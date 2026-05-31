Ù tai, chảy dịch, cô gái phát hiện tổn thương nguy hiểm ở tai giữa

Ban đầu, người bệnh chỉ cảm thấy ngứa nhẹ trong tai, ù tai và chảy dịch nên nghĩ do nước vào tai khi tắm hoặc ảnh hưởng từ môi trường làm việc nhiều tiếng ồn. Chị tự vệ sinh tai tại nhà mà không đi khám.

Tuy nhiên, sau 5 ngày, tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn. Tai trái nghe kém rõ rệt, dịch tai chảy nhiều và có mùi hôi. Nhận thấy dấu hiệu bất thường kéo dài, chị mới đi khám.

Nội soi phát hiện tổn thương nguy hiểm ở tai giữa - Ảnh BVCC

Qua nội soi Tai Mũi Họng, bác sĩ phát hiện vùng thượng nhĩ tai trái có nhiều tổ chức màu trắng ngà đọng ở đáy, gợi ý tổn thương đặc trưng. Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy người bệnh bị viêm thượng nhĩ trái nghi ngờ cholesteatoma — tổn thương nguy hiểm ở tai giữa có khả năng phát triển âm thầm và phá hủy cấu trúc xương tai.

Trước mức độ tổn thương nặng, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật tiệt căn xương chũm kết hợp tái tạo hệ thống xương con dưới kính hiển vi nhằm loại bỏ toàn bộ tổn thương và phục hồi khả năng nghe cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân không ghi nhận tổn thương dây thần kinh vùng mặt, không xuất hiện rối loạn tiền đình hay đau đầu. Quá trình hồi phục ổn định.

ThS.BSNT Lê Xuân Ngọc, khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết, tổn thương của bệnh nhân đã ở giai đoạn muộn. Khối cholesteatoma phá hủy gần như toàn bộ hệ thống xương con — cấu trúc giữ vai trò dẫn truyền âm thanh — đồng thời ăn mòn sát dây thần kinh số VII, dây thần kinh chi phối vận động cơ mặt.

Đáng lo ngại, tổn thương đã lan rộng tới khu vực sát màng não — vùng giải phẫu phức tạp với nhiều dây thần kinh và mạch máu quan trọng. Nếu không điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ đối mặt với các biến chứng nặng như liệt mặt, viêm màng não, áp xe não hoặc mất thính lực vĩnh viễn.

“Khối cholesteatoma không phải ung thư, nhưng có tính chất phá hủy rất mạnh. Bệnh thường tiến triển âm thầm trong thời gian dài, triệu chứng ban đầu dễ nhầm với viêm tai thông thường nên nhiều người chủ quan. Khi phát hiện, tổn thương đã ăn sâu vào các cấu trúc quan trọng, khiến quá trình điều trị phức tạp hơn”, ThS.BSNT Lê Xuân Ngọc cho biết.

ThS.BSNT Lê Xuân Ngọc phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, cholesteatoma thường liên quan đến rối loạn thông khí tai giữa kéo dài. Khi màng nhĩ co kéo và lõm sâu vào trong, các tế bào biểu bì bong ra không được đào thải sẽ tích tụ dần, tạo thành khối cholesteatoma và âm thầm bào mòn xương xung quanh.

Dấu hiệu cảnh báo cholesteatoma không nên bỏ qua

- Chảy dịch tai kéo dài, có mùi hôi

- Ù tai, nghe kém tăng dần

- Đau tai tái diễn.

- Cảm giác đầy tức trong tai.

- Chóng mặt, mất thăng bằng

