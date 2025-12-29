Điện cơ đồ kích thích tiềm năng vận động người bệnh liệt nặng

Trong phục hồi chức năng vận động cho người bệnh liệt nặng, thách thức lớn nhất đối với các bác sĩ, kỹ thuật viên là làm thế nào để kích hoạt lại những tín hiệu thần kinh đã bị tổn thương khi cơ lực của người bệnh chỉ còn ở mức tối thiểu.

Các phương pháp tập thụ động truyền thống hay robot tập thông thường không đủ để tạo ra sự đột phá trong việc tái thiết lập liên kết não bộ. Trước thực tế đó, mới đây Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) đã phối hợp cùng các chuyên gia quốc tế tổ chức tập huấn công nghệ Robot Luna EMG – một giải pháp tiên tiến sử dụng điện cơ đồ để kích thích tiềm năng vận động của người bệnh ngay từ giai đoạn sớm.

Ông Lok Jian Yaun - Giám đốc phát triển Kinh doanh, Công ty EgzoTech (Ba Lan) chia sẻ kinh nghiệm về Phục hồi chức năng bằng Robot tại buổi tập huấn.

Tham dự chương trình tập huấn có đại diện lãnh đạo, bác sĩ, kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng và Khoa Vật lý trị liệu cùng các chuyên gia quốc tế gồm ông Sivacumaran Krishnasamy - Giám đốc điều hành hãng EgzoTech (Ba Lan) và ông Lok Jian Yaun - Giám đốc phát triển kinh doanh EgzoTech khu vực châu Á - Thái Bình Dương và châu Phi.

​Tại chương trình, ông Lok Jian Yaun cho biết, Robot Luna EMG mang lại ưu thế vượt trội cho bệnh nhân liệt nặng (bậc cơ 1/5 và 2/5) nhờ khả năng nhận diện tín hiệu điện cơ (EMG) siêu nhỏ ngay khi người bệnh mới có ý định vận động.

Khác với các dòng robot truyền thống vốn chỉ di chuyển tay chân thụ động theo quỹ đạo có sẵn, Luna EMG đóng vai trò là cầu nối thông minh, chỉ kích hoạt hỗ trợ khi bắt được tín hiệu co cơ chủ động để hoàn thành chuyển động theo ý muốn người bệnh.

Cơ chế này không chỉ ngăn ngừa teo cơ, cứng khớp mà quan trọng nhất là tạo ra phản hồi sinh học (Biofeedback) thời gian thực, giúp người bệnh thực sự làm chủ chuyển động thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc.

Đánh giá về ý nghĩa lâm sàng của công nghệ, TS, BS Nguyễn Thị Phương Chi, Chủ nhiệm Khoa Phục hồi chức năng nhấn mạnh, tập luyện phản hồi sinh học bằng robot khởi phát điện cơ chính là “chìa khóa” đối với nhóm bệnh nhân liệt nặng có cơ lực dưới 2/5. Theo TS.BS Nguyễn Thị Phương Chi: “Trong phục hồi chức năng, sự tham gia chủ động của người bệnh quyết định sự thành công của điều trị.

Robot Luna EMG giúp phục hồi chức năng cho người bệnh - Ảnh BVCC

Với robot thông thường, những nỗ lực vận động nhỏ nhất của bệnh nhân thường bị bỏ qua do không thể phát hiện trên lâm sàng, dẫn đến mất đi thời điểm vàng để kích hoạt não bộ. Ngược lại, robot EMG buộc người bệnh phải tập trung và nỗ lực phát tín hiệu thần kinh để sử dụng thiết bị”.

Chính sự tương tác hai chiều giữa người bệnh và thiết bị đã mở ra cơ hội phục hồi tích cực cho những bệnh nhân liệt nặng, nhóm đối tượng vốn gặp nhiều hạn chế với các phương pháp tập luyện truyền thống. Công nghệ Robot Luna EMG giúp người bệnh có cơ hội phục hồi tích cực bằng chính khả năng thực tế của mình ngay từ giai đoạn sớm.

TS.BS Nguyễn Thị Phương Chi, Chủ nhiệm khoa Phục hồi chức năng tham gia thực hành robot Luna EMG tại buổi tập huấn - Ảnh BVCC