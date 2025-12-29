Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Điện cơ đồ kích thích tiềm năng vận động người bệnh liệt nặng

Sự chuyển dịch từ tập luyện thụ động sang chủ động thông qua công nghệ tập luyện khởi phát bằng điện cơ là xu thế tất yếu của y học hiện đại.

Thúy Nga

Trong phục hồi chức năng vận động cho người bệnh liệt nặng, thách thức lớn nhất đối với các bác sĩ, kỹ thuật viên là làm thế nào để kích hoạt lại những tín hiệu thần kinh đã bị tổn thương khi cơ lực của người bệnh chỉ còn ở mức tối thiểu.

Các phương pháp tập thụ động truyền thống hay robot tập thông thường không đủ để tạo ra sự đột phá trong việc tái thiết lập liên kết não bộ. Trước thực tế đó, mới đây Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) đã phối hợp cùng các chuyên gia quốc tế tổ chức tập huấn công nghệ Robot Luna EMG – một giải pháp tiên tiến sử dụng điện cơ đồ để kích thích tiềm năng vận động của người bệnh ngay từ giai đoạn sớm.

benh-nhan-nang-3.jpg
Ông Lok Jian Yaun - Giám đốc phát triển Kinh doanh, Công ty EgzoTech (Ba Lan) chia sẻ kinh nghiệm về Phục hồi chức năng bằng Robot tại buổi tập huấn.

Tham dự chương trình tập huấn có đại diện lãnh đạo, bác sĩ, kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng và Khoa Vật lý trị liệu cùng các chuyên gia quốc tế gồm ông Sivacumaran Krishnasamy - Giám đốc điều hành hãng EgzoTech (Ba Lan) và ông Lok Jian Yaun - Giám đốc phát triển kinh doanh EgzoTech khu vực châu Á - Thái Bình Dương và châu Phi.

​Tại chương trình, ông Lok Jian Yaun cho biết, Robot Luna EMG mang lại ưu thế vượt trội cho bệnh nhân liệt nặng (bậc cơ 1/5 và 2/5) nhờ khả năng nhận diện tín hiệu điện cơ (EMG) siêu nhỏ ngay khi người bệnh mới có ý định vận động.

benh-nhan-nang-2.jpg
Ông Lok Jian Yaun - Giám đốc phát triển Kinh doanh, Công ty EgzoTech (Ba Lan) chia sẻ kinh nghiệm về Phục hồi chức năng bằng Robot tại buổi tập huấn - Ảnh BVCC

Khác với các dòng robot truyền thống vốn chỉ di chuyển tay chân thụ động theo quỹ đạo có sẵn, Luna EMG đóng vai trò là cầu nối thông minh, chỉ kích hoạt hỗ trợ khi bắt được tín hiệu co cơ chủ động để hoàn thành chuyển động theo ý muốn người bệnh.

Cơ chế này không chỉ ngăn ngừa teo cơ, cứng khớp mà quan trọng nhất là tạo ra phản hồi sinh học (Biofeedback) thời gian thực, giúp người bệnh thực sự làm chủ chuyển động thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc.

Đánh giá về ý nghĩa lâm sàng của công nghệ, TS, BS Nguyễn Thị Phương Chi, Chủ nhiệm Khoa Phục hồi chức năng nhấn mạnh, tập luyện phản hồi sinh học bằng robot khởi phát điện cơ chính là “chìa khóa” đối với nhóm bệnh nhân liệt nặng có cơ lực dưới 2/5. Theo TS.BS Nguyễn Thị Phương Chi: “Trong phục hồi chức năng, sự tham gia chủ động của người bệnh quyết định sự thành công của điều trị.

benh-nhan-nag-1.jpg
Robot Luna EMG giúp phục hồi chức năng cho người bệnh - Ảnh BVCC

Với robot thông thường, những nỗ lực vận động nhỏ nhất của bệnh nhân thường bị bỏ qua do không thể phát hiện trên lâm sàng, dẫn đến mất đi thời điểm vàng để kích hoạt não bộ. Ngược lại, robot EMG buộc người bệnh phải tập trung và nỗ lực phát tín hiệu thần kinh để sử dụng thiết bị”.

