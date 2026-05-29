Cấp cứu bệnh nhân thận ứ mủ, sốc nhiễm khuẩn trên nền suy thận

Người bệnh nhập viện trong tình trạng tụt huyết áp, nhiễm trùng nặng, nguy cơ đe dọa tính mạng do thận ứ mủ trên nền suy thận mạn giai đoạn 5.

Thúy Nga

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân 66 tuổi nhập viện trong tình trạng nặng với biểu hiện mệt nhiều, tụt huyết áp, dấu hiệu nhiễm trùng nặng, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh bị thận ứ mủ, sốc nhiễm khuẩn trên nền suy thận mạn giai đoạn 5.

Ngay sau nhập viện, người bệnh được hồi sức tích cực, sử dụng thuốc vận mạch, kháng sinh và phẫu thuật cấp cứu đặt sonde JJ nhằm giải phóng tình trạng tắc nghẽn đường tiết niệu, dẫn lưu nước tiểu và kiểm soát ổ nhiễm khuẩn.

Sau can thiệp, người bệnh được chuyển tới Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc – Thận nhân tạo để tiếp tục điều trị và theo dõi sát. Hiện, tình trạng vẫn còn nặng.

Chăm sóc bệnh nhân thận ứ mủ, sốc nhiễm khuẩn trên nền suy thận - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, thận ứ mủ là biến chứng nhiễm khuẩn nặng của hệ tiết niệu, thường gặp ở người có sỏi thận, sỏi niệu quản, hẹp niệu quản hoặc các bệnh lý tiết niệu kéo dài. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu gây sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan với nguy cơ tử vong cao.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đến cơ sở y tế khi xuất hiện các triệu chứng như đau vùng hông lưng, sốt cao rét run, tiểu buốt, tiểu ít, nước tiểu đục, mệt nhiều, tụt huyết áp, phù, khó thở hoặc chán ăn kéo dài.

Đặc biệt, người có tiền sử sỏi tiết niệu hoặc bệnh thận mạn cần khám định kỳ và điều trị sớm nhằm hạn chế biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng.

Sống Khỏe

Lấy sỏi niệu quản 2 cm ngừa biến chứng hỏng thận

Các triệu chứng đau vùng thắt lưng, mạn sườn, rối loạn tiểu tiện đái buốt đái rắt thường không điển hình, dễ khiến người bệnh chủ quan, bỏ qua.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả vừa phẫu thuật thành công một trường hợp sỏi niệu quản kích thước lớn kèm theo biến chứng nặng, nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng thận nếu không được phát hiện và xử trí sớm.

Ngày 11/4/2026, bệnh nhân nữ L.T.M (59 tuổi, trú tại Vân Đồn, Quảng Ninh), nhập viện trong tình trạng sốt cao 38°C, đau nhiều vùng mạn sườn trái lan ra sau lưng, kèm theo nước tiểu đục. Trước đó, các biểu hiện chưa rõ ràng nên người bệnh chưa đi khám.

Sống Khỏe

Điều trị kịp thời viêm thận, bể thận cấp trẻ em, ổ nung mủ sâu nguy hiểm

Khi trẻ sốt cao, phụ huynh không nên quá hoang mang nhưng cũng không nên chủ quan. Nếu sốt kéo dài cần đưa trẻ đi khám để phát hiện bệnh kịp thời.

Trẻ sốt dường như là câu chuyện rất quen thuộc đối với các phụ huynh có con nhỏ. Có những đợt sốt do siêu vi thông thường, trẻ chỉ cần được theo dõi, hạ sốt đúng cách và nghỉ ngơi tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ.

Tuy nhiên, cũng có những cơn sốt là dấu hiệu cảnh báo của những bệnh lý nghiêm trọng. Khi trẻ sốt cao liên tục, đáp ứng kém với thuốc hạ sốt hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, việc thăm khám và làm xét nghiệm kịp thời trở nên rất quan trọng.

Sống Khỏe

Bác sĩ chia sẻ kinh nghiệm phòng ngừa, điều trị sỏi thận hiệu quả

Bác sĩ Mai Văn Lực cung cấp kiến thức thực tiễn về chăm sóc thận, phòng sỏi và các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm của hệ tiết niệu.

Làm nghề Phẫu thuật Thận Tiết niệu - Nam học lâu năm, chứng kiến nhiều ca "thập tử nhất sinh", những quả thận ứ mủ như "sữa ông thọ", các ca suy thận mạn khi tuổi còn rất trẻ... bác sĩ Mai Văn Lực, chuyên gia Phẫu thuật Thận Tiết niệu - Nam học đã đúc rút ra những kinh nghiệm quan trọng giúp bảo vệ hệ tiết niệu.

Nhiều người phải cắt bỏ thận hỏng khi còn rất trẻ - Ảnh BSCC
Nắng nóng kéo dài, nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại tăng cao

Nắng nóng kéo dài, nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại tăng cao

Theo ghi nhận tại Trung tâm Tiêm chủng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chỉ trong hai tuần nắng nóng gay gắt, đơn vị đã tiếp nhận hơn 51 trường hợp đến tiêm huyết thanh và vắc-xin phòng dại sau khi bị chó, mèo cắn hoặc cào
