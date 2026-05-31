Hồi sinh kỳ diệu bệnh nhân hôn mê sâu do u lympho xâm lấn não

Các bác sĩ Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện 19-8 vừa điều trị thành công một trường hợp u lympho không Hodgkin tế bào Mantle tái phát tại não trong tình trạng nguy kịch.

Thúy Nga

Người bệnh là ông Tạ Văn B. (64 tuổi), có tiền sử phát hiện u lympho không Hodgkin tế bào Mantle từ tháng 11/2024 và đã trải qua nhiều đợt hóa trị. Khi nhập viện tại Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện 19-8, bệnh đã tái phát và xâm lấn thần kinh trung ương.

Theo các bác sĩ, thời điểm nhập viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê, liệt vận động, đại tiểu tiện không tự chủ và phải nuôi dưỡng hoàn toàn qua sonde dạ dày.

Ngoài nguy cơ tổn thương não tiến triển nhanh, người bệnh còn đối diện hàng loạt biến chứng nặng do nằm lâu như suy kiệt, viêm phổi, huyết khối tĩnh mạch và loét tì đè.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Song song với các biện pháp hồi sức cấp cứu và chống phù não, người bệnh được chỉ định xạ trị gia tốc tổn thương u lympho tại não bằng hệ thống xạ trị Elekta.

Người bệnh được chống loét tại các điểm tì đè, vỗ rung hô hấp phòng xẹp phổi, chăm sóc dinh dưỡng chuyên sâu qua sonde dạ dày, đồng thời dự phòng nghiêm ngặt viêm phổi và huyết khối do nằm bất động kéo dài.

Bên cạnh đó, tình trạng tri giác và chức năng hô hấp được theo dõi liên tục nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu diễn biến nặng.

Sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt chỉ trong thời gian ngắn. Sau 2 ngày điều trị, tri giác cải thiện, có thể tự ngồi dậy và dần kiểm soát được đại tiểu tiện.

Đến ngày thứ 10, người bệnh được rút sonde dạ dày, tự ăn uống, giao tiếp bình thường và phục hồi đáng kể về ý thức cũng như sinh hoạt cá nhân.

BS Nguyễn Trung Thành, Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện 19-8 cho biết, u lympho tái phát tại não nguy cơ tiến triển rất nhanh. Với trường hợp này, việc phối hợp điều trị đa mô thức, theo dõi sát và triển khai xạ trị trúng đích đúng thời điểm quyết định sự phục hồi tri giác và chức năng sống cho người bệnh.

Bệnh nhân phục hồi sau 10 ngày điều trị - Ảnh BVCC

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, với các bệnh ung thư có nguy cơ tái phát hoặc xâm lấn thần kinh trung ương, việc tái khám định kỳ, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường và điều trị đúng thời điểm có vai trò đặc biệt quan trọng trong cải thiện tiên lượng sống.

Người mắc các bệnh ung thư, đặc biệt là u lympho, cần đi khám sớm nếu xuất hiện các biểu hiện:

- Đau đầu kéo dài, tăng dần.

- Rối loạn tri giác, lú lẫn, ngủ gà.

- Co giật.

- Yếu liệt tay chân.

- Rối loạn ngôn ngữ, nói khó.

- Đại tiểu tiện không tự chủ.

- Buồn nôn, nôn kéo dài

(Nguồn: Nhân Dân)
Sống Khỏe

Nam thiếu niên 16 tuổi giữ lại đôi mắt sau phẫu thuật ung thư da

Bệnh viện K điều trị thành công cho nam thiếu niên Phú Thọ ung thư da vùng thái dương, bảo tồn mắt và phục hồi thẩm mỹ sau hai lần phẫu thuật.

Bệnh viện K vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân L.Đ.T (16 tuổi, người dân tộc Dao, quê Phú Thọ) với chẩn đoán ung thư da vùng thái dương trái. Trước đó, người bệnh đã hai lần phẫu thuật tại địa phương nhưng tổn thương tiếp tục tái phát.

Theo các bác sĩ, khối u tiến triển nhanh, vỡ loét, chảy dịch, kích thước lớn khoảng 7 cm, chiếm phần lớn vùng thái dương trái và gây biến dạng gương mặt. Dù phát hiện bất thường từ khoảng một năm trước, đến tháng 5/2026, em T. mới có điều kiện nhập viện điều trị do hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn.

Sống Khỏe

Ung thư phổi ngày càng trẻ hóa, chuyên gia khuyến cáo tầm soát sớm

Những người trên 50 tuổi, có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào lâu năm hoặc trong gia đình có người mắc ung thư phổi cần đặc biệt lưu ý.

“Tại Việt Nam, tỷ lệ phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn sớm chỉ dưới 10%. Con số này quá thấp so với thế giới và đó là nỗi trăn trở của những người làm nghề như chúng tôi”, PGS.TS Phạm Cẩm Phương - Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ.

2,5 triệu ca mắc mỗi năm, thách thức lớn nhất của y tế toàn cầu

Sống Khỏe

Cắt thực quản, tạo hình ống dạ dày giúp người bệnh ung thư thoát cửa tử

Việc ứng dụng phẫu thuật nội soi cắt thực quản, tạo hình bằng ống dạ dày đã điều trị hiệu quả ung thư thực quản, kéo dài thời gian sống cho người bệnh.

Phẫu thuật nội soi cắt thực quản và nạo vét hạch trong điều trị ung thư thực quản là kỹ thuật cao đang được ứng dụng rộng rãi trên thế giới và một số bệnh viện lớn tuyến trung ương như: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện K…

Từ đầu năm 2026 đến nay đã có 4 ca phẫu thuật nội soi cắt ung thư thực quản, vét hạch được thực hiện thành công tại Bệnh viện Bãi Cháy, khẳng định năng lực tiếp cận và làm chủ kỹ thuật tiên tiến của đội ngũ y bác sĩ.

Nắng nóng kéo dài, nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại tăng cao

