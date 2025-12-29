Đau bụng âm ỉ, thai phụ 9 tháng vỡ tử cung do từng chửa ngoài tử cung

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa phẫu thuật cấp cứu cho hai mẹ con sản phụ khỏi tình huống nguy hiểm: Vỡ tử cung trên nền sẹo chửa ngoài tử cung cũ.

Mang thai tự nhiên sau 9 tháng phẫu thuật chửa ngoài tử cung, chị P.T.H (24 tuổi, Phú Thọ) trân trọng từng tuần thai của con đầu lòng. Thai kỳ diễn tiến bình thường, cho đến một ngày đầu tháng 11, chị bắt đầu thấy đau bụng âm ỉ.

Nghĩ rằng chỉ là cơn gò sinh lý, chị đến khám tại phòng khám tư và được dùng thuốc giảm co, nhưng tình trạng không cải thiện.

Lo lắng, gia đình đưa chị đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tại đây, các bác sĩ ghi nhận chị chưa có dấu hiệu chuyển dạ, nhưng tử cung xuất hiện cơn co đều đặn 2–3 phút.

Đáng chú ý, vùng đáy tử cung bên phải sờ thấy một khối khoảng 4cm, tách biệt với thân tử cung, một dấu hiệu khiến ê-kíp lập tức cảnh giác vì chị từng có tiền sử phẫu thuật chửa ngoài tử cung (chửa kẽ) vào tháng 6/2024.

Khối phồng tử cung vỡ - Ảnh BVCC

Trong lúc được theo dõi sát, siêu âm kiểm tra nhanh cho thấy hình ảnh bất thường: lớp cơ tử cung bị mất liên tục, túi màng ối đang phình ra ngoài thành tử cung, nhưng tim thai vẫn đều và ổn định.

Đây là thời điểm cần quyết định thật nhanh, bởi vỡ tử cung, đặc biệt tại vị trí sẹo chửa kẽ cũ, có thể khiến cả mẹ và con rơi vào nguy hiểm trong vài phút.

Chỗ tử cung vỡ - Ảnh BVCC

Không chần chừ, ê-kíp kích hoạt phẫu thuật cấp cứu do ThS.BS Nguyễn Văn Quyết, Khoa Sản bệnh A4 trực tiếp phẫu thuật. Kết quả, bác sĩ đón được bé gái nặng 2,2 kg, khỏe mạnh, an toàn, khiến cả ê-kíp nhẹ nhõm.

Kiểm tra tử cung cho thấy một ổ vỡ kích thước 3×4cm ở đáy tử cung bên phải, đúng tại vị trí đã từng phẫu thuật chửa ngoài tử cung trước đó.

Các bác sĩ tiến hành cắt lọc, làm sạch và khâu phục hồi cơ tử cung để bảo tồn tối đa chức năng sinh sản cho bệnh nhân.

Nhờ phát hiện kịp thời và xử trí nhanh chóng, chị H vượt qua tình huống nguy hiểm. Sau mổ, sức khỏe ổn định, chị được ra viện sau 3 ngày, con khỏe mạnh về cùng mẹ.

Nhờ cấp cứu kịp thời hai mẹ con sản phụ đã an toàn - Ảnh BVCC