Chính sự tương tác hai chiều giữa người bệnh và thiết bị đã mở ra cơ hội phục hồi tích cực cho những bệnh nhân liệt nặng, nhóm đối tượng vốn gặp nhiều hạn chế với các phương pháp tập luyện truyền thống. Công nghệ Robot Luna EMG giúp người bệnh có cơ hội phục hồi tích cực bằng chính khả năng thực tế của mình ngay từ giai đoạn sớm.

benh-nhan-nang.jpg
TS.BS Nguyễn Thị Phương Chi, Chủ nhiệm khoa Phục hồi chức năng tham gia thực hành robot Luna EMG tại buổi tập huấn - Ảnh BVCC

Sự chuyển dịch từ tập luyện thụ động sang chủ động thông qua công nghệ tập luyện khởi phát bằng điện cơ (EMG-Triggered) là xu thế tất yếu của y học hiện đại. Robot Luna EMG đã giúp giải quyết một bài toán khó trong phục hồi chức năng cho người bệnh liệt nặng.

#Phục hồi cho bệnh nhân liệt nặng #Kỹ thuật kích thích điện cơ EMG #Robot Luna EMG #phục hồi chức năng #liệt nặng #Bệnh viện TWQĐ 108

Bài liên quan

Sống Khỏe

Tập luyện không đúng nguy hiểm cho người tai biến, cần lượng giá chức năng

Lượng giá chức năng là quá trình đánh giá toàn diện khả năng vận động – cảm giác – nhận thức – sinh hoạt hằng ngày của người bệnh sau tai biến.

Các bác sĩ Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết, trong phục hồi chức năng cho bệnh nhân tai biến mạch máu não, nhiều gia đình thường nghĩ rằng “cứ tập nhiều là tốt”.

Tuy nhiên, tập không đúng mức, tập sai kỹ thuật hoặc tập quá nhẹ đều có thể làm chậm tiến trình hồi phục, thậm chí gây nguy hiểm cho người bệnh.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cảnh báo số người nhập viện do đau cổ vai gáy gia tăng

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội ghi nhận tăng ca đau cổ vai gáy, cảnh báo nguy cơ chuyển nặng nếu không phát hiện và điều trị sớm.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội ghi nhận số lượng người bệnh đến khám vì tình trạng đau cổ vai gáy gia tăng, đặc biệt ở nhóm nhân viên văn phòng, người làm việc máy tính kéo dài như kế toán, IT, thiết kế đồ họa… Nhiều trường hợp xuất hiện triệu chứng căng cứng vùng cổ – vai – gáy khi thức dậy, đau mỏi sau vài giờ làm việc, thậm chí tê tay, nặng đầu và giảm khả năng tập trung.

Theo các bác sĩ của Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội, đây là biểu hiện thường gặp của hội chứng đau cổ vai gáy, có thể nặng hơn ở những người có thoái hóa cột sống cổ hoặc thoát vị đĩa đệm. Nếu không phát hiện và điều trị đúng cách, bệnh dễ chuyển sang tình trạng mạn tính.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phẫu thuật vá sọ bằng Titanium 3D cho nam bệnh nhân bị khuyết sọ lớn

Phẫu thuật vá sọ bằng công nghệ hiện đại giúp phục hồi hình dạng, chức năng thần kinh và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai - 2 đã tiến hành phẫu thuật vá sọ bằng Titanium 3D cho một bệnh nhân bị khuyết sọ lớn ở bán cầu phải, khiến khuôn mặt mất cân đối. Đây là một kỹ thuật hiện đại, được ứng dụng rộng rãi trong điều trị khuyết sọ hiện nay.

Bệnh nhân là anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1976, tỉnh Đồng Nai). Được biết, sau 3 tháng thực hiện phẫu thuật xuất huyết não, anh T. đã vượt qua giai đoạn nguy kịch và đang hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, vùng khuyết sọ lớn ở bán cầu phải dẫn đến khuôn mặt mất cân đối, anh T. thiếu tự tin trong giao tiếp và ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới