Tỷ phú Elon Musk và SpaceX có ảnh hưởng hơn cả một công ty

Số hóa

Tỷ phú Elon Musk và SpaceX có ảnh hưởng hơn cả một công ty

SpaceX trở thành trụ cột không thể thay thế của Mỹ, nắm hơn 80% vụ phóng và ảnh hưởng trực tiếp tới NASA, Lầu Năm Góc cùng ngành công nghiệp vũ trụ.

SpaceX của Elon Musk hiện chiếm hơn 80% số vụ phóng quỹ đạo của Mỹ trong năm 2024.
Điều này khiến mọi hoạt động từ NASA, Lầu Năm Góc đến các công ty công nghệ đều phụ thuộc vào Falcon 9 và Falcon Heavy.
Thành công đến từ công nghệ tái sử dụng tên lửa giúp SpaceX giảm chi phí và tăng tần suất phóng kỷ lục.
Không chỉ thương mại, SpaceX còn thực hiện khoảng 70% vụ phóng phục vụ an ninh quốc gia Mỹ.
NASA cũng dựa hoàn toàn vào Crew Dragon để đưa phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế sau khi tàu con thoi ngừng hoạt động.
Sự thống trị của SpaceX khiến chính phủ Mỹ lo ngại về quyền lực tập trung vào một doanh nghiệp tư nhân.
Trong khi Blue Origin và Boeing còn chậm tiến độ, SpaceX đã mở ra kỷ nguyên mới với dự án Starship.
Chuyên gia cảnh báo Mỹ cần đa dạng hóa nhà thầu để không bị động nếu SpaceX gặp sự cố.
