Sống Khỏe

Đau bụng âm ỉ, thai phụ 9 tháng vỡ tử cung do từng chửa ngoài tử cung

Khi mang thai lại, mọi triệu chứng đau bụng bất thường đều cần được thăm khám tại cơ sở y tế uy tín để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Thúy Nga

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa phẫu thuật cấp cứu cho hai mẹ con sản phụ khỏi tình huống nguy hiểm: Vỡ tử cung trên nền sẹo chửa ngoài tử cung cũ.

Mang thai tự nhiên sau 9 tháng phẫu thuật chửa ngoài tử cung, chị P.T.H (24 tuổi, Phú Thọ) trân trọng từng tuần thai của con đầu lòng. Thai kỳ diễn tiến bình thường, cho đến một ngày đầu tháng 11, chị bắt đầu thấy đau bụng âm ỉ.

Nghĩ rằng chỉ là cơn gò sinh lý, chị đến khám tại phòng khám tư và được dùng thuốc giảm co, nhưng tình trạng không cải thiện.

Lo lắng, gia đình đưa chị đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tại đây, các bác sĩ ghi nhận chị chưa có dấu hiệu chuyển dạ, nhưng tử cung xuất hiện cơn co đều đặn 2–3 phút.

Đáng chú ý, vùng đáy tử cung bên phải sờ thấy một khối khoảng 4cm, tách biệt với thân tử cung, một dấu hiệu khiến ê-kíp lập tức cảnh giác vì chị từng có tiền sử phẫu thuật chửa ngoài tử cung (chửa kẽ) vào tháng 6/2024.

chua-mo-cu-1.png
Khối phồng tử cung vỡ - Ảnh BVCC

Trong lúc được theo dõi sát, siêu âm kiểm tra nhanh cho thấy hình ảnh bất thường: lớp cơ tử cung bị mất liên tục, túi màng ối đang phình ra ngoài thành tử cung, nhưng tim thai vẫn đều và ổn định.

Đây là thời điểm cần quyết định thật nhanh, bởi vỡ tử cung, đặc biệt tại vị trí sẹo chửa kẽ cũ, có thể khiến cả mẹ và con rơi vào nguy hiểm trong vài phút.

chua-mo-cu-2.png
Chỗ tử cung vỡ - Ảnh BVCC

Không chần chừ, ê-kíp kích hoạt phẫu thuật cấp cứu do ThS.BS Nguyễn Văn Quyết, Khoa Sản bệnh A4 trực tiếp phẫu thuật. Kết quả, bác sĩ đón được bé gái nặng 2,2 kg, khỏe mạnh, an toàn, khiến cả ê-kíp nhẹ nhõm.

Kiểm tra tử cung cho thấy một ổ vỡ kích thước 3×4cm ở đáy tử cung bên phải, đúng tại vị trí đã từng phẫu thuật chửa ngoài tử cung trước đó.

Các bác sĩ tiến hành cắt lọc, làm sạch và khâu phục hồi cơ tử cung để bảo tồn tối đa chức năng sinh sản cho bệnh nhân.

Nhờ phát hiện kịp thời và xử trí nhanh chóng, chị H vượt qua tình huống nguy hiểm. Sau mổ, sức khỏe ổn định, chị được ra viện sau 3 ngày, con khỏe mạnh về cùng mẹ.

chua-mo-cu.jpg
Nhờ cấp cứu kịp thời hai mẹ con sản phụ đã an toàn - Ảnh BVCC

Ca bệnh là lời nhắc quan trọng, phụ nữ đã từng phẫu thuật, đặc biệt là những can thiệp liên quan đến tử cung, không nên mang thai lại quá sớm vì nguy cơ vỡ tử cung có thể xảy ra.

Khi mang thai lại, mọi triệu chứng đau bụng bất thường đều cần được thăm khám tại cơ sở y tế uy tín để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

#Cấp cứu sản phụ vỡ tử cung #cứu mẹ con #vỡ tử cung #phẫu thuật #sản phụ #bệnh viện

Sống Khỏe

Cứu sống sản phụ 31 tuổi ở Nghệ An nguy kịch do chửa ngoài tử cung vỡ

Một sản phụ ở Nghệ An nguy kịch do chửa ngoài tử cung vỡ, được cấp cứu kịp thời, may mắn vượt qua nguy kịch.

Trung tâm Y tế Quế Phong (Nghệ An) vừa tiếp nhận sản phụ C.T.N. (31 tuổi, trú xã Tri Lễ) nguy kịch do chửa ngoài tử cung bị vỡ.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng hạ vị, choáng váng, huyết áp tụt và nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc mất máu cấp.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thành công cứu sản phụ chửa ngoài tử cung đoạn kẽ

Chửa ngoài tử cung là trường hợp gây nhiều nguy hiểm, đặc biệt là trường hợp chửa ngoài tử cung đoạn kẽ rất khó phát hiện.

Ca bệnh đe dọa tính mạng người bệnh

Khoa Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản và Phụ sản – Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn vừa chẩn đoán và phẫu thuật thành công trường hợp chửa ngoài tử cung đoạn kẽ – một dạng thai ngoài tử cung hiếm gặp và đặc biệt nguy hiểm, có thể đe doạ tính mạng người bệnh nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Kịp thời cứu sản phụ chửa ngoài tử cung vỡ gây xuất huyết ổ bụng nặng

Việc theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, nhận diện sớm các bất thường và đi khám ngay khi có đau bụng, trễ kinh hoặc ra huyết âm đạo bất thường vô cùng quan trọng.

Ngày 11/9, Trung tâm Y tế Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, các bác sĩ khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản – phụ sản đã kịp thời phẫu thuật cứu sống một sản phụ trong tình trạng nguy kịch do chửa ngoài tử cung vỡ – biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, choáng, huyết áp tụt, mệt lả. Kết quả thăm khám, siêu âm và xét nghiệm nhanh đã hé lộ một “cuộc chiến âm thầm” trong ổ bụng: Dịch tự do lượng nhiều, khối hỗn hợp cạnh buồng trứng phải, test thai dương tính mờ – tất cả đều chỉ về chẩn đoán chửa ngoài tử cung vỡ gây xuất huyết ổ bụng.

Xem chi tiết

