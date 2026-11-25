Thời gian biển không có băng khiến sóng có thêm không gian và thời gian lớn mạnh trước khi tiến vào bờ khiến tần suất các đợt sóng cực đoan có thể tăng 41-62%.

Băng biển Bắc Cực không chỉ là môi trường sống của nhiều loài động vật mà còn đóng vai trò như một lớp chắn tự nhiên, hạn chế sóng biển phát triển và tác động trực tiếp lên bờ.

Khi băng rút xa hoặc mùa đóng băng đến muộn, những vùng biển trước đây được che phủ sẽ trở thành mặt nước mở, tạo điều kiện để gió hình thành các đợt sóng lớn.

Khi băng biển rút xa bờ, gió có thể tác động lên vùng nước rộng hơn, giúp sóng phát triển mạnh trước khi vào bờ. Ảnh: Canada First Research Excellence Fund (CFREF)

Một nghiên cứu công bố ngày 23/11/2026 trên Communications Earth & Environment đã định lượng nguy cơ này tại Ausuittuq, còn được gọi là Grise Fiord, cộng đồng dân cư Inuit nằm ở cực Bắc Canada, thuộc lãnh thổ Nunavut.

Công trình do Jeremy Baudry, Erin Bertrand và các cộng sự thuộc Đại học Québec tại Rimouski, Đại học Dalhousie và các tổ chức nghiên cứu Bắc Cực thực hiện. Đáng chú ý, nhóm có sự tham gia của các thành viên cộng đồng địa phương và tổ chức thợ săn, đánh bắt truyền thống, nhằm kết hợp dữ liệu khoa học với hiểu biết thực địa của người Inuit.

Nhóm nghiên cứu tái dựng chuỗi dữ liệu mực nước tổng hợp kéo dài 38 năm, phân tích đóng góp của thủy triều, nước dâng do bão và sóng tràn bờ. Kết quả cho thấy sóng tràn bờ đóng góp khoảng 30% vào mức mực nước tổng hợp cực đại hằng năm và trực tiếp gây ra khoảng 25% các sự kiện cực đoan.

Điều này cho thấy sóng không chỉ là yếu tố phụ bên cạnh thủy triều và nước dâng do bão, mà có thể trực tiếp quyết định mức độ nghiêm trọng của một số đợt ngập ven biển.

Tần suất sóng cực đoan có thể tăng tới 62%

Để dự báo tương lai, nhóm kết hợp các mô hình khí hậu CMIP6 về gió và băng biển với mô hình sóng được hiệu chỉnh theo điều kiện địa phương. Hai kịch bản phát thải được xem xét là SSP2-4.5, đại diện cho kịch bản phát thải trung bình và SSP5-8.5, kịch bản phát thải rất cao.

So với giai đoạn tham chiếu 1985-2000, tần suất các sự kiện sóng cực đoan tại khu vực có thể tăng 41% theo SSP2-4.5 và 62% theo SSP5-8.5 vào giữa thế kỷ.

Ausuittuq, còn gọi là Grise Fiord, là cộng đồng dân cư nằm ở cực Bắc Canada. Ảnh: Canada First Research Excellence Fund (CFREF)

Yếu tố quan trọng không chỉ là băng biển biến mất trong mùa hè mà còn là thời điểm đóng băng vào mùa thu bị trì hoãn. Khi biển duy trì trạng thái không băng lâu hơn, gió có thể tác động lên một khoảng mặt nước rộng hơn, tạo sóng lớn hơn và làm tăng khả năng sóng truyền tới bờ.

Đây là cơ chế đặc biệt đáng lo ngại ở các vùng biển Bắc Cực có không gian phát triển sóng bị giới hạn bởi băng biển theo mùa. Khi lớp băng rút đi, chiều dài mặt nước mà gió có thể tác động tăng lên, khiến các đợt sóng mạnh xuất hiện thường xuyên hơn.

Nguy cơ đối với cộng đồng ven biển

Ausuittuq đã trải qua nhiều đợt ngập ven biển trong thập niên qua. Đối với cộng đồng Inuit, những biến động này có thể ảnh hưởng tới nhà ở, cơ sở hạ tầng, đường đi ven biển và hoạt động truyền thống gắn với biển.

Các đợt sóng cực đoan không chỉ gây ngập mà còn có thể thúc đẩy xói mòn bờ, làm hư hại công trình và thay đổi địa hình ven biển. Khi hiện tượng xảy ra thường xuyên hơn, thời gian để cộng đồng phục hồi sau mỗi sự kiện cũng bị rút ngắn.

Tuy nhiên, mức tăng 62% là kết quả mô hình dự báo theo kịch bản phát thải cao, không phải con số chắc chắn sẽ xảy ra ở mọi cộng đồng Bắc Cực. Mức độ rủi ro còn phụ thuộc địa hình bờ biển, hướng gió, cấu trúc đáy biển và khả năng thích ứng tại chỗ.

Nghiên cứu nhấn mạnh nhu cầu kết hợp dữ liệu khí hậu, quan trắc sóng và tri thức bản địa để xây dựng kế hoạch thích ứng. Khi băng biển không còn duy trì vai trò chắn sóng như trước, các cộng đồng ven biển Bắc Cực cần tính đến một dạng rủi ro mới: không chỉ nước biển dâng mà còn những đợt sóng cực đoan xuất hiện thường xuyên hơn.