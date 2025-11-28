Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/11: Cự Giải tài lộc sáng rõ

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/11: Cự Giải tài lộc sáng rõ

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/11, Cự Giải may mắn đến cửa, tài lộc sáng sủa, hãy tận dụng. Ma Kết quý nhân giúp đỡ, đừng căng thẳng.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương nên hợp tác với những người bạn thật sự thì mới dễ nhận được sự ủng hộ. Về sự nghiệp, vận thế ổn, khi làm việc muốn tìm kiếm sự hỗ trợ thì nên bắt đầu từ những người đồng hành thực sự, cố gắng thuyết phục người không liên quan chỉ tốn thời gian và không hiệu quả, đồng chí hướng làm chung mới dễ thành công. Về tài lộc, vận thế ổn định, trong đầu tư tài chính nên chọn các dự án chắc chắn, hợp tác cũng có thể giúp chia sẻ rủi ro. Về tình cảm, vận thế khá tốt, quan hệ thân mật phát triển thuận lợi, hai người ở bên nhau không có cảm giác căng thẳng. Về sức khỏe, vận thế tốt, cơ thể nhìn chung khỏe mạnh.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu có một số chuyện biết trong lòng là được, đừng nói lung tung để tránh rắc rối. Về sự nghiệp, vận thế ổn định, trong môi trường công sở phải giao tiếp với nhiều nhóm nhỏ khác nhau, không hiểu quy tắc rất dễ chịu thiệt, nếu có người quen giới thiệu sẽ đỡ mất sức hơn. Về tài lộc, vận thế trung bình, tiền thu được trong sinh hoạt hằng ngày nên dùng cẩn trọng, đừng tiêu xài bừa bãi. Về tình cảm, vận thế trung bình, cả hai đều có những tính toán nhỏ riêng, nhưng nếu không ảnh hưởng nhiều thì tốt nhất đừng quá để ý. Về sức khỏe, vận thế tốt, vận động nhẹ giúp giảm căng thẳng.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử suy nghĩ quá nhiều, năng lượng bị tiêu hao vào việc nghĩ ngợi nên hành động tất nhiên bị giảm sút. Về sự nghiệp, nên nghĩ gì làm nấy, không có phương án nào hoàn hảo tuyệt đối, không thực hành thì không biết cần chỉnh chỗ nào, cứ làm rồi cải thiện dần thì hơn. Về tài lộc, vận thế bình thường, trong sinh hoạt cần học đi đôi với hành, chỉ nói suông thì không có lợi ích gì. Về tình cảm, vận thế hơi yếu, hai bên đều lo đối phương che giấu điều gì nhưng lại ngại mở lời hỏi thẳng. Về sức khỏe, vận thế yếu, giữ tâm tình thoải mái và tránh tranh cãi vô ích.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải muốn thử vài điều mới, nếu khả năng cho phép thì thử cũng không có vấn đề gì. Về sự nghiệp, vận thế tốt, may mắn đến cửa, công việc có nhiều nhiệm vụ phải làm, xong việc này lại đến việc khác, thử thách sự kiên nhẫn và bền bỉ, chỉ cần không lơ là là được. Về tài lộc, vận thế tốt lên trông thấy, trong sinh hoạt nên chú ý giữ cân bằng thu chi, tiêu xài quá mức rất dễ hối hận. Về tình cảm, vận thế ổn, trong quan hệ thân mật đừng có ý tính toán, đôi khi một số cống hiến làm vì tình cảm là đủ. Về sức khỏe, vận thế ổn, vận động nhẹ có lợi cho cơ thể, đừng quá ru rú trong nhà.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử làm tốt một việc không dễ, luôn cần liên tục nỗ lực mới có chút thành quả. Về sự nghiệp, vận thế yếu, áp lực lớn và nhiệm vụ nặng, cần chú ý điều chỉnh tâm lý đừng tự tạo áp lực, đôi khi thể hiện chút cảm xúc cũng có thể tránh bị chèn ép quá mức. Về tài lộc, vận thế hơi yếu, các dự án trong sinh hoạt không quá căng thẳng, muốn tăng lợi nhuận cũng không thể nóng vội. Về tình cảm, vận thế hơi yếu, cả hai cảm thấy mệt mỏi khi ở bên nhau, cần nghỉ ngơi để hồi phục. Về sức khỏe, vận thế yếu, nên nghỉ ngơi nhiều và giữ cân bằng giữa làm việc và thư giãn.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ dễ tạo cảm giác bảo thủ với người khác, nếu nhấn mạnh mặt chuyên môn của mình thì sẽ cải thiện được ấn tượng. Về sự nghiệp, vận thế tốt, tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình là quan trọng nhất, bớt chỉ đạo người khác và không cần tìm kiếm sự công nhận quá mức, chỉ cần mọi người giữ phép lịch sự là được. Về tài lộc, vận thế tốt, đầu tư tài chính chủ yếu là cẩn trọng, nhưng cũng có thể tiếp cận trước một số thứ mới để mở mang kiến thức. Về tình cảm, vận thế khá tốt, cố gắng đừng tạo áp lực cho người yêu, giao tiếp bình đẳng và tôn trọng thì tốt hơn. Về sức khỏe, vận thế ổn, nghỉ ngơi đầy đủ là được.