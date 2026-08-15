15.000 năm tiến hóa của loài chó từ khi đến với nhân loại

Xuyên suốt 15.000 năm, con người và loài vật nuôi thân thiết nhất luôn tương tác để thay đổi lẫn nhau, tạo ra những giống chó chuyên biệt đáng kinh ngạc.

Chó thường được gọi là "người bạn tốt nhất của con người", và lịch sử lâu đời của chúng với con người đã chứng minh điều đó là sự thật.

Không phải được chúng ta thuần hóa, loài chó đến với con người từ vai trò một đối tác bình đẳng và tiến hóa cùng chúng ta, thích nghi với hầu hết mọi môi trường và vai trò mà con người cần.

Nghiên cứu mới của nhà khảo cổ học Peter Mitchell cho thấy chó và con người không chỉ đơn thuần sống chung, mà đã cùng nhau biến đổi về sinh học, hành vi và văn hóa suốt 15 thiên niên kỷ qua.

Trong cuốn sách mới xuất bản Những chú chó đầu tiên: Người săn bắn hái lượm và những người bạn chó của họ từ thời tiền sử đến hiện tại, GS Peter Mitchell (Đại học Oxford) chỉ ra rằng quá trình thuần hóa chó là một chặng đường dài và phức tạp.

GS Peter Mitchell và cuốn sách vừa xuất bản công trình nghiên cứu của mình.

Khác với quan điểm truyền thống cho rằng con người cổ đại chủ động bắt chước và khuất phục chó gáy/sói, GS Mitchell nhận định mối quan hệ ban đầu giữa các bộ tộc săn bắt hái lượm và tổ tiên loài chó diễn ra trên thế cân bằng.

Hai bên đến với nhau như những đối tác tương trợ: con người chia sẻ thức ăn và nơi ở, đổi lại loài chó hỗ trợ săn bắn và bảo vệ lãnh thổ. Quá trình này bắt đầu từ rất lâu trước khi con người biết trồng trọt hay thuần hóa các loài gia súc khác.

Khi con người di cư và phân tỏa ra khắp các vùng địa lý khác nhau, loài chó đồng hành cũng nhanh chóng biến đổi sinh học để thích nghi với từng môi trường sống khắc nghiệt.

Ở Bắc Cực, loài chó trở thành một đối tác sinh tồn, thích nghi với việc ăn hải sản.

Phân tích xương hóa thạch của chó Bắc Cực cổ đại cho thấy các biến đổi rõ rệt ở cột sống và xương chi, dấu vết của việc thích nghi với áp lực thể chất nặng nề khi kéo tải trọng lớn trên tuyết.

Ngoài ra, phân tích đồng vị phóng xạ cho thấy chế độ ăn của chó Bắc Cực tương đồng hoàn toàn với con người, chủ yếu là hải sản.

Cao nguyên Tây Tạng, thiếu oxy nghiêm trọng, cả con người và chó Tây Tạng đều sở hữu những biến thể di truyền đặc biệt giúp hệ hô hấp và tuần hoàn hoạt động hiệu quả trong điều kiện không khí loãng.

Ở rừng mưa nhiệt đới, chó sống cùng các bộ tộc ở rừng rậm Nam Mỹ hay Đông Nam Á lại mang thân hình nhỏ nhắn, nhanh nhẹn để dễ dàng len lỏi qua các bụi rậm khi săn bắt. Họ thậm chí còn lai chó nhà với các loài canid (nhóm thú ăn thịt đi bằng ngón chân thuộc họ chó) hoang dã địa phương để củng cố kỹ năng săn mồi.

Không chỉ có khí hậu, chính văn hóa con người đã nhào nặn nên nhiều giống chó kỳ lạ. Tại vùng duyên hải Tây Bắc Bắc Mỹ, một số cộng đồng bản địa từng nuôi một giống chó lông xù đặc biệt chỉ để lấy lông dệt chăn lễ hội.

Một số nơi, chó giữ vai trò quan trọng trong hệ thống tâm linh, tín ngưỡng.

Mặc dù sự bùng nổ của các dòng chó Châu Âu trong thời kỳ thực dân đã làm tuyệt chủng nhiều dòng chó cổ bản địa, các kỹ thuật di truyền hiện đại vẫn tìm thấy dấu vết ADN của chúng trong một số giống chó ngày nay.