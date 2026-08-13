Burlington: Thành phố bí mật nằm sâu 30m dưới lòng đất nước Anh

Bên dưới vùng quê yên bình Wiltshire từng tồn tại một thành phố ngầm khổng lồ, được xây dựng để chính phủ Anh sống sót sau chiến tranh hạt nhân.

Ẩn sâu khoảng 30m dưới lòng đất tại Corsham, Wiltshire, Burlington là mật danh của Central Government War Headquarters – trung tâm chỉ huy dự phòng của chính phủ Anh trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Công trình được xây dựng trong hệ thống mỏ đá vôi Spring Quarry, nơi trước đó từng được sử dụng cho các mục đích quân sự.

Ảnh: theurbanexplorer.co

Burlington không đơn thuần là một hầm trú bom. Nó được thiết kế như một thành phố ngầm hoàn chỉnh, có khả năng tiếp nhận khoảng 4.000 người, bao gồm các bộ trưởng, quan chức chính phủ và cả thủ tướng. Nếu London bị hủy diệt hoặc không thể tiếp tục điều hành đất nước sau một cuộc tấn công hạt nhân, bộ máy chính quyền sẽ được chuyển xuống đây.

Quy mô của Burlington thực sự đáng kinh ngạc. Bên trong có những con đường ngầm nối các khu vực chức năng, văn phòng của nhiều bộ ngành, phòng ngủ, nhà ăn, nhà bếp, bệnh viện, kho hàng, hệ thống xử lý nước, nhà máy điện và một trung tâm điện thoại khổng lồ. Một phòng thu BBC cũng được bố trí để chính phủ có thể phát thông báo tới người dân trong trường hợp thảm họa xảy ra.

Ảnh: bitesizedbritain.co

Để duy trì hoạt động, Burlington được thiết kế với hệ thống cung cấp điện, nước và thông khí riêng. Các khu vực quan trọng nằm sâu trong lòng đá, được bảo vệ khỏi tác động của vụ nổ và phóng xạ. Thành phố ngầm này được dự tính có thể hoạt động độc lập trong một khoảng thời gian dài sau thảm họa.

Một chi tiết đặc biệt khiến Burlington giống một thành phố thực sự là nó từng có cả một quán rượu mang tên Rose and Crown. Trong một thế giới mà chiến tranh hạt nhân có thể đã xóa sổ London phía trên, các nhà thiết kế vẫn tính đến nhu cầu sinh hoạt và tinh thần của hàng nghìn con người bên dưới lòng đất.

Ảnh: sebsworld

Công trình còn có nhiều mật danh khác nhau theo từng giai đoạn, như Subterfuge, Stockwell, Turnstile, Chanticleer và Peripheral. Burlington chỉ là một trong những cái tên được sử dụng trong lịch sử hoạt động của khu phức hợp.

Điều đáng kinh ngạc là nơi này từng được giữ bí mật tuyệt đối. Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Bộ Quốc phòng Anh vẫn duy trì Burlington ở trạng thái sẵn sàng tối thiểu. Mãi đến tháng 12/2004, công trình mới chính thức được giải mật.

Ngày nay, Burlington không phải điểm tham quan mở cửa tự do và phần lớn khu vực vẫn thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng. Nhưng những gì còn được biết về nó đã đủ để Burlington trở thành một trong những di tích đáng sợ và kỳ lạ nhất của Chiến tranh Lạnh: một thành phố được xây dựng không phải để con người sống tốt hơn, mà để chính phủ tiếp tục tồn tại sau ngày tận thế hạt nhân.