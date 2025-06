Từ việc nhiều người nhập viện, hôn mê do nắng nóng

Điển hình Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) tiếp nhận đến 7 trường hợp nhập viện do say nắng. Trong đó có một trường hợp rất nguy kịch. Các trường hợp này có điểm chung là làm việc ngoài trời trong thời gian dài dưới thời tiết nắng gay gắt, nhập viện trong tình trạng mệt lả, co rút cơ toàn thân, tay chân co quắp do mất nước và điện giải nghiêm trọng.

1 trường hợp nhập viện do say nắng đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Cẩm Khê

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, BS Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt Nga, Bộ Quốc phòng (Hà Nội) cho biết, nắng nóng cực đoan, đặc biệt trong các đợt nhiệt độ lên tới 40°C hoặc cao hơn, đang trở thành thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Tình trạng này không chỉ gây khó chịu mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến nhiệt, nổi bật là kiệt sức do nóng, sốc nhiệt (bao gồm say nắng) và đột quỵ do nắng nóng.

Sự khác nhau giữa kiệt sức do nóng, sốc nhiệt và đột quy do nắng nóng

Theo BS Hoàng, kiệt sức do nóng (Heat Exhaustion, say nóng) là tình trạng cơ thể mất nước và điện giải sau khi tiếp xúc kéo dài với nhiệt độ cao, thường gặp khi hoạt động thể lực trong môi trường nóng ẩm. Cơ thể vẫn còn khả năng điều hòa thân nhiệt, nhưng hệ thống này bắt đầu quá tải.

Nguyên nhân do tiếp xúc với nhiệt độ cao, đặc biệt khi độ ẩm lớn; hoạt động thể lực kéo dài mà không bù đủ nước và điện giải; mặc quần áo dày, bó sát, cản trở quá trình tản nhiệt.

Triệu chứng điển hình của kiệt sức do nóng chủ yếu là mệt mỏi, yếu sức, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn; đổ mồ hôi nhiều, da ẩm ướt, nhợt nhạt; chuột rút cơ bắp, đặc biệt ở tay, chân, bụng; nhịp tim nhanh, yếu; thở nhanh nông; nhiệt độ cơ thể tăng nhẹ (38–40°C), có thể bình thường; khát nước nhiều.

Kiệt sức do nóng ít nguy hiểm hơn sốc nhiệt và thường hồi phục nếu được xử trí kịp thời. Tuy nhiên, nếu không can thiệp, có thể tiến triển thành sốc nhiệt – một cấp cứu y khoa đe dọa tính mạng.

Trong khi đó, sốc nhiệt (Heatstroke/Sunstroke) là tình trạng tăng thân nhiệt nghiêm trọng (thường >40°C), kèm rối loạn chức năng hệ thần kinh trung ương (lú lẫn, hôn mê, co giật). Đây là hậu quả của việc hệ điều hòa thân nhiệt bị suy sụp hoàn toàn, cơ thể mất khả năng tự làm mát.

Nguyên nhân do tiếp xúc kéo dài với môi trường nhiệt độ cực cao, đặc biệt khi thiếu nước, bóng râm hoặc thông gió. Hoạt động thể lực cường độ cao trong điều kiện nóng ẩm (sốc nhiệt do gắng sức). Nhóm nguy cơ là trẻ em, người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, lao động ngoài trời.

Triệu chứng đặc trưng: Nhiệt độ cơ thể rất cao (>40°C). Da nóng, đỏ, khô (thể kinh điển); có thể ẩm nếu vừa vận động mạnh. Không ra mồ hôi dù thân nhiệt tăng cao. Rối loạn ý thức: lú lẫn, mất phương hướng, kích động, nói lắp, ảo giác, co giật, hôn mê. Đau đầu dữ dội, chóng mặt, buồn nôn, nhịp tim nhanh, thở nhanh. Có thể ngất xỉu, trụy mạch.

Sốc nhiệt là cấp cứu y khoa tối khẩn cấp, nguy cơ tử vong cao nếu không được hạ nhiệt và điều trị kịp thời. Biến chứng gồm tổn thương não, suy đa cơ quan, rối loạn đông máu, tử vong.

Đột quỵ do nắng nóng (Heat-related Stroke/Sunstroke) thường được hiểu là đột quỵ não (tai biến mạch máu não) xảy ra hoặc bị thúc đẩy bởi các yếu tố liên quan đến nhiệt độ cao. Nắng nóng làm tăng nguy cơ mất nước, rối loạn điện giải, tăng độ nhớt máu, biến động huyết áp – tất cả đều là các yếu tố nguy cơ thúc đẩy đột quỵ não thực sự.

