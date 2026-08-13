Ấn tượng khoảnh khắc nhật thực toàn phần hiếm gặp năm 2026

Hàng triệu người dân tại Châu Âu đã được chiêm ngưỡng nhật thực toàn phần hiếm gặp năm 2026.

AP đưa tin, ngày 12/8, hàng triệu người đã đổ về các thành phố và thị trấn ở Tây Ban Nha để tìm những vị trí thuận lợi nhất quan sát nhật thực toàn phần, khi Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất thẳng hàng, khiến một phần của Trái Đất chìm trong bóng tối.

Đám đông mang theo ghế xếp và ô che nắng, háo hức chờ đợi khoảnh khắc kỳ diệu trên bầu trời, bắt đầu từ đầu buổi tối. Khi bầu trời dần tối lại, mọi người đồng loạt vỗ tay và reo hò. Đây là lần đầu tiên trong hơn một thế kỷ, Tây Ban Nha chứng kiến hiện tượng nhật thực toàn phần.

Ảnh ghép này cho thấy trình tự Mặt Trăng dần che khuất Mặt Trời trong nhật thực toàn phần, được quan sát từ Berlanga de Duero, miền trung Tây Ban Nha, ngày 12/8/2026. Ảnh: AP/Bernat Armangue.

“Thật không thể tưởng tượng nổi. Dù bạn đã xem bao nhiêu bức ảnh hay video, thì cảm giác thực tế vẫn không gì sánh được”, Rosa Celiberti, một giáo viên ngôn ngữ theo dõi hiện tượng này từ Medinaceli, thị trấn trên đỉnh đồi ở đông bắc Tây Ban Nha, xúc động nói.

Trên một dải rộng từ miền bắc đến miền trung Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, hàng triệu người đã được chiêm ngưỡng một trong những góc nhìn đẹp nhất về nhật thực tại Châu Âu. Nhật thực toàn phần kết thúc trên Địa Trung Hải.

Hình ảnh nhật thực toàn phần được quan sát từ Berlanga de Duero, miền trung Tây Ban Nha, ngày 12/8/2026. Ảnh: AP/Bernat Armangue.

Trên khắp Vương quốc Anh, nơi mặt trời bị che khuất hơn 90%, người dân đổ về các công viên trên đồi và những nơi có tầm nhìn thoáng để quan sát hiện tượng nhật thực lớn nhất kể từ năm 1999.

Veronica Orozco bật nắp chai sâm panh chia sẻ cùng hàng xóm khi chứng kiến lần nhật thực thứ hai trong đời.

"Điều đó thật kỳ diệu", Veronica chia sẻ.

Aja Lilit, vừa tròn 24 tuổi vào ngày 11/8 cho biết, nhật thực như một “món quà sinh nhật từ vũ trụ” gửi đến cô. Cô nói thêm rằng sự kiện hiếm hoi này khiến cô nhận ra mình nhỏ bé thế nào “ở cấp độ vũ trụ”.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Siêu trăng năm 2024