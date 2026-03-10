'Can thiệp quân sự khó có thể thay đổi chế độ ở Iran'

Theo một báo cáo của tình báo Mỹ, sự can thiệp quân sự của Mỹ vào Iran khó có khả năng dẫn đến thay đổi chế độ ở nước Cộng hòa Hồi giáo này.

AP dẫn hai nguồn tin cho biết, một đánh giá tình báo của Mỹ, hoàn thành ngay trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28/2, đã kết luận rằng sự can thiệp quân sự của Mỹ khó có khả năng dẫn đến thay đổi chế độ tại Cộng hòa Hồi giáo Iran.

"Dù là các cuộc không kích giới hạn hay một chiến dịch quân sự quy mô lớn và kéo dài, cũng khó có khả năng dẫn đến việc một Chính phủ mới lên nắm quyền tại Iran, ngay cả khi ban lãnh đạo hiện tại bị loại bỏ", trích báo cáo của Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ (NIC) vào tháng 2/2026.

Ông Mojtaba Khamenei đã được bầu làm tân Lãnh tụ tối cao Iran. Ảnh: AP.

Báo cáo tình báo kết luận rằng không có liên minh đối lập nào đủ mạnh hoặc thống nhất sẵn sàng tiếp quản Iran nếu ban lãnh đạo bị loại bỏ, theo các nguồn tin am hiểu về báo cáo. Báo cáo cũng xác định rằng bộ máy quyền lực của Iran sẽ tìm cách duy trì sự liên tục quyền lực nếu Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei qua đời.

Phù hợp với kết quả đánh giá, các giáo sĩ hàng đầu của Iran hôm 8/3 đã bầu chọn Lãnh tụ tối cao mới là ông Mojtaba Khamenei - con trai của cố Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei. Vị lãnh đạo mới được cho là có quan điểm cứng rắn hơn cả cha ông, và việc ông được lựa chọn là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy sự phản kháng (đối với Mỹ) từ ban lãnh đạo Iran cũng như cho thấy Chính phủ (Iran) sẽ không dễ dàng từ bỏ quyền lực.

Kết luận này làm suy yếu tuyên bố của chính quyền Mỹ rằng họ có thể hoàn thành các mục tiêu tại Iran một cách tương đối nhanh chóng, có thể chỉ trong vài tuần. Chính quyền Mỹ khẳng định mục tiêu của họ không nhằm thay đổi chế độ tại Iran, dù các cuộc không kích đã loại bỏ nhiều nhân vật trong ban lãnh đạo Iran và Tổng thống Trump muốn tham gia vào việc lựa chọn ai sẽ là người lãnh đạo đất nước này trong tương lai.

Một người phát ngôn của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ hôm 9/3 từ chối bình luận về báo cáo đánh giá và chuyển các câu hỏi cho Nhà Trắng.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard đã sa thải quyền Chủ tịch NIC vào năm ngoái sau khi một bản ghi nhớ của NIC được giải mật mâu thuẫn với các tuyên bố mà chính quyền ông Trump sử dụng để biện minh cho việc trục xuất người nhập cư Venezuela.

Kể từ nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump luôn tỏ ra hoài nghi sâu sắc đối với cộng đồng tình báo Mỹ và thường xuyên bác bỏ các kết luận của họ, cho rằng đó là động cơ chính trị hoặc là một phần của nỗ lực ngầm nhằm phá hoại nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Richard Goldberg - từng giữ vai trò quan trọng trong Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, tập trung vào chính sách đối với Iran và chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt - lưu ý rằng cũng có sự hoài nghi đối với cộng đồng tình báo do một số sai lầm lớn trong những năm gần đây.

