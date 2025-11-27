Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/11: Nhân Mã hóa giải khó khăn, đón vận may

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/11: Nhân Mã hóa giải khó khăn, đón vận may

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/11, Nhân Mã phải tin vào chính mình, phán đoán lý trí thì sẽ gặp may mắn. Cự Giải đề phòng bị lừa, nâng cao cảnh giác.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương tốt nhất nên giữ bình tâm, hạn chế bị tác động bởi ngoại cảnh. Về sự nghiệp, vận thế trung bình, trong công việc tâm thái rất quan trọng, chỉ cần giữ được sự bình thản thì sẽ tiến gần hơn đến thành công, đừng để ý ánh mắt người khác. Về tài lộc, vận thế bình thường, đầu tư tài chính nên bắt đầu từ những dự án mình am hiểu và nắm chắc thì mới dễ sinh lời. Về tình cảm, vận thế trung bình, khi ở bên nhau sẽ có vài mâu thuẫn nhỏ, lý trí nhìn nhận sự khác biệt mới giúp hòa hợp. Về sức khỏe, vận thế khá ổn, chỉ cần bổ sung thêm vitamin là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu đừng sợ gặp vấn đề, giải quyết được thì mới trưởng thành. Về sự nghiệp, vận thế tốt, gặp việc đừng hoảng, xử lý nhiều sẽ quen và nâng cao năng lực, còn sợ hãi hay né tránh đều không phải thái độ tốt. Về tài lộc, vận thế bình thường, các dự án đầu tư muốn sinh lợi còn phải chờ đợi, tạm thời chưa có biến động. Về tình cảm, vận thế trung bình, bạn và người ấy không có vấn đề gì khó chịu, chỉ là hơi tẻ nhạt. Về sức khỏe, vận thế ổn, nên tĩnh dưỡng nhiều hơn.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử cần để bản thân tĩnh lại và tập trung vào những việc thật sự cần làm. Về sự nghiệp, vận thế bình thường, trong công việc tốt nhất giữ tâm lý ổn định, không có gì đáng để nóng giận, từng bước hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn. Về tài lộc, vận thế trung bình, trong sinh hoạt có vài khoản đầu tư – càng bỏ vào nhiều thì thu lại nhiều, nhưng có nên chấp nhận rủi ro hay không thì phải cân nhắc kỹ. Về tình cảm, vận thế trung bình, người ấy sẵn sàng giúp đỡ bạn nhưng sẽ hay càu nhàu, cần chú ý. Về sức khỏe, vận thế bình thường, giữ tâm trạng vui vẻ, hạn chế nổi nóng.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải tiếp nhận quá nhiều thông tin sẽ khiến bạn rối loạn, hãy thử tạm tránh xa mạng xã hội. Về sự nghiệp, làm việc chỉ cần quan tâm phần của bản thân, việc người khác làm thế nào không phải trách nhiệm của bạn, hãy tập trung vào chính mình. Về tài lộc, vận thế bình thường, trong sinh hoạt hằng ngày nên đề phòng bị lừa, nhiều chuyện cần nâng cao cảnh giác. Về tình cảm, vận thế trung bình, nên quan tâm người ấy bằng hành động hơn là chỉ nói miệng. Về sức khỏe, vận thế trung bình, chú ý các vấn đề viêm – dị ứng.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử nên bớt dây dưa và thuận theo tự nhiên, chuyện chưa giải quyết được thì để sau. Về sự nghiệp, vận thế hơi yếu, bạn làm được gì thì làm, đừng nghĩ quá nhiều, những việc thuộc hệ thống hay bộ máy không phải điều bạn có thể quyết định thì đừng lo lắng. Về tài lộc, vận thế bình thường, các dự án tạm thời tiến triển không thuận, hãy kiên nhẫn vì rồi sẽ có cách giải quyết. Về tình cảm, vận thế trung bình, mâu thuẫn vì chuyện cũ chẳng có ích, giải quyết việc hiện tại mới quan trọng. Về sức khỏe, vận thế hơi yếu, chú ý chăm sóc cơ thể.