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình khi đối mặt với sự cố bất ngờ bạn dễ luống cuống, cần giữ đầu óc tỉnh táo. Về sự nghiệp, vận thế yếu, dễ gặp tiểu nhân trong công sở và khi xảy ra sự cố cũng dễ không biết nên xử lý thế nào, nếu thấy quá sức thì hãy tìm người giúp, đừng cố chịu. Về tài lộc, vận thế yếu, đầu tư tài chính dễ phát sinh tình huống ngoài tầm kiểm soát. Về tình cảm, vận thế hơi yếu, khi cãi nhau người yêu nói nặng nhẹ khiến bạn khó chịu, nên kiềm chế để tránh sự việc bùng phát khó dừng. Về sức khỏe, vận thế yếu, cẩn thận kẻo cảm lạnh.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp làm tốt việc của mình đã là rất ổn, bạn không có thời gian và sức để lo chuyện khác. Về sự nghiệp, vận thế tốt, trong công việc cứ làm những việc trong khả năng, dễ có thành tích mà không bị sếp hay khách phàn nàn, đôi khi khéo léo một chút cũng không phải điều xấu. Về tài lộc, vận thế ổn định, trong đầu tư tài chính nên lắng nghe ý kiến của người có chuyên môn để tránh sa vào cạm bẫy, quyết định thận trọng luôn đúng. Về tình cảm, vận thế tốt, nên chủ động bày tỏ quan tâm, nếu lạnh lùng quá dễ bị hiểu lầm. Về sức khỏe, vận thế tốt, cơ thể khỏe mạnh.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã nên học hỏi nhiều hơn để nâng cao năng lực cạnh tranh và tránh lãng phí thời gian vào những việc vô ích. Về sự nghiệp, vận thế khá tốt, khi có cơ hội tiếp xúc với công việc mới hãy chủ động học hỏi, nâng cao bản thân mới tạo được cơ hội phát triển sự nghiệp, đừng là người bị động chỉ làm khi có ai thúc. Về tài lộc, vận thế tốt, đầu tư vào những dự án chắc chắn sẽ đảm bảo lợi nhuận cao hơn. Về tình cảm, vận thế khá tốt, bạn quan tâm người yêu, có chuyện gì nói rõ ràng thì mới giao tiếp hiệu quả. Về sức khỏe, vận thế tốt, trạng thái tổng thể ổn định.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết muốn giao tiếp trôi chảy thì bạn phải bỏ qua định kiến và duy trì sự trung lập. Về sự nghiệp, vận thế ổn, có quý nhân giúp đỡ nên chỉ cần phát huy năng lực bình thường, đừng căng thẳng, chuyện dự án rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Về tài lộc, vận thế trung bình, đầu tư tài chính có kế hoạch riêng, nhưng nếu lắng nghe thêm lời khuyên từ chuyên gia sẽ giảm bớt rủi ro. Về tình cảm, vận thế trung bình, người ấy thích làm chủ trong quan hệ, nhường nhau một chút cũng không sao, đừng tranh hơn thua. Về sức khỏe, vận thế ổn, nên bổ sung thêm vitamin.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình đừng quá tò mò chuyện của người khác, coi như không biết sẽ tốt hơn. Về sự nghiệp, vận thế ổn, khi làm việc cần phân biệt rõ thật – giả, tập trung vào việc của mình, đừng quá quan tâm chuyện bên ngoài, kẻo vì một lời lỡ miệng mà khiến người khác khó chịu. Về tài lộc, vận thế bình thường, đầu tư tài chính không nên tin lời đồn, việc không chắc hãy quan sát thêm. Về tình cảm, vận thế trung bình, khi nói chuyện với người yêu nên cẩn thận để tránh làm đối phương khó chịu. Về sức khỏe, vận thế ổn, đi lại cẩn thận an toàn là được.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay vận thế ổn, dù gặp khó khăn trong công việc hay cuộc sống bạn vẫn có thể xử lý tốt, năng lực nhìn chung đủ dùng. Về sự nghiệp, vận thế khá tốt, những rắc rối nhỏ trong công việc đa phần giải quyết được, đừng ủ rũ hay than phiền quá nhiều trước mặt cấp trên, chuyện giải quyết là xong không cần dài dòng. Về tài lộc, vận thế trung bình, dự án đang làm có thể gặp chút trục trặc, nên nhờ người hỗ trợ càng sớm càng tốt. Về tình cảm, vận thế tốt, hai người đừng tranh cãi vì chuyện nhỏ, tính toán vụn vặt dễ làm tổn thương tình cảm. Về sức khỏe, vận thế ổn, thể chất khá tốt (*Thông tin mang tính tham khảo).
