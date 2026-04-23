Cholesteatoma bẩm sinh đe dọa sức nghe, tính mạng trẻ

Khoa Liên Chuyên Khoa – Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc đã phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi nam (29 tháng tuổi) mắc bệnh lý Cholesteatoma bẩm sinh. Đây là một bệnh lý âm thầm nhưng có sức tàn phá nghiêm trọng, dễ bị bỏ sót trong quá trình thăm khám thông thường.

Hành trình phát hiện "kẻ phá hủy thầm lặng"

Bệnh nhi được gia đình đưa đến khám trong tình trạng tai chưa từng có tiền sử viêm nhiễm hay can thiệp ngoại khoa. Tuy nhiên, qua quá trình nội soi tai mũi họng tỉ mỉ, các bác sĩ đã phát hiện một khối trắng ngà nằm khuất phía sau màng nhĩ trái.

Ngay lập tức, trẻ được chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT). Kết quả xác chẩn cho thấy có khối Cholesteatoma trong tai giữa bên trái. Rất may mắn, do được phát hiện ở giai đoạn sớm, khối u chưa gây phá hủy các cấu trúc xương con trong tai của trẻ.

Can thiệp kịp thời, bảo tồn thính lực cho bệnh nhi

Xác định đây là trường hợp cần xử lý sớm để tránh các biến chứng không hồi phục, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành:

Phẫu thuật nội soi tai giữa: Tiếp cận chính xác vị trí tổn thương với xâm lấn tối thiểu.

Loại bỏ triệt để: Lấy trọn vẹn khối Cholesteatoma để ngăn ngừa tái phát.

Chỉnh hình tai giữa: Tái tạo cấu trúc giúp trẻ duy trì chức năng nghe tốt nhất.

Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bé hoàn toàn ổn định và đang được theo dõi sát sao theo lộ trình tái khám định kỳ.

Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Hiểu đúng về Cholesteatoma bẩm sinh

Theo BS CKII Phạm Văn Tuấn – Trưởng khoa Liên Chuyên Khoa, Cholesteatoma bẩm sinh không phải là kết quả của quá trình viêm nhiễm mà hình thành từ những tế bào biểu mô sót lại trong tai giữa từ giai đoạn bào thai.

Dù là tổn thương lành tính về mặt mô học, nhưng căn bệnh này lại có đặc tính vô cùng nguy hiểm:

Tính xâm lấn mạnh: Liên tục tăng sinh và tiết enzym ăn mòn xương con cùng các cấu trúc lân cận.

Tiến triển âm thầm: Bệnh thường không gây đau, không chảy mủ tai, khiến phụ huynh dễ chủ quan.

Hệ lụy nghiêm trọng: Nếu phát hiện muộn, bệnh sẽ gây nghe kém, liệt mặt, chóng mặt, thậm chí là các biến chứng nội sọ đe dọa tính mạng.

Việc chẩn đoán Cholesteatoma bẩm sinh đòi hỏi sự cảnh giác cao độ của các bác sĩ lâm sàng thông qua các dấu hiệu như khối trắng sau màng nhĩ nguyên vẹn. Bên cạnh đó, các kỹ thuật hiện đại như CT xương thái dương hay MRI Diffusion đóng vai trò then chốt trong việc xác định phạm vi tổn thương và theo dõi tái phát.

Phẫu thuật là phương pháp duy nhất để điều trị dứt điểm bệnh lý này. Phát hiện càng sớm, khả năng bảo tồn thính lực càng cao và nguy cơ biến chứng càng thấp.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Hộ kinh doanh doanh thu dưới 1 tỷ đồng sẽ được miễn thuế ngay trong năm 2026