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ đừng để ý hư danh, nên tập trung làm những việc có lợi thực tế cho bản thân. Về sự nghiệp, vận thế trung bình, trong công việc đừng quá câu nệ những đánh giá mơ hồ, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ là được. Về tài lộc, vận thế bình thường, cần kiểm soát chi tiêu giải trí, tiết kiệm chút sẽ có ích về sau. Về tình cảm, vận thế trung bình, bạn không có tinh thần để tương tác với người ấy, cần thêm thời gian riêng để nghỉ ngơi. Về sức khỏe, vận thế bình thường, nên tĩnh dưỡng, đừng lo nghĩ quá nhiều.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình nên thân cận những người có phẩm chất tốt để học hỏi cách họ đối nhân xử thế. Về sự nghiệp, vận thế khá tốt, trong công việc nên kết giao với những người có lợi cho sự tiến bộ của mình, chân thành sẽ được công nhận, chỉ cần không quá nịnh nọt là được. Về tài lộc, vận thế khá, có thể tiếp cận những dự án đầu tư tốt, làm việc chắc chắn sẽ dễ sinh lợi. Về tình cảm, vận thế hơi tốt, khi người ấy quan tâm nhiều thì bạn cũng nên chủ động đáp lại. Về sức khỏe, vận thế tốt, tinh thần và thể lực đều sung mãn.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp khi làm việc hầu như không có ai giúp, đa số đều phải tự mình gánh vác. Về sự nghiệp, vận thế yếu, công việc vất vả, mọi việc đều phải tự làm, hầu như không có ai hỗ trợ, vừa là thử thách thể lực vừa là thách thức tinh thần. Về tài lộc, vận thế yếu, tài chính không mấy khả quan, cần tìm cách tăng thu giảm chi. Về tình cảm, vận thế hơi yếu, trong quan hệ thân mật bạn cảm thấy cạn kiệt năng lượng, khó có tâm trí đáp lại người ấy. Về sức khỏe, vận thế hơi yếu, cần nghỉ ngơi, đừng lao lực.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã sẵn lòng giúp người nhưng không thích bị tâng bốc hay gán trách nhiệm đạo đức. Về sự nghiệp, vận thế tốt, bạn coi trọng cảm giác thoải mái khi làm việc, ai đối xử tốt thì bạn cũng thân thiện, còn người thiếu lễ độ thì không cần để tâm. Về tài lộc, vận thế đang lên, đừng tin lời đồn hay tin tức không rõ nguồn gốc, phán đoán lý trí mới tránh được rủi ro, có thể xoay chuyển tình thế, hóa giải khó khăn, đón vận may mới. Về tình cảm, vận thế hơi tốt, hòa hợp, chủ động quan tâm và thể hiện tình yêu. Về sức khỏe, vận thế ổn, bổ sung vitamin là được.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết áp lực cuộc sống và công việc khá lớn, gặp khó khăn chỉ có thể tự mình gồng lên chịu. Về sự nghiệp, vận thế trung bình, công việc nhiều, làm xong việc này lại tới việc khác, có người còn phải chịu áp lực thành tích, buộc phải chống đỡ. Về tài lộc, vận thế bình thường, đừng tham gia những dự án mạo hiểm hoặc gánh nặng cao, dễ dẫn đến mất mát. Về tình cảm, vận thế hơi yếu, hai người phải cùng nhau đối mặt áp lực bên ngoài. Về sức khỏe, vận thế hơi yếu, nên giảm bớt lao lực.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay vận thế ổn, trong công việc và cuộc sống chỉ cần làm việc theo kế hoạch và biết lượng sức. Về sự nghiệp, vận thế tốt, công việc nhìn chung vẫn xoay sở được, nếu có ai nhờ vả mà bạn không chắc xử lý tốt thì nên nói thẳng, đừng ngại kẻo gây rắc rối. Về tài lộc, vận thế khá ổn, kiểm soát chi tiêu là được, tránh tiêu xài hoang phí. Về tình cảm, vận thế trung bình, hai người đều muốn tặng cho nhau điều tốt nhất nhưng cũng cần quan tâm xem đối phương thật sự cần gì. Về sức khỏe, vận thế trung bình, tiêu hao thể lực lớn nên cần tĩnh dưỡng.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư đây là thời điểm cần thúc đẩy dự án thật nhanh, hạn chế lãng phí thời gian và sức lực. Về sự nghiệp, vận thế trung bình, làm việc phải quyết đoán, làm theo kế hoạch, đừng do dự kẻo chậm trễ ở thời điểm quan trọng. Về tài lộc, vận thế khá, trong sinh hoạt có thể ưu tiên các dự án dạng tiết kiệm, tiến chậm mà chắc. Về tình cảm, vận thế trung bình, quan hệ thuận lợi nhưng thời gian ở bên nhau hơi ít. Về sức khỏe, vận thế bình thường, đừng làm việc quá sức.
