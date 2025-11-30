Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/12: Song Tử hưởng phúc tổ tiên, dễ thu lợi

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/12: Song Tử hưởng phúc tổ tiên, dễ thu lợi

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/12, Song Tử hôm nay được hưởng phúc của tổ tiên, đường tài lộc phát. Xử Nữ tình cảm đi xuống, nên suy nghĩ thực tế hơn.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Hôm nay vận trình của Bạch Dương nhìn chung bình thường, trong cuộc sống và công việc cảm giác làm gì cũng không dùng đủ lực, nửa vời rất khó chịu. Tài lộc bình thường, khi đầu tư tài chính cần cẩn trọng để tránh mắc sai lầm, chỉ cần sơ suất là khả năng bị kẹt vốn sẽ cao. Tình cảm ở mức trung bình, trong chuyện tình yêu nên dựa vào nhu cầu thực tế để nhờ đối phương hỗ trợ, đừng làm quá hay tỏ ra khó chiều. Sức khỏe trung bình, cần chú ý vấn đề huyết áp.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Hôm nay vận trình của Kim Ngưu bình thường, cuộc sống và công việc khá rối rắm, thật ra chỉ cần sắp xếp lại thời gian hoặc loại bớt việc không cần thiết là sẽ ổn hơn. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính cần kiểm soát nợ nần, đừng để mọi chuyện vượt khỏi tầm tay. Tình cảm bình thường, trong quan hệ yêu đương đôi khi sẽ có lúc không vui, đừng lúc nào cũng muốn buông bỏ. Sức khỏe bình thường, nên bổ sung vitamin hợp lý.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử hôm nay có vận trình khá tốt, trong cuộc sống và công việc bạn dễ lên tiếng khi thấy chuyện bất công, không muốn chịu thiệt. Tài lộc ổn định, được hưởng phúc tổ tiên nên có thể tìm được dự án phù hợp, làm chắc chắn thì dễ thu lợi. Tình cảm tốt, hai bên giao tiếp thuận lợi, chỉ cần đừng quá soi mói. Sức khỏe tốt, vận động đều giúp tinh thần thoải mái.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay vận trình khá, trong cuộc sống và công việc nên giữ thái độ trung lập, tránh đưa ra lập trường hoặc đứng về phe nào quá sớm. Tài lộc khá ổn, nên lập kế hoạch chi tiêu và ưu tiên những thứ có tính kinh tế. Tình cảm hài hòa, khi đối phương cần thì hãy giúp đỡ, cùng nhau tiến bộ luôn là điều tốt. Sức khỏe tốt, đừng ăn kiêng quá độ.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay vận trình tạm ổn, bạn muốn thể hiện năng lực để người khác nhìn nhận và vì vậy hành xử chín chắn hơn. Tài lộc khá ổn, muốn thu nhập tốt thì phải biết tăng nguồn và giảm chi tiêu hợp lý. Tình cảm trung bình, đối phương ủng hộ bạn trong công việc và có thể trao đổi ý kiến với họ khi cần. Sức khỏe bình thường, không có vấn đề đáng lo.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Vận trình của Xử Nữ hôm nay trung bình, bạn cần tự tin hơn vì thực tế nhiều người không giỏi bằng bạn. Tài lộc hơi yếu, khi đầu tư nên chọn các dự án thực tế và dễ triển khai. Tình cảm bình thường, nên sống thực tế trong mối quan hệ, tránh suy nghĩ quá viển vông. Sức khỏe ổn định, hạn chế suy nghĩ lung tung.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình hôm nay có vận trình khá tốt, làm việc có kế hoạch nên không khó đạt kết quả tốt. Tài lộc ổn, có thể tìm thấy vài dự án tốt và nên ưu tiên những thứ có lợi nhuận nhanh. Tình cảm ổn định, cả hai đều muốn xây dựng mối quan hệ tốt và nên bàn bạc với nhau trong mọi chuyện. Sức khỏe tốt, chỉ cần bổ sung dinh dưỡng hợp lý.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay vận trình hơi kém, bạn suy nghĩ tiêu cực nhiều khiến bản thân kiệt sức, nên chủ động giải quyết vấn đề thì hơn. Tài lộc bình thường, tình hình chung không có nhiều dự án tốt nên tạm thời nên quan sát. Tình cảm khá yếu, thiếu cảm giác an toàn khiến bạn phải liên tục xác nhận tình cảm từ đối phương. Sức khỏe không tốt lắm, cần chú ý mất ngủ và tránh thức khuya.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay vận trình khá ổn, đừng quá tò mò chuyện người khác mà nên tập trung nâng cao bản thân. Tài lộc ổn định, khi đầu tư hãy tránh nghe tin đồn và chỉ dùng nguồn thông tin đáng tin cậy. Tình cảm tốt, khi giao tiếp với người yêu cần chú ý lời nói để tránh làm họ buồn. Sức khỏe tốt, vận động vừa phải sẽ có lợi.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay vận trình tốt, nên giữ tâm thái bình hòa và thử tiếp xúc nhiều điều mới mẻ. Tài lộc khá, có nhiều dự án phù hợp nếu bạn chịu khó tìm hiểu. Tình cảm ổn, cả hai có mong muốn nghiêm túc và giao tiếp nhẹ nhàng nên ít xung đột. Sức khỏe tốt, cơ thể ổn định.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay vận trình trung bình, có ý tưởng gì cũng nên tính toán kỹ trước khi làm. Tài lộc trung bình, nếu có dự án muốn thực hiện thì nên bắt đầu sớm để chủ động. Tình cảm bình ổn, hai người hòa thuận và ít khi làm nhau khó chịu. Sức khỏe ổn định, thể trạng nhìn chung tốt.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay vận trình bình thường, chỉ cần bạn chịu khó làm việc thì sẽ nhận được sự công nhận từ mọi người. Tài lộc trung bình, nên chọn các dự án được nhiều người tin tưởng để đảm bảo lợi nhuận ổn định. Tình cảm ổn định, quan hệ tiến triển suôn sẻ và ít tranh cãi. Sức khỏe trung bình, chỉ cần nghỉ ngơi và vận động hợp lý.