Nguyên nhân do mất nước kéo dài, máu cô đặc, tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Rối loạn huyết động, tăng hoặc tụt huyết áp đột ngột. Thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột (từ nóng sang lạnh hoặc ngược lại). Nhóm nguy cơ: người cao tuổi, trẻ em, người mắc bệnh nền (tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường, rối loạn mỡ máu), người dùng thuốc lợi tiểu, chẹn beta, chống trầm cảm.

BS Nguyễn Huy Hoàng

Triệu chứng đặc trưng: Yếu hoặc liệt đột ngột một bên mặt, tay hoặc chân (F.A.S.T.). Nói khó, nói ngọng, không hiểu lời nói. Đau đầu dữ dội, chóng mặt, mất thăng bằng, nhìn mờ. Rối loạn ý thức, hôn mê, co giật. Có thể có thân nhiệt cao nếu kèm sốc nhiệt, nhưng không phải dấu hiệu đặc trưng.

Đột quỵ não là cấp cứu y khoa, nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề nếu không được điều trị trong “thời gian vàng”.

Sơ cứu ban đầu

Đối với kiệt sức do nóng (say nóng) cần đưa nạn nhân đến nơi mát, nới lỏng quần áo, làm mát cơ thể bằng khăn ướt, quạt nhẹ; cho uống nước mát từng ngụm nhỏ nếu tỉnh táo, ưu tiên dung dịch có điện giải; nghỉ ngơi, kê chân cao, theo dõi triệu chứng; nếu không cải thiện sau 30–60 phút hoặc có dấu hiệu nặng lên (lú lẫn, ngất, co giật), chuyển ngay đến cơ sở y tế.

Sốc nhiệt/Say nắng cần gọi cấp cứu 115 ngay lập tức. Đưa nạn nhân ra khỏi nguồn nhiệt, cởi bỏ quần áo ngoài. Làm mát tích cực: phun nước mát, quạt, chườm đá vùng cổ, nách, bẹn, ngâm nước mát nếu có điều kiện và an toàn. Theo dõi thân nhiệt, tiếp tục làm mát đến khi nhiệt độ xuống 38–38,5°C hoặc đến khi nhân viên y tế tiếp nhận. Nếu nạn nhân bất tỉnh/ngừng thở/ngừng tim, tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR). Không cho uống nước nếu lơ mơ, nôn ói hoặc co giật.

Đột quỵ não do nắng nóng: Nhận diện nhanh các dấu hiệu F.A.S.T. (liệt mặt, yếu tay, nói khó, gọi cấp cứu ngay). Gọi cấp cứu 115, thông báo thời điểm khởi phát triệu chứng. Để nạn nhân nằm yên, đầu cao 30 độ nếu tỉnh, nghiêng an toàn nếu nôn ói. Không cho ăn/uống bất kỳ thứ gì. Không tự ý dùng thuốc hạ sốt hoặc thuốc hạ huyết áp. Chuẩn bị cho CPR nếu cần.

Để phòng chống say nắng, sốc nhiệt, cần uống đủ nước, ưu tiên nước lọc, nước điện giải, hạn chế rượu bia, caffeine; tránh ra ngoài giờ nắng gắt (10h–16h), nghỉ ngơi ở nơi mát, thông thoáng; mặc quần áo nhẹ, sáng màu, rộng rãi, đội mũ rộng vành, đeo kính râm, sử dụng ô; làm mát môi trường sống: điều hòa, quạt, mở cửa sổ khi mát, treo khăn ướt; điều chỉnh cường độ hoạt động thể lực, tránh vận động nặng ngoài trời nắng; tắm nước mát, bôi kem chống nắng SPF ≥30.

Đối với người cao tuổi: Do khả năng điều nhiệt kém, dễ mất nước, cần được nhắc nhở uống nước, đảm bảo phòng mát, hạn chế ra ngoài nắng.Trẻ em do hệ điều nhiệt chưa hoàn thiện, tuyệt đối không để trẻ trong xe ô tô, cho uống nước thường xuyên, mặc quần áo mát, đội mũ khi ra ngoài.

Người mắc bệnh mạn tính: (tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, béo phì) cần kiểm soát bệnh nền, hỏi ý kiến bác sĩ về thuốc đang dùng, tránh hoạt động ngoài trời nắng.

BS Hoàng khuyến nghị, khi có bất kỳ biểu hiện bất thường nào liên quan đến nắng nóng, đặc biệt là rối loạn ý thức, yếu/liệt nửa người, nói khó, cần gọi cấp cứu ngay lập tức. Chủ động phòng chống, bảo vệ bản thân và cộng đồng trước các đợt nắng nóng kéo dài.

