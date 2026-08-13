Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Ấn tượng khoảnh khắc nhật thực toàn phần hiếm gặp năm 2026

Hàng triệu người dân tại Châu Âu đã được chiêm ngưỡng nhật thực toàn phần hiếm gặp năm 2026.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, ngày 12/8, hàng triệu người đã đổ về các thành phố và thị trấn ở Tây Ban Nha để tìm những vị trí thuận lợi nhất quan sát nhật thực toàn phần, khi Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất thẳng hàng, khiến một phần của Trái Đất chìm trong bóng tối.

Đám đông mang theo ghế xếp và ô che nắng, háo hức chờ đợi khoảnh khắc kỳ diệu trên bầu trời, bắt đầu từ đầu buổi tối. Khi bầu trời dần tối lại, mọi người đồng loạt vỗ tay và reo hò. Đây là lần đầu tiên trong hơn một thế kỷ, Tây Ban Nha chứng kiến hiện tượng nhật thực toàn phần.

apnhatthuc.jpg
Ảnh ghép này cho thấy trình tự Mặt Trăng dần che khuất Mặt Trời trong nhật thực toàn phần, được quan sát từ Berlanga de Duero, miền trung Tây Ban Nha, ngày 12/8/2026. Ảnh: AP/Bernat Armangue.

“Thật không thể tưởng tượng nổi. Dù bạn đã xem bao nhiêu bức ảnh hay video, thì cảm giác thực tế vẫn không gì sánh được”, Rosa Celiberti, một giáo viên ngôn ngữ theo dõi hiện tượng này từ Medinaceli, thị trấn trên đỉnh đồi ở đông bắc Tây Ban Nha, xúc động nói.

Trên một dải rộng từ miền bắc đến miền trung Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, hàng triệu người đã được chiêm ngưỡng một trong những góc nhìn đẹp nhất về nhật thực tại Châu Âu. Nhật thực toàn phần kết thúc trên Địa Trung Hải.

apnhatthuc2.jpg
Hình ảnh nhật thực toàn phần được quan sát từ Berlanga de Duero, miền trung Tây Ban Nha, ngày 12/8/2026. Ảnh: AP/Bernat Armangue.

Trên khắp Vương quốc Anh, nơi mặt trời bị che khuất hơn 90%, người dân đổ về các công viên trên đồi và những nơi có tầm nhìn thoáng để quan sát hiện tượng nhật thực lớn nhất kể từ năm 1999.

Veronica Orozco bật nắp chai sâm panh chia sẻ cùng hàng xóm khi chứng kiến lần nhật thực thứ hai trong đời.

"Điều đó thật kỳ diệu", Veronica chia sẻ.

Aja Lilit, vừa tròn 24 tuổi vào ngày 11/8 cho biết, nhật thực như một “món quà sinh nhật từ vũ trụ” gửi đến cô. Cô nói thêm rằng sự kiện hiếm hoi này khiến cô nhận ra mình nhỏ bé thế nào “ở cấp độ vũ trụ”.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Siêu trăng năm 2024

Nguồn video: VTV
#nhật thực toàn phần hiếm gặp năm 2026 #nhật thực toàn phần #nhật thực #Tây Ban Nha #Mặt Trời #Mặt Trăng

Bài liên quan

Kho tri thức

Trận mưa sao băng đẹp nhất năm 2026 sắp xuất hiện trên bầu trời

Một trong những trận mưa sao băng được mong chờ nhất năm 2026 sẽ xuất hiện trên bầu trời vào đêm 12 và rạng sáng ngày 13/8.

Perseids, một trong những trận mưa sao băng sáng nhất và được chờ đợi nhất năm, sẽ đạt cực đại vào đêm 12 và rạng sáng ngày 13/8 với điều kiện quan sát được dự báo khá lý tưởng, đặc biệt tại Bắc bán cầu, theo AP.

saobang.png
Sao băng Perseid xuất hiện trên bầu trời ở Utah, Mỹ, ngày 12/8/2018. Ảnh: NASA/Bill Dunford.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Nhật thực dài nhất của thế kỷ 21 sẽ diễn ra khi nào?

Theo tính toán, nhật thực dài nhất của thế kỷ 21 sẽ diễn ra vào ngày 2/8/2027. Khi ấy, hiện tượng nhật thực toàn phần sẽ có thời lượng 6 phút 23 giây.

Các tính toán mới được trích dẫn từ nguồn tài liệu về nhật thực của NASA và dữ liệu được công bố bởi Eclipsophile cho thấy nhật thực toàn phần sẽ diễn ra trên bầu trời ngày 2/8/2027. Thời lượng này dài hơn nhiều so với những lần nhật thực khác bởi vì Mặt trăng sẽ ở khá gần Trái đất vào thời điểm xảy ra sự kiện.

Điều này cũng khiến bóng đen của Mặt trăng trở nên lớn hơn bình thường trên bầu trời, trong khoảnh khắc nó biến ban ngày của nhiều quốc gia trên thế giới thành ban đêm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới