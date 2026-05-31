Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sức khoẻ 360

Ù tai, chảy dịch, cô gái phát hiện tổn thương nguy hiểm ở tai giữa

Chỉ sau vài ngày xuất hiện triệu chứng ù tai và chảy dịch, chị T. (Hà Nội) đã phải nhập viện vì một tổn thương nguy hiểm trong tai giữa có nguy cơ gây điếc vĩnh viễn và biến chứng nội sọ.

Thúy Nga

Ban đầu, người bệnh chỉ cảm thấy ngứa nhẹ trong tai, ù tai và chảy dịch nên nghĩ do nước vào tai khi tắm hoặc ảnh hưởng từ môi trường làm việc nhiều tiếng ồn. Chị tự vệ sinh tai tại nhà mà không đi khám.

Tuy nhiên, sau 5 ngày, tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn. Tai trái nghe kém rõ rệt, dịch tai chảy nhiều và có mùi hôi. Nhận thấy dấu hiệu bất thường kéo dài, chị mới đi khám.

chay-dich-tai.jpg
Nội soi phát hiện tổn thương nguy hiểm ở tai giữa - Ảnh BVCC

Qua nội soi Tai Mũi Họng, bác sĩ phát hiện vùng thượng nhĩ tai trái có nhiều tổ chức màu trắng ngà đọng ở đáy, gợi ý tổn thương đặc trưng. Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy người bệnh bị viêm thượng nhĩ trái nghi ngờ cholesteatoma — tổn thương nguy hiểm ở tai giữa có khả năng phát triển âm thầm và phá hủy cấu trúc xương tai.

Trước mức độ tổn thương nặng, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật tiệt căn xương chũm kết hợp tái tạo hệ thống xương con dưới kính hiển vi nhằm loại bỏ toàn bộ tổn thương và phục hồi khả năng nghe cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân không ghi nhận tổn thương dây thần kinh vùng mặt, không xuất hiện rối loạn tiền đình hay đau đầu. Quá trình hồi phục ổn định.

ThS.BSNT Lê Xuân Ngọc, khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết, tổn thương của bệnh nhân đã ở giai đoạn muộn. Khối cholesteatoma phá hủy gần như toàn bộ hệ thống xương con — cấu trúc giữ vai trò dẫn truyền âm thanh — đồng thời ăn mòn sát dây thần kinh số VII, dây thần kinh chi phối vận động cơ mặt.

Đáng lo ngại, tổn thương đã lan rộng tới khu vực sát màng não — vùng giải phẫu phức tạp với nhiều dây thần kinh và mạch máu quan trọng. Nếu không điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ đối mặt với các biến chứng nặng như liệt mặt, viêm màng não, áp xe não hoặc mất thính lực vĩnh viễn.

“Khối cholesteatoma không phải ung thư, nhưng có tính chất phá hủy rất mạnh. Bệnh thường tiến triển âm thầm trong thời gian dài, triệu chứng ban đầu dễ nhầm với viêm tai thông thường nên nhiều người chủ quan. Khi phát hiện, tổn thương đã ăn sâu vào các cấu trúc quan trọng, khiến quá trình điều trị phức tạp hơn”, ThS.BSNT Lê Xuân Ngọc cho biết.

chay-dich-tai-1.jpg
ThS.BSNT Lê Xuân Ngọc phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, cholesteatoma thường liên quan đến rối loạn thông khí tai giữa kéo dài. Khi màng nhĩ co kéo và lõm sâu vào trong, các tế bào biểu bì bong ra không được đào thải sẽ tích tụ dần, tạo thành khối cholesteatoma và âm thầm bào mòn xương xung quanh.

Dấu hiệu cảnh báo cholesteatoma không nên bỏ qua

- Chảy dịch tai kéo dài, có mùi hôi

- Ù tai, nghe kém tăng dần

- Đau tai tái diễn.

- Cảm giác đầy tức trong tai.

- Chóng mặt, mất thăng bằng

>>> Mời độc giả xem thêm video Nắng nóng 40 độ C, bật điều hòa sai cách dễ đột quỵ

#Chẩn đoán và điều trị cholesteatoma #Nguy cơ biến chứng nội sọ #Tác động của tổn thương tai giữa #Nhận biết triệu chứng viêm tai mãn tính #Phẫu thuật phức tạp và nguy hiểm

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hy hữu gia đình 3 thế hệ nam giới cùng mắc rò luân nhĩ

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa phẫu thuật thành công cho bé trai 6 tuổi mắc rò luân nhĩ di truyền qua 3 thế hệ nam giới.

Các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi N.V. (6 tuổi, trú tại Lào Cai) mắc rò luân nhĩ bẩm sinh ở cả hai tai.

Theo khai thác tiền sử, từ ông nội đến bố và các con trai trong gia đình đều có lỗ rò luân nhĩ trước tai và từng phải phẫu thuật bóc tách đường rò.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Loại viêm tai giữa không nung mủ, diễn biến âm thầm đe dọa thính lực

Viêm tai giữa ứ dịch diễn biến âm thầm thường bị bỏ qua, dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng nghe và phát triển ngôn ngữ của trẻ.

Khác với viêm tai giữa cấp tính thường gây đau đớn dữ dội và sốt cao khiến cha mẹ dễ dàng phát hiện, viêm tai giữa ứ dịch (Otitis media with effusion - O.M.E) lại diễn biến âm thầm.

Chính sự “thầm lặng” này khiến bệnh thường bị bỏ qua, dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng nghe và phát triển ngôn ngữ của trẻ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cholesteatoma bẩm sinh đe dọa sức nghe, tính mạng trẻ

Nếu phát hiện muộn, bệnh sẽ gây nghe kém, liệt mặt, chóng mặt, thậm chí là các biến chứng nội sọ đe dọa tính mạng.

Khoa Liên Chuyên Khoa – Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc đã phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi nam (29 tháng tuổi) mắc bệnh lý Cholesteatoma bẩm sinh. Đây là một bệnh lý âm thầm nhưng có sức tàn phá nghiêm trọng, dễ bị bỏ sót trong quá trình thăm khám thông thường.

Hành trình phát hiện "kẻ phá hủy thầm lặng"

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Nắng nóng kéo dài, nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại tăng cao

Nắng nóng kéo dài, nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại tăng cao

Theo ghi nhận tại Trung tâm Tiêm chủng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chỉ trong hai tuần nắng nóng gay gắt, đơn vị đã tiếp nhận hơn 51 trường hợp đến tiêm huyết thanh và vắc-xin phòng dại sau khi bị chó, mèo cắn hoặc cào