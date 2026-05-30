Dấu hiệu giống đột quỵ, cụ bà 80 tuổi được phát hiện trật khớp vai

Một tổn thương vai bị bỏ sót suốt hơn 3 tháng đã gây hàng loạt triệu chứng dễ nhầm với đột quỵ ở người bệnh cao tuổi.

Thúy Nga

Người bệnh Đ.T.S. (80 tuổi, trú tại phường Thanh Miếu, Phú Thọ) được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, tức ngực, huyết áp tăng cao đột ngột kèm yếu tay trái. Đây đều là các dấu hiệu dễ khiến gia đình nghĩ tới nguy cơ đột quỵ.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Trung tâm Đột quỵ đã tiến hành thăm khám, thực hiện các cận lâm sàng cần thiết và theo dõi sát tình trạng người bệnh. Tuy nhiên, qua đánh giá chuyên sâu, các bác sĩ nhận thấy biểu hiện lâm sàng chưa điển hình cho bệnh lý đột quỵ.

Hình ảnh vai chấn thương trên phim chụp của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trong quá trình khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận người bệnh từng gặp tai nạn xe máy hơn 3 tháng trước và đau vùng vai trái sau chấn thương. Thời điểm đó, người bệnh đã đi khám tại một cơ sở y tế nhưng chưa phát hiện bất thường rõ ràng nên chỉ điều trị bằng thuốc nam và nghỉ ngơi tại nhà. Sau khi triệu chứng đau giảm dần, người bệnh không tái khám.

Qua thăm khám chuyên sâu, bác sĩ xác định người bệnh bị trật khớp vai đến muộn sau chấn thương.

Sau phẫu thuật, tình trạng đau khớp vai của người bệnh cải thiện rõ rệt, các triệu chứng đau đầu, chóng mặt trước đó cũng không còn. Người bệnh tiếp tục được theo dõi, tập phục hồi chức năng và vận động khớp vai dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

Bà Đ.T.S. chia sẻ, bản thân và gia đình không nghĩ các triệu chứng giống đột quỵ lại xuất phát từ chấn thương vai trước đó, bởi sau tai nạn chỉ đau và hạn chế vận động nhẹ nên chủ quan, không khám tại cơ sở chuyên khoa sâu.

BSCKII Nguyễn Văn Bảy – Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Trưởng khoa Ngoại Chấn thương và Y học thể thao, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, tình trạng trật khớp vai kéo dài có thể gây đau, giảm vận động khớp vai và yếu tay bên tổn thương.

Khi cố gắng vận động có thể gây đau kích thích thần kinh, ảnh hưởng đến vận động và phản ứng toàn thân. Đây cũng là nguyên nhân khiến người bệnh xuất hiện các biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, tăng huyết áp, tức ngực… dễ gây nhầm lẫn với bệnh lý đột quỵ hoặc tim mạch.

Theo bác sĩ, nếu tình trạng trật khớp vai được phát hiện và điều trị sớm ngay sau chấn thương, người bệnh có thể chỉ cần nắn chỉnh khớp kết hợp bất động bằng đai cố định mà không phải phẫu thuật.

Tuy nhiên, việc bỏ sót tổn thương trong thời gian dài khiến khớp vai mất khả năng nắn chỉnh đơn thuần, buộc phải can thiệp phẫu thuật để phục hồi giải phẫu và chức năng vận động.

Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Qua trường hợp này, BSCKII Nguyễn Văn Bảy khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với các triệu chứng đau kéo dài sau chấn thương, đặc biệt ở người cao tuổi.

Nếu điều trị tại nhà không cải thiện, người bệnh cần đến các cơ sở chuyên khoa để được khám toàn diện, chẩn đoán chính xác, tránh bỏ sót tổn thương. Việc phát hiện đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời không chỉ giúp phục hồi chức năng vận động mà còn hạn chế biến chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Sống Khỏe

Nắng nóng cực độ: Giải nhiệt sai dễ gây sốc nhiệt, đột quỵ

Tắm nước lạnh, uống nước đá hay ngồi điều hòa ngay sau đi nắng có thể khiến cơ thể sốc nhiệt, tăng nguy cơ đột quỵ.

Trao đổi với PV Tri thức & Cuộc sống, BS Đinh Minh Trí, Hội Tim mạch Việt Nam cho biết, sức khỏe bị tổn hại do nắng nóng gay gắt là điều tự nhiên. Thêm vào đó, nhiều thói quen “giải nhiệt” của chúng ta lại gây bào mòn sức khỏe, thậm chí đột quỵ, ảnh hưởng đến tính mạng.

Tắm nước lạnh ngay sau đi nắng: Nguy cơ với tim mạch, não và hệ hô hấp

Sống Khỏe

Nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ gia tăng khi nắng nóng cực đoan

Chuyên gia cảnh báo thay đổi nhiệt độ đột ngột, mất nước kéo dài và lao động dưới nắng gắt có thể gây đột quỵ bất ngờ.

Miền Bắc và nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài với nền nhiệt ngoài trời có nơi vượt ngưỡng 39–40°C. Thời tiết cực đoan không chỉ gây kiệt sức, mất nước mà còn làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, tăng huyết áp và đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi, người có bệnh lý nền và nhóm lao động ngoài trời.

Theo ghi nhận tại nhiều cơ sở y tế, số trường hợp nhập viện liên quan đến rối loạn tuần hoàn, tai biến mạch máu não và say nóng đang có xu hướng tăng trong những ngày nhiệt độ lên cao kéo dài.

Bạn đọc - Phản biện

Nắng nóng gay gắt: nguy cơ say nắng, đột quỵ, tử vong- Bộ Y tế cảnh báo khẩn

Người dân cần tránh ra ngoài từ 10-16 giờ, duy trì nước đủ, nâng cao thể lực và trang bị bảo hộ khi làm việc ngoài trời để phòng các bệnh do nhiệt độ cao.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc dự phòng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, người lao động trước tác động của nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, năm 2026 do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, từ đầu năm 2026 đến nay điều kiện khô nóng đã xuất hiện sớm với số ngày nắng nóng gia tăng, khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm.

Nắng nóng kéo dài, nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại tăng cao

Theo ghi nhận tại Trung tâm Tiêm chủng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chỉ trong hai tuần nắng nóng gay gắt, đơn vị đã tiếp nhận hơn 51 trường hợp đến tiêm huyết thanh và vắc-xin phòng dại sau khi bị chó, mèo cắn hoặc cào
