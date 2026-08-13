Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Sóng nhiệt biển đang trở thành mối nguy hại mới đối với con người

Nghiên cứu mới của Đại học Adelaide và Đại học Hồng Kông cảnh báo, những giai đoạn sóng nhiệt biển kéo dài với nhiệt độ đại dương ấm bất thường cũng có thể đe dọa sức khỏe thể chất và tinh thần của con người.

Tuệ Minh

Một bài báo mới được công bố trên tạp chí Nature Sustainability mô tả cách những giai đoạn kéo dài của nhiệt độ đại dương cao bất thường có thể gây ra một loạt hậu quả đối với con người.

Những hậu quả này bao gồm thời tiết khắc nghiệt hơn, nguồn cung hải sản giảm, đe dọa an toàn thực phẩm, sinh kế bị gián đoạn và áp lực về sức khỏe tâm thần gia tăng ở các khu vực ven biển.

global-warming-thermometer-ocean-heatwave.jpg
Sóng nhiệt biển dần được giới khoa học xem là vấn đề y tế, không đơn thuần là mối nguy về môi trường.

Tác giả chính, TS Laura Falkenberg, đến từ Trường Vật lý, Hóa học và Khoa học Trái đất của Đại học Adelaide (Úc) cho biết, các nhà nghiên cứu từ lâu đã nhận ra những thiệt hại về mặt sinh thái do sóng nhiệt biển gây ra, nhưng tác động của chúng đối với con người lại ít được chú ý hơn.

"Sóng nhiệt biển không còn chỉ được nhìn nhận là vấn đề môi trường; chúng ngày càng được coi là vấn đề sức khỏe con người", TS Falkenberg cho biết.

Các đợt sóng nhiệt biển đang trở nên thường xuyên hơn, kéo dài hơn và đạt cường độ cao hơn khi khí hậu ấm lên. Các nhà khoa học đã liên kết chúng với hiện tượng tẩy trắng san hô trên diện rộng, cái chết hàng loạt của các sinh vật biển, sự bùng phát tảo độc hại và những gián đoạn lớn đối với ngành đánh bắt cá và nuôi trồng thủy sản.

0606-song.jpg
Sóng nhiệt biển bao phủ Đông Nam Á và Thái Bình Dương.

Nước biển ấm bất thường có thể làm tăng cường các hệ thống thời tiết, làm gia tăng nguy cơ thương vong, thiệt hại về người và nhiều người phải di dời do bão và lũ lụt.

Hiện tượng tảo nở hoa làm ô nhiễm hải sản và tạo ra những mối nguy hiểm đáng kể cho sức khỏe của người tiêu dùng hoặc tiếp xúc với môi trường biển bị ảnh hưởng.

10785599-0-160-3072-1888-1920x0-80-0-0-5b806f9272f933c98988f2d9134e0704.jpg
Bão lớn, biến đổi môi trường cùng suy kiệt nguồn hải sản gián tiếp gây ra sự thất vọng, trầm cảm cho cộng đồng phụ thuộc vào nghề biển.

Sự suy giảm số lượng cá và sản lượng hải sản giảm sút có thể đe dọa an ninh lương thực cho hàng tỷ người trên thế giới, những người phụ thuộc vào đại dương như một nguồn dinh dưỡng quan trọng.

Các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh đến những tác động tâm lý của việc mất mát hệ sinh thái biển. Những người có sinh kế, truyền thống và bản sắc văn hóa gắn bó mật thiết với đại dương có thể trải qua căng thẳng tinh thần đáng kể khi môi trường quen thuộc bị xuống cấp.

Năm 2025, hiện tượng tảo nở độc hại ở Nam Úc được cho là có liên quan đến mức độ "lo lắng về môi trường" cao, cũng như đau buồn, thất vọng và trầm cảm. Hiện tượng này cũng liên quan đến các vấn đề sức khỏe thể chất bao gồm kích ứng đường hô hấp và hen suyễn.

Khi hệ sinh thái biển bị tổn hại, tác động sẽ lan rộng đến các cộng đồng, đặc biệt là đối với những người gắn bó với môi trường biển.

Các tác giả cho rằng chính phủ và các cơ quan y tế công cộng nên chuẩn bị cho các đợt sóng nhiệt trên biển theo cách tương tự như cách họ chuẩn bị cho các đợt sóng nhiệt trên đất liền.

Biến đổi khí hậu gây thiệt hại lớn cho toàn cầu | VTV24
Nature/Amazonia/HKU
#biến đổi khí hậu #sóng nhiệt #đại dương #ấm lên toàn cầu #ảnh hưởng của sóng nhiệt biển đến sức khỏe cộng đồng #tác động của tảo nở hoa và bão lớn

Bài liên quan

Kho tri thức

NASA phát triển robot cá thu nhỏ thăm dò đại dương trong không gian

NASA đang phát triển các robot cá thu nhỏ hoạt động theo đàn, trở thành một nhân tố quan trọng trong việc khám phá không gian trong tương lai.

Gần đây, NASA đã phát triển một đàn robot cá nhỏ với nhiệm vụ săn tìm sinh vật biển ngoài hành tinh trong các đại dương xung quanh sao Mộc và các mặt trăng vệ tinh của sao Thổ. NASA cho biết, mặc dù nhiều người còn ngạc nhiên nhưng robot tự hành đã trở nên không thể thiếu trong việc tìm kiếm nguồn nước trong không gian.

Theo các báo cáo, đàn cá robot thu nhỏ này dài khoảng 42 cm, mỗi con nặng 2,27 kg. Các chuyên gia cho biết, trước đây, các nhà khoa học đã xác nhận rằng, mặt trăng Europa của sao Mộc và mặt trăng Titan của sao Thổ từng có dấu hiệu của sự sống, khiến chúng trở thành mục tiêu đầu tiên của đàn cá robot thu nhỏ của NASA.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Trilobite - sinh vật bọc giáp đã thống trị đại dương suốt 270 triệu năm

Hơn 500 triệu năm trước, khi khủng long còn chưa xuất hiện, những sinh vật bọc giáp kỳ lạ đã thống trị các đại dương cổ đại.

Trilobite (bọ ba thùy) là một trong những nhóm động vật thành công nhất từng tồn tại trên Trái Đất. Chúng xuất hiện từ đầu kỷ Cambri, khoảng 521 triệu năm trước, và tồn tại suốt hơn 270 triệu năm trước khi biến mất hoàn toàn trong cuộc đại tuyệt chủng cuối kỷ Permi cách đây khoảng 252 triệu năm. Trong khoảng thời gian khổng lồ đó, trilobite đã tiến hóa thành hàng nghìn loài khác nhau, sinh sống trong hầu hết các đại dương cổ đại trên hành tinh.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Vì sao đại dương 500 triệu năm trước giống bộ phim quái vật ngoài đời thực?

Hàng trăm triệu năm trước, đại dương Trái Đất từng là vương quốc của những sinh vật khổng lồ, kỳ dị mà ngày nay chỉ còn lại dấu vết hóa thạch.

Khi con người khám phá các lớp đá cổ, họ phát hiện một thế giới biển hoàn toàn khác với đại dương hiện đại. Nơi đó từng tồn tại những sinh vật khổng lồ như bò sát biển dài hàng chục mét, cá săn mồi có bộ hàm đáng sợ, động vật chân khớp khổng lồ và những sinh vật kỳ lạ trông như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng. Vì sao biển cổ đại lại dường như có nhiều “quái vật” hơn ngày nay?

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới