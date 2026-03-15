Trẻ khóc bất thường cẩn thận lồng ruột nguy hiểm

Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng vừa tiếp nhận và xử trí một trường hợp lồng ruột tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời.

Bệnh nhi H.G.H., 23 tháng tuổi, trú tại xã Chí Đám - tỉnh Phú Thọ được gia đình đưa đến viện trong tình trạng nôn nhiều, quấy khóc từng cơn, trẻ mệt và khó chịu.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận: Bụng mềm, chướng nhẹ. Sờ vùng hạ sườn phải phát hiện khối kích thước khoảng 3 x 2 cm, mật độ chắc, di động kém.

Bệnh nhi hồi phục sau tháo lồng ruột - Ảnh BVCC

Ngay lập tức, bệnh nhi được chỉ định thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Kết quả cận lâm sàng cho thấy hình ảnh khối lồng ruột điển hình.

Sau đó, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành gây mê và xử trí tháo lồng ruột cho bệnh nhi. Hiện tại tình trạng bệnh nhi ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Lồng ruột là tình trạng một đoạn ruột chui vào lòng đoạn ruột kế cận, gây tắc nghẽn lưu thông trong lòng ruột và làm giảm tưới máu nuôi ruột. Bệnh thường gặp ở trẻ từ 3 tháng đến 3 tuổi, đặc biệt ở lứa tuổi nhũ nhi và trẻ nhỏ.

Nếu không được xử trí sớm, lồng ruột có thể dẫn đến: Hoại tử ruột; Thủng ruột; Viêm phúc mạc; Thậm chí đe dọa tính mạng trẻ.

Các cơn đau thường xuất hiện đột ngột, trẻ đang chơi bỗng khóc thét, co chân lên bụng, sau đó có thể tạm dịu rồi tái phát.

Biểu hiện của lồng ruột - Ảnh BVCC

Để phòng tránh những biến chứng nguy hiểm do lồng ruột, các bác sĩ khuyến cáo:

Khi trẻ có biểu hiện nôn, đau bụng, quấy khóc từng cơn, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám.

Không tự ý dùng thuốc giảm đau hoặc thuốc chống nôn khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Sau khi điều trị lồng ruột, trẻ vẫn có nguy cơ tái phát, vì vậy gia đình cần theo dõi sát các dấu hiệu bất thường.

Tái khám đúng hẹn và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế.

