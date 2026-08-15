Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Huyền thoại tướng mù lòa chưa từng thua trận trong lịch sử châu Âu

Một mắt đã mất, rồi mù hoàn toàn, nhưng vị tướng Bohemia vẫn liên tiếp đánh bại những đạo quân hùng mạnh hơn mình.

Thanh Bình (tổng hợp)

Sinh khoảng năm 1360, Jan Žižka xuất thân từ tầng lớp quý tộc thấp ở Bohemia, thuộc vùng Cộng hòa Czech ngày nay. Trước khi trở thành danh tướng Hussite, ông từng là chiến binh và lính đánh thuê, thậm chí tham gia trận Grunwald năm 1410. Nhưng tên tuổi của Žižka thực sự bước vào lịch sử khi phong trào Hussite nổi dậy sau cái chết của nhà cải cách tôn giáo Jan Hus năm 1415.

Ảnh: historynet

Điều khiến Žižka trở nên đáng sợ trên chiến trường là ông không cố biến đội quân của mình thành bản sao của các đạo quân hiệp sĩ châu Âu. Ông biến điểm yếu thành lợi thế. Quân Hussite phần lớn là nông dân và dân thường, không có trang bị hay kỹ năng chiến đấu ngang với các hiệp sĩ chuyên nghiệp. Žižka sử dụng những chiếc xe ngựa bọc giáp, nối chúng thành wagenburg – pháo đài xe ngựa di động, biến đội hình vốn dễ bị kỵ binh nghiền nát thành một hệ thống phòng thủ cực kỳ khó xuyên thủng.

Ảnh: novinky

Các xe ngựa không chỉ dùng để phòng thủ. Chúng mang theo cung thủ, lính giáo và những loại súng hỏa mai, pháo sơ khai. Khi đối phương tiến công, đội hình xe ngựa có thể tạo thành một cứ điểm; khi thời cơ xuất hiện, lực lượng Hussite lại cơ động phản kích. Đây là một trong những ví dụ đáng chú ý về việc hỏa khí và công sự cơ động bắt đầu thay đổi chiến tranh châu Âu.

Năm 1420, tại Vítkov Hill, Žižka đánh bại lực lượng Thập tự chinh đông hơn nhiều do Hoàng đế Sigismund hậu thuẫn, góp phần giữ Prague trong tay người Hussite. Những chiến thắng tiếp theo tại Sudoměř, Vyšehrad và Kutná Hora củng cố danh tiếng của ông.

Ảnh: lonelyplanet

Nhưng câu chuyện kỳ lạ nhất là Žižka vốn đã mất một mắt trước khi các cuộc chiến Hussite diễn ra. Trong chiến tranh, ông mất nốt mắt còn lại và trở nên hoàn toàn mù. Thế nhưng ông vẫn tiếp tục chỉ huy quân đội và không bị đánh bại trong các trận chiến lớn cho đến khi qua đời năm 1424.

Žižka chết vì bệnh dịch khi đang tiến hành chiến dịch quân sự, chứ không phải trên chiến trường. Sau khi ông qua đời, lực lượng Hussite vẫn tiếp tục chiến đấu dưới quyền những chỉ huy khác.

Điều làm nên huyền thoại Jan Žižka không chỉ là thành tích “chưa từng thua trận”, mà còn là khả năng hiểu rằng chiến tranh không phải lúc nào cũng được quyết định bởi đội quân đông hơn, giáp trụ tốt hơn hay nhiều hiệp sĩ hơn. Đôi khi, người chiến thắng là người thay đổi luật chơi trên chiến trường.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Chiến lược chiến tranh Hussite #Vai trò xe ngựa bọc giáp trong chiến tranh #Khả năng chiến đấu của tướng mù Jan Žižka #Chiến thắng không dựa vào số lượng quân #Ảnh hưởng của chiến dịch Hussite trong lịch sử châu Âu

Bài liên quan

Kho tri thức

Trước Ai Cập, La Mã: Những nền văn minh bí ẩn biến mất khỏi ký ức nhân loại

Trước khi Ai Cập, La Mã hay Trung Hoa trở thành những cái tên quen thuộc, nhiều nền văn minh từng hưng thịnh rồi biến mất khỏi ký ức nhân loại.

Lịch sử cổ đại thường được kể qua những cái tên nổi tiếng như Ai Cập, Lưỡng Hà, Hy Lạp hay La Mã. Nhưng khảo cổ học cho thấy thế giới cổ đại rộng lớn hơn rất nhiều. Có những xã hội từng xây dựng thành phố, phát triển thương mại, luyện kim và tạo ra nghệ thuật đặc sắc, nhưng sau khi biến mất, tên tuổi của họ gần như không còn được truyền lại.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Ngôi mộ Hy Lạp 3.500 năm tuổi và kho báu gây chấn động giới khảo cổ học

Một ngôi mộ nguyên vẹn ở Hy Lạp đã đưa các nhà khảo cổ đến gần hơn với thế giới bí ẩn của nền văn minh Mycenae.

Năm 2015, tại Pylos, miền nam Hy Lạp, các nhà khảo cổ thuộc Đại học Cincinnati bất ngờ phát hiện một ngôi mộ có niên đại khoảng 3.500 năm. Bên trong là bộ hài cốt của một người đàn ông khoảng 30–35 tuổi, được chôn cùng một lượng đồ tùy táng đặc biệt phong phú. Các nhà nghiên cứu đặt cho ông cái tên “Chiến binh Griffin” vì một tấm phù điêu bằng ngà voi hình sinh vật thần thoại có thân sư tử, đầu và cánh đại bàng (Griffin) được tìm thấy trong mộ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Bí ẩn nguồn năng lượng khổng lồ của Mặt Trời

Ẩn sâu dưới lớp bề mặt rực sáng, lõi Mặt Trời là một thế giới cực đoan, nơi vật chất liên tục biến đổi thành năng lượng.

Mặt Trời không cháy theo nghĩa thông thường. Không có một ngọn lửa khổng lồ đang đốt nhiên liệu như trên Trái Đất. Ở trung tâm của nó, một quá trình kỳ lạ hơn nhiều đang diễn ra: phản ứng nhiệt hạch hạt nhân.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới