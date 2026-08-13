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Kho tri thức

Ngôi mộ Hy Lạp 3.500 năm tuổi và kho báu gây chấn động giới khảo cổ học

Một ngôi mộ nguyên vẹn ở Hy Lạp đã đưa các nhà khảo cổ đến gần hơn với thế giới bí ẩn của nền văn minh Mycenae.

Thanh Bình (tổng hợp)

Năm 2015, tại Pylos, miền nam Hy Lạp, các nhà khảo cổ thuộc Đại học Cincinnati bất ngờ phát hiện một ngôi mộ có niên đại khoảng 3.500 năm. Bên trong là bộ hài cốt của một người đàn ông khoảng 30–35 tuổi, được chôn cùng một lượng đồ tùy táng đặc biệt phong phú. Các nhà nghiên cứu đặt cho ông cái tên “Chiến binh Griffin” vì một tấm phù điêu bằng ngà voi hình sinh vật thần thoại có thân sư tử, đầu và cánh đại bàng (Griffin) được tìm thấy trong mộ.

Ảnh: nationalgeographic

Điều khiến phát hiện này trở nên đặc biệt là số lượng và sự đa dạng của hiện vật. Hơn 3.000 đồ vật đã được ghi nhận, gồm vũ khí bằng đồng, đồ vàng bạc, đồ trang sức, ngọc quý, lược ngà voi và những chiếc nhẫn vàng chạm khắc tinh xảo. Đặc biệt, ngôi mộ có 4 chiếc nhẫn vàng nguyên khối mang những hình ảnh nghi lễ theo phong cách Minoan.

Ảnh: X

Nhưng báu vật gây kinh ngạc nhất có lẽ là một viên đá mã não chỉ dài khoảng 3,5 cm. Trên bề mặt cực nhỏ của nó là cảnh một chiến binh đang chiến đấu với hai đối thủ. Các chi tiết cơ thể, cơ bắp và chuyển động được khắc với độ tinh vi đáng kinh ngạc, đến mức tác phẩm được giới khảo cổ đánh giá là một kiệt tác nghệ thuật thời Đồ đồng.

Điều thú vị nằm ở nguồn gốc văn hóa của các hiện vật. Người đàn ông được chôn tại Pylos thuộc thế giới Mycenae, nhưng rất nhiều đồ vật lại mang phong cách nghệ thuật của nền văn minh Minoan trên đảo Crete. Điều này cho thấy sự giao lưu giữa hai thế giới Địa Trung Hải phức tạp hơn nhiều so với hình dung trước đây. Có thể người Mycenae đã tiếp nhận, trao đổi hoặc sở hữu những biểu tượng và vật phẩm có nguồn gốc từ Crete.

Ảnh: arkeolojisanat

Thậm chí, ngôi mộ còn cho thấy người đàn ông này thuộc tầng lớp cực kỳ giàu có. Trong số đồ tùy táng có hơn 1.000 hạt đá quý, nhiều cốc bạc, đồ đồng, kiếm có chuôi ngà voi dát vàng và một chuỗi vòng vàng dài hơn 75 cm.

Điều khiến “Chiến binh Griffin” đặc biệt không chỉ nằm ở vàng bạc. Ngôi mộ giống như một bức ảnh chụp nhanh về thời điểm chuyển giao giữa các nền văn hóa Aegea, khi thế giới Mycenae đang trỗi dậy và có những mối liên hệ sâu sắc với Crete.

Một người đàn ông qua đời cách đây 3.500 năm có thể đã biến mất khỏi lịch sử, nhưng những món đồ được chôn cùng ông lại giúp chúng ta nhìn thấy một thế giới cổ đại mà các văn bản còn sót lại gần như không kể được gì.

#phát hiện mộ cổ Hy Lạp 3.500 năm #nghi lễ và đồ tùy táng phức hợp #giao lưu văn hóa Mycenae và Minoan #khám phá kho báu thời Đồ đồng #vai trò của người giàu có trong nền văn minh cổ đại

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Ảnh: @Sohu.

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