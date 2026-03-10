Từng là món ăn nhà nghèo, loài cá bé bằng đầu đũa nay giá có 400.000 đồng/kg

Chỉ nhỏ bằng đầu mút đũa cá rầm từ món ăn dân dã của người miền Trung nay trở thành đặc sản theo mùa, có lúc lên tới 400.000 đồng/kg.
Phạm vi di chuyển thuần điện của Range Rover Evoque PHEV lên đến 66km. Phiên bản cao cấp nhất được phân phối tại Việt Nam với mức giá lên tới 3,319 tỷ đồng.
Các quan chức quân đội Mỹ cho biết sẽ đưa hệ thống chống máy bay không người lái đến Trung Đông sau khi hệ thống này được chứng minh hiệu quả ở Ukraine.
Trung Quốc lần đầu để AI trực tiếp điều phối xây dựng đường hầm xuyên biển dài nhất thế giới, kiểm soát sai số dưới 0,8mm và tăng năng suất hơn 15%.
Kawasaki Z1100 SE 2026 là mẫu nakedbike kế thừa triết lý Sugomi mạnh mẽ, bổ sung thêm sự lựa chọn cao cấp cho khách hàng khi chọn lựa phân khúc giữa Z900 và H2.
Mẫu xe điện BYD Seal 07 EV 2026 vừa chính thức ra mắt tại Trung Quốc với 2 phiên bản, giá bán từ 169.900-189.900 Nhân dân tệ (khoảng 594-664 triệu đồng).
Cherry Chile được ưa chuộng bởi giòn đanh, giá “mềm” hơn, phù hợp với nhóm người tiêu dùng ưu tiên chi phí.
Thời tiết nồm ẩm khó chịu, đây là 4 mẫu máy hút ẩm công suất lớn, giá chưa tới 8 triệu đồng, dễ dùng và đáng mua cho gia đình.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu có thể gặp dữ hóa lành, chi tiêu khéo léo, hiếm khi bị "cháy túi".
Với đà tăng trưởng mạnh tại nhiều thị trường, đặc biệt là Mỹ và Brazil, cá rô phi đang dần trở thành mặt hàng xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam, bên cạnh cá tra.
Cá tầm thìa Mỹ (Polyodon spathula) là loài cá nước ngọt cổ xưa với chiếc “mỏ thìa” kỳ lạ, được xem như một hóa thạch sống của các con sông Bắc Mỹ.
Mai Ngọc thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc bên chồng doanh nhân và con trai nhỏ.
Từ tháng Giêng đến tháng Ba âm lịch, sứa biển dạt vào gần bờ giúp nhiều ngư dân ven biển Thanh Hóa dễ dàng khai thác, mang lại nguồn thu tiền triệu mỗi ngày.
Nằm giữa thành Cổ Loa huyền thoại đền thờ An Dương Vương là một di tích linh thiêng gắn liền với lịch sử và truyền thuyết dựng nước Âu Lạc.
Sinh sống chủ yếu tại Namibia, người Herero nổi bật với trang phục truyền thống độc đáo, lịch sử bi tráng và bản sắc văn hóa đặc sắc.
Hyundai Accent 2026 vừa ra mắt Ấn Độ với 6 phiên bản và giá từ 1.098.400-1.825.000 Rupee (khoảng 313-520 triệu đồng), tùy thuộc vào lựa chọn động cơ và hộp số.
Bọ xâu tai (bộ Dermaptera) là nhóm côn trùng nhỏ bé nhưng đầy bí ẩn, với nhiều đặc điểm sinh học độc đáo khiến chúng trở thành loài rất thú vị.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử tại giải đua Daytona và chức vô địch AMA Superbike đầu tiên (1976), BMW Motorrad đã ra mắt R 1300 R Superhooligan.
Quan sát mới nhất từ kính thiên văn James Webb xác nhận tiểu hành tinh "sát thủ thành phố" 2024 YR4 không va chạm với Trái đất hay Mặt trăng vào năm 2032.
Hàng triệu iPhone từ iOS 13 đến 17.2.1 có nguy cơ bị tấn công bởi công cụ khai thác Coruna, chuyên gia khuyến cáo cập nhật ngay.
Iran đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung hạng nặng Khorramshahr-4 để tấn công vào Israel; tên lửa Iran vẫn liên tục được phóng đi, chưa có dấu hiệu dừng lại.