Cấp cứu bệnh nhân thận ứ mủ, sốc nhiễm khuẩn trên nền suy thận

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân 66 tuổi nhập viện trong tình trạng nặng với biểu hiện mệt nhiều, tụt huyết áp, dấu hiệu nhiễm trùng nặng, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh bị thận ứ mủ, sốc nhiễm khuẩn trên nền suy thận mạn giai đoạn 5.

Ngay sau nhập viện, người bệnh được hồi sức tích cực, sử dụng thuốc vận mạch, kháng sinh và phẫu thuật cấp cứu đặt sonde JJ nhằm giải phóng tình trạng tắc nghẽn đường tiết niệu, dẫn lưu nước tiểu và kiểm soát ổ nhiễm khuẩn.

Sau can thiệp, người bệnh được chuyển tới Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc – Thận nhân tạo để tiếp tục điều trị và theo dõi sát. Hiện, tình trạng vẫn còn nặng.

Chăm sóc bệnh nhân thận ứ mủ, sốc nhiễm khuẩn trên nền suy thận - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, thận ứ mủ là biến chứng nhiễm khuẩn nặng của hệ tiết niệu, thường gặp ở người có sỏi thận, sỏi niệu quản, hẹp niệu quản hoặc các bệnh lý tiết niệu kéo dài. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu gây sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan với nguy cơ tử vong cao.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đến cơ sở y tế khi xuất hiện các triệu chứng như đau vùng hông lưng, sốt cao rét run, tiểu buốt, tiểu ít, nước tiểu đục, mệt nhiều, tụt huyết áp, phù, khó thở hoặc chán ăn kéo dài.

Đặc biệt, người có tiền sử sỏi tiết niệu hoặc bệnh thận mạn cần khám định kỳ và điều trị sớm nhằm hạn chế biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng.

