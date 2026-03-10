Từng là món ăn nhà nghèo, loài cá bé bằng đầu đũa nay giá có 400.000 đồng/kg

Hà Nội

Kinh doanh - Địa ốc

Chỉ nhỏ bằng đầu mút đũa cá rầm từ món ăn dân dã của người miền Trung nay trở thành đặc sản theo mùa, có lúc lên tới 400.000 đồng/kg.

Ánh Dương (Tổng hợp)
Cứ vào những ngày cuối mùa mưa lũ ở miền Trung, người dân lại thấy từng đàn cá nhỏ li ti bơi dày đặc theo các dòng nước ven bờ. Loài cá này được gọi là cá rầm, hay cá rầm xanh, kích thước chỉ nhỏ bằng đầu mút đũa. Ảnh Báo Quảng Nam
Thực chất, cá rầm là cá con của nhiều loài cá nước ngọt như cá gáy, cá trảnh, cá dềnh, cá chày, cá trôi… sống ở khu vực thượng nguồn. Vào đầu mùa lũ, cá trưởng thành theo dòng nước tràn vào ruộng đồng, ao hồ để sinh sản. Ảnh Báo Quảng Nam
Khi nước bắt đầu rút, cá con theo dòng chảy quay trở lại sông suối, tạo nên những đàn cá dày đặc ven bờ. Ảnh Báo Quảng Nam
Khoảng thời gian cá rầm xuất hiện thường khá ngắn. Vì vậy, mỗi khi vào mùa, người dân lại tranh thủ đi bắt cá bằng nhiều cách, phổ biến nhất là “kéo tủ” đặt dụng cụ chắn ngang dòng nước để chặn đàn cá bơi qua. Ảnh Báo Quảng Nam
Trước đây, cá rầm khá nhiều nên thường được người dân bắt về làm thức ăn hằng ngày. Tuy nhiên, những năm gần đây lượng cá giảm dần, khiến loài cá nhỏ bé này trở nên hiếm hơn. Ảnh Tiên Sa
Hiện nay, vào mùa cá rầm, nhiều chợ quê như Ái Nghĩa, Đại Hiệp, Quảng Huế hay Đại Cường bán loại cá này với giá khoảng 200.000 đồng/kg. Khi nguồn cá ít, giá có thể tăng lên 300.000 – 400.000 đồng/kg. Do cá rất nhỏ, nhiều nơi còn bán theo chén thay vì bán theo cân. Ảnh Tiên Sa
Cá rầm có thể chế biến thành nhiều món, trong đó phổ biến nhất là cá rầm kho lá nghệ và lá gừng non. Những con cá nhỏ li ti nhưng khi kho lên lại đậm đà hương vị, hòa quyện mùi thơm của lá nghệ, lá gừng cùng vị cay của ớt tiêu, trở thành món ăn đặc trưng của miền Trung mỗi mùa nước lũ. Ảnh Tiên Sa
