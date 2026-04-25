Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Hệ lụy từ việc "trăm hoa đua nở" thi riêng

Quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội về hạn chế các trường THPT tư thục thi riêng, thúc đẩy công tác tuyển sinh minh bạch, giảm căng thẳng và đảm bảo công bằng...

Các trường không được tổ chức thi tuyển dưới bất kỳ hình thức nào

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành quy định về tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027 đối với các trường THPT tư thục, trong đó nhấn mạnh các trường không được tổ chức thi tuyển dưới bất kỳ hình thức nào.

Theo đó, hội đồng tuyển sinh của từng trường tư thục có trách nhiệm xây dựng phương án tuyển sinh dựa trên các tiêu chí cụ thể. Các trường chỉ được lựa chọn một trong ba phương thức: sử dụng điểm xét tuyển từ kỳ thi vào lớp 10 công lập; xét kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp trung học cơ sở; hoặc kết hợp cả hai yếu tố này.

Trên cơ sở phương án đã xây dựng, các nhà trường phải lập kế hoạch tuyển sinh chi tiết, nêu rõ phương thức lựa chọn và báo cáo về Sở GD&ĐT Hà Nội, đồng thời công khai để học sinh và phụ huynh nắm rõ, chủ động lựa chọn.

Quá trình tuyển sinh được thực hiện theo hình thức trực tuyến, căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký và chỉ tiêu được giao. Các trường sẽ xét tuyển từ cao xuống thấp theo điểm xét tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu trong thời gian quy định. Danh sách trúng tuyển và thời gian nhập học phải được thông báo công khai.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, ngoài các phương thức đã quy định, các trường tuyệt đối không được áp dụng thêm bất kỳ hình thức tuyển sinh nào khác. Với những trường có số lượng đăng ký vượt chỉ tiêu, hội đồng tuyển sinh phải xét duyệt đúng số lượng được giao và công khai kết quả.

Hà Nội tái diễn cảnh phụ huynh xếp hàng xuyên đêm nộp hồ sơ tuyển sinh đầu cấp. Ảnh minh họa/nguồn ANTĐ

Đối với học sinh trúng tuyển, thời hạn xác nhận nhập học và nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 6/7/2026. Hồ sơ bao gồm bản sao phiếu báo kết quả thi (đối với trường sử dụng điểm thi) hoặc học bạ (đối với trường xét học bạ).

Toàn bộ quy trình tuyển sinh được thực hiện trên hệ thống dữ liệu ngành, chỉ cho phép xác nhận nhập học đúng chỉ tiêu, nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và hạn chế tối đa các sai phạm trong công tác tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn thành phố.

Thi riêng tràn lan sẽ dẫn đến một viễn cảnh "lộn xộn" và kiệt sức học sinh

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường THPT tư thục không tổ chức kỳ thi riêng mà sử dụng kết quả kỳ thi chung là một chủ trương đúng đắn đang nhận được nhiều sự đồng thuận từ phía các chuyên gia và phụ huynh.

Trao đổi với Phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống, TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) cho biết, nếu cho phép các trường THPT tư thục tổ chức thi riêng thì tình trạng này xảy ra tràn lan và sẽ dẫn đến một viễn cảnh "lộn xộn" và kiệt sức của người học.

TS. Lâm phân tích: Nếu trường tư thục nào cũng tổ chức thi riêng thì việc thi cử sẽ kéo dài lê thê, gây áp lực kinh khủng cho học sinh. Khi đó, một em học sinh có thể phải thi vài ba trường, mỗi nơi lại có một cấu trúc đề, một kiểu đánh giá khác nhau. Chúng ta không thể chạy theo cái riêng của từng trường mà bỏ quên lợi ích tổng thể của xã hội.

Dù mỗi ngôi trường đều có triết lý giáo dục và tiêu chuẩn riêng và họ muốn tổ chức thi riêng để tuyển đúng học sinh. Nhưng việc này chỉ lợi cho những trường tư thục đó, còn thực tế hại cho học sinh rất nhiều. Chưa kể, phụ huynh phải chạy các con, rất căng thẳng tốn kém mà không cần thiết. Vì cái chung, việc tuyển sinh vẫn phải dựa trên điểm thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT tổ chức làm căn cứ chính. Mục tiêu giáo dục hiện nay không chỉ là học để thi, và việc biến giai đoạn chuyển cấp thành một "cuộc chiến" thi cử là đi ngược lại tinh thần này.

Nhìn lại những mùa tuyển sinh trước, không ít hình ảnh phụ huynh xếp hàng từ nửa đêm, chen lấn xô đổ cổng trường tư thục để nộp hồ sơ đã gây xôn xao dư luận. Mới đây, một trường không có danh tiếng gì nhưng họ thuê người xếp hàng, gây cãi cọ để nộp hồ sơ giữ chỗ. Đằng sau những hình ảnh tưởng chừng là "đắt khách" đó đôi khi là những kịch bản có chủ đích, và khi báo chí lên tiếng phản ánh, cơ quan chức năng lập tức vào cuộc xử lý, cảnh tập trung đông người mới được giải tán. Từ thực tế như vậy, Sở GD& ĐT Hà Nội đã thắt chặt quy định, yêu cầu các trường tư thục dừng ngay việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp; thực hiện tuyển sinh đúng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Sở. Đây là bước đi quan trọng để minh bạch hóa quy trình, chấm dứt tình trạng xếp hàng cơ học gây mất mỹ quan, ảnh hưởng trật tự xã hội và mệt mỏi cho phụ huynh.

Dưới góc nhìn của chuyên gia Nguyễn Tùng Lâm thì việc Sở GD&ĐT Hà Nội cấm các trường tư thục tự tổ chức thi riêng được đánh giá là một quyết sách nhân văn và cần thiết, là chủ trương đúng đắn, góp phần giảm bớt tiêu cực trong xã hội vì càng thi bao nhiêu càng kích thích việc học thêm, dạy thêm tràn lan và phụ huynh, học sinh phải chạy đua rất khổ sở và tốn kém, Và điều quan trọng là giúp giảm áp lực tâm lý cho học sinh, trả lại môi trường giáo dục lành mạnh cho các em.

Trong kỷ nguyên giáo dục mới, thay vì tạo ra thêm những rào cản bằng điểm số và các kỳ thi riêng biệt, các trường tư thục nên tập trung vào việc nâng cao chất lượng đào tạo và xây dựng môi trường học tập sau khi tiếp nhận học sinh từ kỳ thi chung của thành phố. Đó mới chính là giá trị bền vững mà phụ huynh và học sinh thực sự tìm kiếm.

