Tiến hóa thường được hình dung là quá trình kéo dài hàng triệu năm, nhưng đôi khi thiên nhiên có thể tạo ra những thay đổi đáng kinh ngạc chỉ sau vài thập niên.

Trong sinh học, tiến hóa là sự thay đổi các đặc điểm di truyền của quần thể qua nhiều thế hệ. Tốc độ của quá trình này không cố định mà phụ thuộc vào thời gian sinh sản, mức độ biến dị di truyền, áp lực chọn lọc tự nhiên và điều kiện môi trường. Với những sinh vật sinh sản nhanh như vi khuẩn, tiến hóa có thể diễn ra chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần. Ngược lại, ở những loài động vật lớn có tuổi thọ cao, những biến đổi đáng kể thường cần nhiều thế hệ.

Một ví dụ nổi tiếng là loài thằn lằn tường Italy (Podarcis sicula). Năm 1971, các nhà khoa học đưa một nhóm nhỏ cá thể từ đảo Pod Kopište đến đảo Pod Mrčaru thuộc biển Adriatic. Khi khảo sát lại vào năm 2008, họ phát hiện quần thể mới đã có những thay đổi đáng kể về hình thái và hệ tiêu hóa. Đặc biệt, chúng phát triển các cấu trúc van ở ruột giúp xử lý thức ăn thực vật hiệu quả hơn, trong khi tổ tiên của chúng chủ yếu ăn côn trùng.

Ảnh: naturfotografen-forum.de

Một ví dụ khác xuất hiện ở cá gai ba ngạnh (Gasterosteus aculeatus) tại hồ Washington, Mỹ. Sau những thay đổi lớn về môi trường nước trong thế kỷ XX, tỷ lệ cá thể có lớp giáp xương phát triển đầy đủ đã tăng lên đáng kể trong khoảng 40 năm. Các nhà khoa học cho rằng áp lực săn mồi từ cá hồi đã thúc đẩy sự thay đổi này.

Ở loài bướm đêm tiêu (Biston betularia), quá trình công nghiệp hóa tại Anh từng khiến những cá thể có màu sẫm trở nên phổ biến hơn do khả năng ngụy trang trên thân cây phủ muội than. Khi ô nhiễm giảm, những cá thể màu sáng lại gia tăng. Sự thay đổi tần suất màu sắc qua các thế hệ là minh chứng kinh điển cho chọn lọc tự nhiên.

Tuy nhiên, tiến hóa nhanh không có nghĩa một cá thể tự biến đổi đặc điểm di truyền trong suốt cuộc đời. Điều thực sự thay đổi là tần suất các biến thể di truyền trong quần thể qua nhiều thế hệ. Những biến đổi hình thái quan sát được đôi khi còn chịu ảnh hưởng của tính mềm dẻo kiểu hình, chứ không hoàn toàn do tiến hóa di truyền.

Các nghiên cứu này cho thấy tiến hóa không phải chiếc đồng hồ chỉ chạy theo thang thời gian hàng triệu năm. Khi môi trường thay đổi mạnh và áp lực chọn lọc đủ lớn, tự nhiên có thể tạo ra những chuyển biến rõ rệt chỉ trong vài chục thế hệ.