Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Burlington: Thành phố bí mật nằm sâu 30m dưới lòng đất nước Anh

Bên dưới vùng quê yên bình Wiltshire từng tồn tại một thành phố ngầm khổng lồ, được xây dựng để chính phủ Anh sống sót sau chiến tranh hạt nhân.

Thanh Bình (tổng hợp)

Ẩn sâu khoảng 30m dưới lòng đất tại Corsham, Wiltshire, Burlington là mật danh của Central Government War Headquarters – trung tâm chỉ huy dự phòng của chính phủ Anh trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Công trình được xây dựng trong hệ thống mỏ đá vôi Spring Quarry, nơi trước đó từng được sử dụng cho các mục đích quân sự.

Ảnh: theurbanexplorer.co

Burlington không đơn thuần là một hầm trú bom. Nó được thiết kế như một thành phố ngầm hoàn chỉnh, có khả năng tiếp nhận khoảng 4.000 người, bao gồm các bộ trưởng, quan chức chính phủ và cả thủ tướng. Nếu London bị hủy diệt hoặc không thể tiếp tục điều hành đất nước sau một cuộc tấn công hạt nhân, bộ máy chính quyền sẽ được chuyển xuống đây.

Quy mô của Burlington thực sự đáng kinh ngạc. Bên trong có những con đường ngầm nối các khu vực chức năng, văn phòng của nhiều bộ ngành, phòng ngủ, nhà ăn, nhà bếp, bệnh viện, kho hàng, hệ thống xử lý nước, nhà máy điện và một trung tâm điện thoại khổng lồ. Một phòng thu BBC cũng được bố trí để chính phủ có thể phát thông báo tới người dân trong trường hợp thảm họa xảy ra.

Ảnh: bitesizedbritain.co

Để duy trì hoạt động, Burlington được thiết kế với hệ thống cung cấp điện, nước và thông khí riêng. Các khu vực quan trọng nằm sâu trong lòng đá, được bảo vệ khỏi tác động của vụ nổ và phóng xạ. Thành phố ngầm này được dự tính có thể hoạt động độc lập trong một khoảng thời gian dài sau thảm họa.

Một chi tiết đặc biệt khiến Burlington giống một thành phố thực sự là nó từng có cả một quán rượu mang tên Rose and Crown. Trong một thế giới mà chiến tranh hạt nhân có thể đã xóa sổ London phía trên, các nhà thiết kế vẫn tính đến nhu cầu sinh hoạt và tinh thần của hàng nghìn con người bên dưới lòng đất.

Ảnh: sebsworld

Công trình còn có nhiều mật danh khác nhau theo từng giai đoạn, như Subterfuge, Stockwell, Turnstile, Chanticleer và Peripheral. Burlington chỉ là một trong những cái tên được sử dụng trong lịch sử hoạt động của khu phức hợp.

Điều đáng kinh ngạc là nơi này từng được giữ bí mật tuyệt đối. Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Bộ Quốc phòng Anh vẫn duy trì Burlington ở trạng thái sẵn sàng tối thiểu. Mãi đến tháng 12/2004, công trình mới chính thức được giải mật.

Ngày nay, Burlington không phải điểm tham quan mở cửa tự do và phần lớn khu vực vẫn thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng. Nhưng những gì còn được biết về nó đã đủ để Burlington trở thành một trong những di tích đáng sợ và kỳ lạ nhất của Chiến tranh Lạnh: một thành phố được xây dựng không phải để con người sống tốt hơn, mà để chính phủ tiếp tục tồn tại sau ngày tận thế hạt nhân.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#thành phố ngầm Burlington dưới lòng đất #chính phủ Anh trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh #kế hoạch phòng thủ hạt nhân và liên lạc liên bang #cơ sở hạ tầng đô thị bí mật dưới lòng đất #di tích lịch sử chiến tranh Lạnh và bảo mật

Bài liên quan

Kho tri thức

Nghệ nhân Kỷ Băng hà khắc tượng chim từ ngà voi ma mút

Các cuộc khai quật tại hang Hohle Fels thuộc khu vực Di sản Thế giới UNESCO Swabian Jura ở tây nam nước Đức đã phát hiện ra hai bức tượng chim tuyệt đẹp có niên đại 40.000 năm được chạm khắc từ ngà voi ma mút. 

Những phát hiện đáng chú ý này đến từ các tầng văn hóa Aurignacian phong phú tại Hohle Fels, nơi đã tạo ra một số tác phẩm nghệ thuật tạo hình cổ nhất được biết đến và có niên đại từ thời kỳ đầu tiên con người hiện đại đến vùng Thượng Danube.

two-bird-figurines-fou-1.jpg
Hai bức tượng chim được điêu khắc từ ngà voi có kích thước bé bằng đầu ngón tay.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Giải mã 'chiếc tai khổng lồ' được UNESCO vinh danh là di sản thế giới

Giữa vùng đồng quê yên bình của nước Anh, một chiếc "tai khổng lồ" hướng lên bầu trời đã góp phần thay đổi cách nhân loại khám phá vũ trụ.

Nằm tại hạt Cheshire, Jodrell Bank Observatory là một trong những trung tâm thiên văn vô tuyến nổi tiếng nhất thế giới. Được thành lập năm 1945 bởi nhà vật lý vô tuyến Bernard Lovell, nơi đây đã góp phần đặt nền móng cho ngành thiên văn vô tuyến hiện đại. Nhờ những đóng góp nổi bật về khoa học và lịch sử, năm 2019, UNESCO đã công nhận Jodrell Bank là Di sản Thế giới. Đây là một trong số rất ít di sản trên thế giới được vinh danh chủ yếu vì giá trị khoa học và công nghệ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Tận mục xưởng chế tác đá trong di tích Cách Tân Kiều ở Quảng Tây

Di tích Cách Tân Kiều được công nhận là một xưởng chế tác đá Thời kỳ đồ đá mới quan trọng, nơi người cổ đại sản xuất các công cụ bằng đá một cách có hệ thống.

Di tích Cách Tân Kiều thuộc Thời kỳ đồ đá mới nằm tại thành phố Bách Sắc, Quảng Tây, miền nam Trung Quốc. Các nhà khảo cổ cho rằng nơi đây từng là một "xưởng chế tác" Thời kỳ đồ đá mới, nơi con người tiền sử sản xuất các công cụ bằng đá.

Rải rác khắp khu di chỉ là những khối đá lớn có bề mặt phẳng, từng được người nguyên thủy sử dụng làm bệ kê và làm bàn đẽo gọt trong quá trình chế tác các loại công cụ. Xung quanh các khối đá này, các nhà khảo cổ đã phát hiện búa đá, rìu đá cùng nhiều loại công cụ bằng đá khác.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới