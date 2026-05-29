Nắng nóng kéo dài, nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại tăng cao

Theo ghi nhận tại Trung tâm Tiêm chủng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chỉ trong hai tuần nắng nóng gay gắt, đơn vị đã tiếp nhận hơn 51 trường hợp đến tiêm huyết thanh và vắc-xin phòng dại sau khi bị chó, mèo cắn hoặc cào

Thúy Nga

Ông N.V.B. (67 tuổi, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) đến tiêm sau 2 tuần bị chó cắn. Trước đó, khi thấy con chó nuôi trong nhà lao vào cắn bê, ông chạy tới can ngăn và bị cắn vào lòng bàn tay với vết thương dài khoảng 1cm.

Cho rằng chó chỉ kích động nhất thời và được nuôi từ bé nên không có nguy cơ mắc dại, ông không đi tiêm phòng. Tuy nhiên, hai tuần sau, con chó bất ngờ bỏ ăn rồi chết. Lo sợ, gia đình lập tức đưa ông tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiêm phòng.

Theo các bác sĩ, việc chậm trễ xử trí sau phơi nhiễm tới hai tuần là khoảng thời gian rất nguy hiểm đối với nguy cơ mắc bệnh dại.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân về bệnh dại - Ảnh BVCC

Trong khi đó, bà N.T.H. (65 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) bị chó nhà hàng xóm cắn vào ngón chân gây vết thương rộng khoảng 1cm, ngay ngày hôm sau bà đã đến bệnh viện tiêm phòng.

Theo bác sĩ, việc tiêm phòng sớm giúp cơ thể kịp sinh kháng thể bảo vệ trước khi virus dại xâm nhập hệ thần kinh trung ương.

Bà N.T.H đi tiêm phòng dại ngay sau khi bị chó cắn - Ảnh BVCC

BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus dại gây ra. Khi đã lên cơn dại, tỷ lệ tử vong gần như 100%.

Theo BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, virus dại có thể tồn tại trong cơ thể chó, mèo nhiều tháng trước khi phát bệnh. Vì vậy, một con vật nhìn bên ngoài khỏe mạnh, hiền lành vẫn có thể đang trong thời kỳ ủ bệnh và có khả năng lây truyền virus sang người.

“Sai lầm lớn nhất là chờ xem chó, mèo có chết hay không rồi mới đi tiêm phòng. Nếu vết cắn ở gần thần kinh trung ương như vùng đầu, mặt, cổ hoặc tại các vị trí có nhiều đầu dây thần kinh như đầu ngón tay, ngón chân, bộ phận sinh dục, virus sẽ di chuyển rất nhanh. Chờ đợi đồng nghĩa với việc đánh cược mạng sống”, BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền cảnh báo.

Các chuyên gia cũng lưu ý, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến động vật dễ bị kích thích, thay đổi hành vi và tăng nguy cơ tấn công người. Vì vậy, người dân cần đặc biệt thận trọng khi tiếp xúc với chó, mèo, kể cả vật nuôi trong gia đình.

BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền nói về bệnh dại - Ảnh BVCC

Để phòng bệnh dại, chó, mèo từ 2 tháng tuổi trở lên cần được tiêm phòng định kỳ hàng năm.

Khi bị chó, mèo cắn hoặc cào gây tổn thương hở, người dân cần lập tức sơ cứu bằng cách xối rửa vết thương dưới vòi nước chảy liên tục với xà phòng trong ít nhất 15 phút. Sau đó sát khuẩn bằng cồn 70 độ hoặc cồn iod.

Người bị phơi nhiễm cần nhanh chóng đến cơ sở tiêm chủng hoặc bệnh viện để được bác sĩ đánh giá nguy cơ và chỉ định tiêm huyết thanh, vắc-xin phòng dại càng sớm càng tốt.

Các bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không tự ý đắp lá thuốc, chữa mẹo hoặc tìm đến “thầy lang” để xử lý vết thương vì có thể làm chậm “thời gian vàng” phòng bệnh dại.

Bệnh dại cướp đi 30 mạng người chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026

Cả nước ghi nhận 30 ca tử vong do bệnh dại tại 17 tỉnh thành, bốn ca mới nhất tại Đồng Nai và TPHCM. 

Trẻ 5 tuổi bị chó Berger nhà cắn lộ xương sọ

Trẻ bị động vật cắn, cào, cần nhanh chóng rửa sạch vết thương dưới vòi nước chảy, đưa trẻ đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi vừa tiếp nhận và cấp cứu một trường hợp bệnh nhi 5 tuổi bị chó tấn công nghiêm trọng vùng đầu, gây vết thương lớn và mất nhiều máu.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 16h49 ngày 9/5, bệnh nhi được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn, vùng da đầu bị chó giống Berger cắn rách sâu. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận vết thương dài khoảng 25cm, sâu, lộ xương sọ và chảy nhiều máu.

Bệnh dại đang gia tăng tại nhiều địa phương, đặc biệt trong mùa nắng nóng

Do thời tiết nắng nóng gay gắt nên thời gian gần đây, một số tỉnh thành liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị chó nghi dại tấn công.

Bệnh dại gia tăng ở nhiều tỉnh thành

Tại Hà Nội, cơ quan chức năng vừa phát hiện hai ổ dịch dại trên chó thả rông, không xác định được chủ tại xã Hòa Lạc và xã Hạ Bằng. Cùng với đó, ghi nhận bốn trường hợp bị chó nghi dại cắn với vết thương nặng.

