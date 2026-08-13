Trước Ai Cập, La Mã: Những nền văn minh bí ẩn biến mất khỏi ký ức nhân loại

Lịch sử cổ đại thường được kể qua những cái tên nổi tiếng như Ai Cập, Lưỡng Hà, Hy Lạp hay La Mã. Nhưng khảo cổ học cho thấy thế giới cổ đại rộng lớn hơn rất nhiều. Có những xã hội từng xây dựng thành phố, phát triển thương mại, luyện kim và tạo ra nghệ thuật đặc sắc, nhưng sau khi biến mất, tên tuổi của họ gần như không còn được truyền lại.

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Một ví dụ đặc biệt là nền văn minh Dilmun ở vùng Vịnh Ba Tư, với trung tâm quan trọng nằm trên đảo Bahrain ngày nay. Khoảng thiên niên kỷ II trước Công nguyên, Dilmun là một trung tâm thương mại quan trọng kết nối Lưỡng Hà với vùng Oman và xa hơn về phía đông. Điều đáng ngạc nhiên là trong thời gian dài, Dilmun gần như chỉ được biết đến qua những văn bản của người Sumer. Chỉ khi các nhà khảo cổ khai quật Qal'at al-Bahrain, quy mô và vai trò của nền văn minh này mới dần hiện rõ. UNESCO cho biết phần di tích được khai quật mới chỉ chiếm khoảng 25% khu gò khảo cổ.

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Xa hơn về phía đông, tại Trung Á từng tồn tại nền văn minh Oxus, còn gọi là Quần thể khảo cổ Bactria–Margiana (BMAC), phát triển khoảng 2250–1700 trước Công nguyên. Những thành phố và pháo đài bằng đất, các đồ vật tinh xảo cùng dấu vết thương mại cho thấy đây từng là một xã hội phức tạp. Thế nhưng, họ gần như không để lại hệ thống văn bản mà chúng ta có thể đọc được, khiến đời sống và lịch sử của họ vẫn còn rất nhiều khoảng trống.

Ở châu Phi, vương quốc Kush cũng từng là một cường quốc lớn bên sông Nile. Từ khoảng thế kỷ VIII trước Công nguyên đến thế kỷ IV, Kush kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn và từng cai trị Ai Cập. Thủ đô Meroë sở hữu cung điện, đền thờ, khu công nghiệp và những kim tự tháp đặc trưng. UNESCO đánh giá các di tích Meroë là những bằng chứng được bảo tồn tốt nhất về vương quốc Kush. Đặc biệt, chữ Meroitic của họ đến nay vẫn chưa được giải mã hoàn toàn.

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Ngay cả nền văn minh Indus – một trong những nền văn minh đô thị lớn nhất thời cổ đại – cũng từng gần như biến mất khỏi ký ức lịch sử. Những thành phố như Mohenjo-daro và Harappa chỉ được thế giới hiện đại nhận diện từ các cuộc khảo cổ học thời cận đại. Mohenjo-daro cho thấy một trình độ quy hoạch đô thị đáng kinh ngạc với đường phố được bố trí có hệ thống, công trình công cộng và hệ thống thoát nước.

Điều đáng suy ngẫm là một nền văn minh không nhất thiết biến mất vì không để lại dấu vết. Đôi khi dấu vết vẫn nằm dưới lòng đất, trong rừng rậm, dưới lớp phù sa hoặc đơn giản là trong một ngôn ngữ chưa được giải mã. Công nghệ LiDAR, ảnh vệ tinh và trí tuệ nhân tạo đang giúp các nhà khảo cổ phát hiện những địa điểm mà nhiều thế hệ trước hoàn toàn không thể nhìn thấy.

Và biết đâu, trong tương lai, chúng ta sẽ phát hiện thêm những cái tên từng rất quan trọng đối với người xưa nhưng đã bị lịch sử hiện đại lãng quên.