Hồi sinh kỳ diệu bệnh nhân hôn mê sâu do u lympho xâm lấn não

Người bệnh là ông Tạ Văn B. (64 tuổi), có tiền sử phát hiện u lympho không Hodgkin tế bào Mantle từ tháng 11/2024 và đã trải qua nhiều đợt hóa trị. Khi nhập viện tại Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện 19-8, bệnh đã tái phát và xâm lấn thần kinh trung ương.

Theo các bác sĩ, thời điểm nhập viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê, liệt vận động, đại tiểu tiện không tự chủ và phải nuôi dưỡng hoàn toàn qua sonde dạ dày.

Ngoài nguy cơ tổn thương não tiến triển nhanh, người bệnh còn đối diện hàng loạt biến chứng nặng do nằm lâu như suy kiệt, viêm phổi, huyết khối tĩnh mạch và loét tì đè.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Song song với các biện pháp hồi sức cấp cứu và chống phù não, người bệnh được chỉ định xạ trị gia tốc tổn thương u lympho tại não bằng hệ thống xạ trị Elekta.

Người bệnh được chống loét tại các điểm tì đè, vỗ rung hô hấp phòng xẹp phổi, chăm sóc dinh dưỡng chuyên sâu qua sonde dạ dày, đồng thời dự phòng nghiêm ngặt viêm phổi và huyết khối do nằm bất động kéo dài.

Bên cạnh đó, tình trạng tri giác và chức năng hô hấp được theo dõi liên tục nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu diễn biến nặng.

Sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt chỉ trong thời gian ngắn. Sau 2 ngày điều trị, tri giác cải thiện, có thể tự ngồi dậy và dần kiểm soát được đại tiểu tiện.

Đến ngày thứ 10, người bệnh được rút sonde dạ dày, tự ăn uống, giao tiếp bình thường và phục hồi đáng kể về ý thức cũng như sinh hoạt cá nhân.

BS Nguyễn Trung Thành, Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện 19-8 cho biết, u lympho tái phát tại não nguy cơ tiến triển rất nhanh. Với trường hợp này, việc phối hợp điều trị đa mô thức, theo dõi sát và triển khai xạ trị trúng đích đúng thời điểm quyết định sự phục hồi tri giác và chức năng sống cho người bệnh.

Bệnh nhân phục hồi sau 10 ngày điều trị - Ảnh BVCC

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, với các bệnh ung thư có nguy cơ tái phát hoặc xâm lấn thần kinh trung ương, việc tái khám định kỳ, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường và điều trị đúng thời điểm có vai trò đặc biệt quan trọng trong cải thiện tiên lượng sống.

Người mắc các bệnh ung thư, đặc biệt là u lympho, cần đi khám sớm nếu xuất hiện các biểu hiện: - Đau đầu kéo dài, tăng dần. - Rối loạn tri giác, lú lẫn, ngủ gà. - Co giật. - Yếu liệt tay chân. - Rối loạn ngôn ngữ, nói khó. - Đại tiểu tiện không tự chủ. - Buồn nôn, nôn kéo dài

