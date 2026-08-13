Sóng nhiệt biển đang trở thành mối nguy hại mới đối với con người

Nghiên cứu mới của Đại học Adelaide và Đại học Hồng Kông cảnh báo, những giai đoạn sóng nhiệt biển kéo dài với nhiệt độ đại dương ấm bất thường cũng có thể đe dọa sức khỏe thể chất và tinh thần của con người.

Một bài báo mới được công bố trên tạp chí Nature Sustainability mô tả cách những giai đoạn kéo dài của nhiệt độ đại dương cao bất thường có thể gây ra một loạt hậu quả đối với con người.

Những hậu quả này bao gồm thời tiết khắc nghiệt hơn, nguồn cung hải sản giảm, đe dọa an toàn thực phẩm, sinh kế bị gián đoạn và áp lực về sức khỏe tâm thần gia tăng ở các khu vực ven biển.

Sóng nhiệt biển dần được giới khoa học xem là vấn đề y tế, không đơn thuần là mối nguy về môi trường.

Tác giả chính, TS Laura Falkenberg, đến từ Trường Vật lý, Hóa học và Khoa học Trái đất của Đại học Adelaide (Úc) cho biết, các nhà nghiên cứu từ lâu đã nhận ra những thiệt hại về mặt sinh thái do sóng nhiệt biển gây ra, nhưng tác động của chúng đối với con người lại ít được chú ý hơn.

"Sóng nhiệt biển không còn chỉ được nhìn nhận là vấn đề môi trường; chúng ngày càng được coi là vấn đề sức khỏe con người", TS Falkenberg cho biết.

Các đợt sóng nhiệt biển đang trở nên thường xuyên hơn, kéo dài hơn và đạt cường độ cao hơn khi khí hậu ấm lên. Các nhà khoa học đã liên kết chúng với hiện tượng tẩy trắng san hô trên diện rộng, cái chết hàng loạt của các sinh vật biển, sự bùng phát tảo độc hại và những gián đoạn lớn đối với ngành đánh bắt cá và nuôi trồng thủy sản.

Sóng nhiệt biển bao phủ Đông Nam Á và Thái Bình Dương.

Nước biển ấm bất thường có thể làm tăng cường các hệ thống thời tiết, làm gia tăng nguy cơ thương vong, thiệt hại về người và nhiều người phải di dời do bão và lũ lụt.

Hiện tượng tảo nở hoa làm ô nhiễm hải sản và tạo ra những mối nguy hiểm đáng kể cho sức khỏe của người tiêu dùng hoặc tiếp xúc với môi trường biển bị ảnh hưởng.

Bão lớn, biến đổi môi trường cùng suy kiệt nguồn hải sản gián tiếp gây ra sự thất vọng, trầm cảm cho cộng đồng phụ thuộc vào nghề biển.

Sự suy giảm số lượng cá và sản lượng hải sản giảm sút có thể đe dọa an ninh lương thực cho hàng tỷ người trên thế giới, những người phụ thuộc vào đại dương như một nguồn dinh dưỡng quan trọng.

Các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh đến những tác động tâm lý của việc mất mát hệ sinh thái biển. Những người có sinh kế, truyền thống và bản sắc văn hóa gắn bó mật thiết với đại dương có thể trải qua căng thẳng tinh thần đáng kể khi môi trường quen thuộc bị xuống cấp.

Năm 2025, hiện tượng tảo nở độc hại ở Nam Úc được cho là có liên quan đến mức độ "lo lắng về môi trường" cao, cũng như đau buồn, thất vọng và trầm cảm. Hiện tượng này cũng liên quan đến các vấn đề sức khỏe thể chất bao gồm kích ứng đường hô hấp và hen suyễn.

Khi hệ sinh thái biển bị tổn hại, tác động sẽ lan rộng đến các cộng đồng, đặc biệt là đối với những người gắn bó với môi trường biển.

Các tác giả cho rằng chính phủ và các cơ quan y tế công cộng nên chuẩn bị cho các đợt sóng nhiệt trên biển theo cách tương tự như cách họ chuẩn bị cho các đợt sóng nhiệt trên đất liền.