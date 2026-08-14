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Kho tri thức

Kaspar Hauser- cậu bé xuất hiện từ hư không và bí ẩn chưa được giải đáp

Một buổi chiều năm 1828, một thiếu niên gần như không biết nói xuất hiện giữa Nürnberg, mang theo hai lá thư và một bí mật chưa được giải đáp.

Thanh Bình (tổng hợp)

Ngày 26/5/1828, người dân Nürnberg bắt gặp một chàng trai khoảng 16 tuổi ăn mặc như nông dân, bước đi khó khăn và gần như không thể giao tiếp bình thường. Cậu tự nhận tên là Kaspar Hauser và mang theo hai lá thư, trong đó một lá được cho là của người từng chăm sóc cậu. Nội dung cho biết Kaspar được giao cho người này từ khi còn nhỏ và đã bị giữ kín, không được bước ra ngoài.

Ảnh: hs-augsburg

Câu chuyện càng trở nên kỳ lạ khi Kaspar kể rằng mình đã trải qua nhiều năm trong một căn phòng tối, gần như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ được cho ăn bánh mì và uống nước. Ban đầu cậu chỉ biết viết tên mình, nhưng sau khi được một số người chăm sóc và giáo dục, khả năng ngôn ngữ, đọc viết và nhận thức của cậu tiến bộ rất nhanh. Câu chuyện về “cậu bé bị giam trong bóng tối” lập tức gây chấn động châu Âu.

Ảnh: picryl

Kaspar sau đó trở thành đối tượng quan tâm của giới trí thức và quý tộc. Một trong những người bảo trợ nổi tiếng là bá tước Stanhope. Cậu được đưa tới Ansbach và từng làm việc trong văn phòng của Anselm von Feuerbach, một thẩm phán nổi tiếng cũng đặc biệt quan tâm đến trường hợp của mình.

Nhưng bí ẩn lớn nhất nằm ở thân phận thật sự của Kaspar. Một giả thuyết từng gây chấn động cho rằng cậu chính là người thừa kế của Đại công quốc Baden, bị tráo đổi hoặc bắt cóc khi còn nhỏ vì những âm mưu tranh giành quyền lực trong hoàng gia. Giả thuyết “hoàng tử thất lạc” khiến Kaspar trở thành một nhân vật huyền thoại.

Ảnh: tourismus-ansbach

Năm 1833, câu chuyện chuyển sang bi kịch. Kaspar bị một kẻ lạ mặt gây thương tích bằng dao tại Ansbach và qua đời vài ngày sau đó. Không ai xác định chắc chắn hung thủ là ai, thậm chí đến nay vẫn tồn tại tranh luận liệu Kaspar thực sự bị sát hại hay câu chuyện có những phần do chính ông tạo dựng.

Điều thú vị là DNA hiện đại đã loại bỏ một trong những giả thuyết nổi tiếng nhất. Nghiên cứu công bố năm 2024, sử dụng các mẫu tóc và máu được cho là của Kaspar cùng những kỹ thuật giải trình tự hiện đại, cho thấy DNA ty thể của ông không phù hợp với dòng nữ của gia đình Baden. Điều này bác bỏ khả năng ông có quan hệ mẫu hệ với dòng họ này, nhưng không giải thích được ông thực sự là ai và đã trải qua chuyện gì trước năm 1828.

Vì thế, sau gần hai thế kỷ, Kaspar Hauser vẫn là một trong những bí ẩn hấp dẫn nhất lịch sử Đức. DNA có thể đã đóng lại câu chuyện “hoàng tử Baden”, nhưng câu hỏi quan trọng hơn vẫn còn đó: cậu bé ấy thực sự đã sống ở đâu trước khi xuất hiện giữa Nürnberg?

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#bí ẩn về thân phận Kaspar Hauser #lịch sử vụ án mạng năm 1833 #giả thuyết hoàng tử thất lạc #nghiên cứu DNA và giả thuyết mới #tác động của câu chuyện đến lịch sử Đức

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