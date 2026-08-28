Từ vụ Huấn Hoa Hồng, đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý kinh doanh trên mạng

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý đối với hoạt động kinh doanh trên không gian mạng.

Nội dung trên được bà Nguyễn Thanh Hải nêu khi cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 7, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 28/8.

Không gian mạng không phải là “vùng miễn trừ pháp luật”

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, báo cáo cần đề cập việc cơ quan chức năng thời gian gần đây khởi tố một số đối tượng có ảnh hưởng trên mạng xã hội, được báo chí gọi là “giang hồ mạng”, như Huấn Hoa Hồng, Hải Sapa...

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Quốc hội.

Bà Nguyễn Thanh Hải cho rằng, việc khởi tố các đối tượng cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật, khẳng định “không có vùng cấm, không có khoảng trống pháp lý”, đặc biệt, không gian mạng không phải là “vùng miễn trừ pháp luật”.

“Cử tri đặt ra câu hỏi vì sao những đối tượng này có thể huy động số tiền từ thiện rất lớn, cần phải làm rõ thủ đoạn trục lợi từ số tiền từ thiện này”, bà Hải nói.

Theo bà Hải, thông qua các trang, kênh mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi, những đối tượng này tạo dựng uy tín, niềm tin với một bộ phận người dân, từ đó huy động tiền từ thiện và có hành vi trục lợi.

“Bây giờ bước đầu đang điều tra nhưng cũng cần công khai thông tin để người dân thấy rằng việc đặt lòng tin vào những đối tượng như thế này là cần phải xem xét lại”, bà Hải nói.

Một vấn đề khác được Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề cập là việc Huấn Hoa Hồng, Hải Sapa cung cấp sản phẩm kém chất lượng, không đúng như quảng cáo nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ của đông đảo người theo dõi, tạo ra doanh thu hàng chục tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

“Ví dụ thịt trâu gác bếp với quảng cáo là trên vùng núi nhưng nguồn gốc sản xuất thì không có, không có truy xuất nguồn gốc. Nước hoa thì không bảo đảm yêu cầu. Đây là hiện tượng tự công bố một quy chuẩn, tiêu chuẩn nhưng sản phẩm bán ra lại là tiêu chuẩn khác. Đây là người bán đang lừa dối khách hàng”, bà Hải nhấn mạnh.

Theo bà Nguyễn Thanh Hải, thực tế trên đặt ra vấn đề lớn đối với công tác quản lý hoạt động kinh doanh trên không gian mạng. Hoạt động này thời gian qua phát triển mạnh, trong khi công tác hậu kiểm, kiểm tra, kiểm soát còn hạn chế, gây thiệt hại cho số lượng lớn người tiêu dùng.

Bà phân tích, dù mỗi người có thể chỉ mua vài sản phẩm hoặc 1-2 kg hàng hóa, nhưng việc người bán nhanh chóng có doanh thu lớn, tích lũy khối tài sản đáng kể cho thấy số người mua phải những sản phẩm không đúng như công bố có thể rất lớn.

Một nguyên nhân được bà Hải chỉ ra là tâm lý mua hàng theo xu hướng, phong trào, đặt niềm tin vào những người sở hữu kênh mạng xã hội có hàng triệu lượt theo dõi.

Từ thực tế này, bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trên không gian mạng, nhất là trong bối cảnh các quy định về thương mại điện tử, giao dịch điện tử đang tiếp tục được hoàn thiện và phương thức quản lý chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

“Trách nhiệm hậu kiểm như thế nào để bảo đảm người dân, người tiêu dùng không bị thiệt hại? Cần làm rõ những thủ đoạn tinh vi như thế này để không còn những Huấn Hoa Hồng, những Hải Sapa khác tiếp tục trục lợi trên lòng tin của người dân”, bà Hải nhấn mạnh.

Đề nghị xử nghiêm sai phạm vụ Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ

Trình bày báo cáo công tác dân nguyện, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết cử tri, Nhân dân tiếp tục bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; ủng hộ Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga. Ảnh: Quốc hội.

Về hoạt động của Quốc hội, cử tri, Nhân dân quan tâm, theo dõi sát sao việc Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các nội dung lập pháp cấp bách, quyết sách lớn về kinh tế - xã hội tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất nhằm thể chế và thực thi hiệu quả các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước.

Về điều hành của Chính phủ, bộ, ngành, theo bà Lê Thị Nga, cử tri, Nhân dân ghi nhận môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, hướng đến bảo đảm mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “hai con số”...

Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và Nhân dân mong muốn kết quả sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập theo hướng hình thành cơ sở giáo dục có quy mô lớn gắn với cơ cấu lại mạng lưới trường lớp được đánh giá bằng chất lượng dạy và học, năng lực quản trị nhà trường, sự tiện ích và mức độ hài lòng của học sinh, phụ huynh.

Cử tri và Nhân dân bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất an toàn hoạt động hàng không do thiết bị bay không người lái (UAV) và các vật thể lạ xâm nhập khu vực sân bay Tân Sơn Nhất; về diễn biến cực đoan của thời tiết gây mưa, giông lớn, ngập úng cục bộ, sạt lở đất, lũ quét tại một số khu vực.

Tình trạng vỡ nợ do cá độ sau các giải bóng đá quốc tế lớn kéo theo các hành vi vi phạm pháp luật khác gia tăng; vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các công ty liên quan... cũng là những vấn đề được cử tri và Nhân dân lo ngại.

Từ thực tế trên, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục, bảo đảm cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục và điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường.

Các bộ, ngành cũng cần xử lý nghiêm hành vi sai phạm của các tổ chức, cá nhân trong vụ án tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ; khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định về kiểm soát giao dịch liên kết quốc tế, quản lý giá kê khai, đấu thầu thiết bị y tế, cơ chế xác minh nguồn gốc xuất xứ, giá vốn của hàng hóa nhập khẩu đặc thù...

“Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm hoạt động cá độ bóng đá và không để phát sinh vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự”, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nêu rõ.