùng đồ chơi đang thay đổi rõ rệt khi người lớn dần trở thành nhóm khách hàng chủ lực thay vì trẻ em. Nhóm người tiêu dùng từ 18 tuổi trở lên hiện đóng góp tới 35% vào tổng cơ cấu tăng trưởng của toàn ngành.

Theo Circana, sức mua của người lớn đã bù đắp đáng kể cho sự sụt giảm doanh số ở nhóm khách hàng trẻ em, vốn chịu ảnh hưởng từ áp lực kinh tế gia đình và sự phát triển của các hình thức giải trí kỹ thuật số. Trong đó, phụ nữ nổi lên là nhóm khách hàng có sức mua ổn định và tạo ảnh hưởng lớn đến xu hướng tiêu dùng.

Phụ nữ đang trở thành động lực tăng trưởng chính của ngành đồ chơi

Các chuyên gia cho rằng phụ nữ trưởng thành không chỉ mua đồ chơi để làm quà tặng mà còn để tự thưởng cho bản thân. Nhu cầu tìm kiếm sự thư giãn, giải tỏa áp lực cuộc sống và gợi lại ký ức tuổi thơ là những yếu tố thúc đẩy xu hướng này.

Chia sẻ về sự thay đổi của thị trường trong nước, chị Minh Anh, đại diện một hệ thống chuyên nhận đặt hàng các dòng đồ chơi cao cấp tại Hà Nội, cho biết: "Nhu cầu đối với các dòng mô hình nghệ thuật và thú bông phân khúc cao cấp đã tăng trưởng gần 40% so với năm ngoái. Trong đó, các sản phẩm hộp mù (blind box) từ Pop Mart và thú bông của Jellycat là hai cái tên ghi nhận lượng đơn đặt hàng lớn nhất".

Theo chị Minh Anh, hơn 60% doanh thu từ các phiên bản giới hạn hiện nay đến từ nhóm khách hàng nữ.

Là một "tín đồ" của trào lưu này, bạn Hoàng Ngân (Hà Nội) cho biết sẵn sàng dành một phần thu nhập hằng tháng để sưu tầm các nhân vật của Pop Mart và những mẫu thú bông đặc trưng của Jellycat.

"Đối với mình, những mô hình art toy hay thú bông cao cấp này không đơn thuần là món đồ giải trí, mà là những vật phẩm mang lại giá trị tinh thần lớn, giúp giải tỏa áp lực công việc hiệu quả. Cảm giác hồi hộp khi bóc những chiếc hộp mù Pop Mart hay sự dễ chịu khi sở hữu một chú gấu Jellycat khiến mình thấy khoản chi này hoàn toàn xứng đáng", Hoàng Ngân chia sẻ.

Ảnh minh họa.

Sự chuyển dịch này cũng đang làm thay đổi cách các doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng. Thay vì tập trung vào các bậc phụ huynh, nhiều chiến dịch quảng bá hiện hướng trực tiếp tới người trưởng thành với thông điệp khuyến khích chăm sóc sức khỏe tinh thần và tự thưởng cho bản thân sau những giờ làm việc căng thẳng.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn khiến người tiêu dùng cân nhắc chi tiêu, sức mua ổn định của nhóm khách hàng nữ đối với đồ chơi được xem là tín hiệu tích cực, góp phần tạo động lực tăng trưởng cho ngành trước mùa mua sắm cuối năm.