Dấu hiệu giống đột quỵ, cụ bà 80 tuổi được phát hiện trật khớp vai

Người bệnh Đ.T.S. (80 tuổi, trú tại phường Thanh Miếu, Phú Thọ) được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, tức ngực, huyết áp tăng cao đột ngột kèm yếu tay trái. Đây đều là các dấu hiệu dễ khiến gia đình nghĩ tới nguy cơ đột quỵ.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Trung tâm Đột quỵ đã tiến hành thăm khám, thực hiện các cận lâm sàng cần thiết và theo dõi sát tình trạng người bệnh. Tuy nhiên, qua đánh giá chuyên sâu, các bác sĩ nhận thấy biểu hiện lâm sàng chưa điển hình cho bệnh lý đột quỵ.

Hình ảnh vai chấn thương trên phim chụp của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trong quá trình khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận người bệnh từng gặp tai nạn xe máy hơn 3 tháng trước và đau vùng vai trái sau chấn thương. Thời điểm đó, người bệnh đã đi khám tại một cơ sở y tế nhưng chưa phát hiện bất thường rõ ràng nên chỉ điều trị bằng thuốc nam và nghỉ ngơi tại nhà. Sau khi triệu chứng đau giảm dần, người bệnh không tái khám.

Qua thăm khám chuyên sâu, bác sĩ xác định người bệnh bị trật khớp vai đến muộn sau chấn thương.

Sau phẫu thuật, tình trạng đau khớp vai của người bệnh cải thiện rõ rệt, các triệu chứng đau đầu, chóng mặt trước đó cũng không còn. Người bệnh tiếp tục được theo dõi, tập phục hồi chức năng và vận động khớp vai dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

Bà Đ.T.S. chia sẻ, bản thân và gia đình không nghĩ các triệu chứng giống đột quỵ lại xuất phát từ chấn thương vai trước đó, bởi sau tai nạn chỉ đau và hạn chế vận động nhẹ nên chủ quan, không khám tại cơ sở chuyên khoa sâu.

BSCKII Nguyễn Văn Bảy – Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Trưởng khoa Ngoại Chấn thương và Y học thể thao, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, tình trạng trật khớp vai kéo dài có thể gây đau, giảm vận động khớp vai và yếu tay bên tổn thương.

Khi cố gắng vận động có thể gây đau kích thích thần kinh, ảnh hưởng đến vận động và phản ứng toàn thân. Đây cũng là nguyên nhân khiến người bệnh xuất hiện các biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, tăng huyết áp, tức ngực… dễ gây nhầm lẫn với bệnh lý đột quỵ hoặc tim mạch.

Theo bác sĩ, nếu tình trạng trật khớp vai được phát hiện và điều trị sớm ngay sau chấn thương, người bệnh có thể chỉ cần nắn chỉnh khớp kết hợp bất động bằng đai cố định mà không phải phẫu thuật.

Tuy nhiên, việc bỏ sót tổn thương trong thời gian dài khiến khớp vai mất khả năng nắn chỉnh đơn thuần, buộc phải can thiệp phẫu thuật để phục hồi giải phẫu và chức năng vận động.

Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Qua trường hợp này, BSCKII Nguyễn Văn Bảy khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với các triệu chứng đau kéo dài sau chấn thương, đặc biệt ở người cao tuổi.

Nếu điều trị tại nhà không cải thiện, người bệnh cần đến các cơ sở chuyên khoa để được khám toàn diện, chẩn đoán chính xác, tránh bỏ sót tổn thương. Việc phát hiện đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời không chỉ giúp phục hồi chức năng vận động mà còn hạn chế biến chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

