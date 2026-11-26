Ngôi mộ cổ hơn 2.000 năm tuổi ở An Huy (Trung Quốc) gây chú ý với nhiều binh khí, giá vũ khí và tấm thẻ gỗ mang nội dung đặc biệt.

Bí ẩn ngôi mộ M76 và lớp chiếu phủ trên nắp mộ

Theo đó, các nhà khảo cổ tiến hành khảo sát một ngôi mộ cổ mang ký hiệu M76 tại một ngôi làng thuộc thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ngôi mộ được cho là có niên đại hơn 2.000 năm, thuộc thời Chiến Quốc, giai đoạn Trung Quốc tồn tại nhiều nước chư hầu và thường xuyên xảy ra chiến tranh.

Một chi tiết khiến nhóm khảo cổ đặc biệt chú ý là phía trên ngôi mộ có một lớp chiếu dày phủ kín. Đây là đặc điểm khác thường so với những ngôi mộ mà họ từng khảo sát. Lớp vật liệu hữu cơ này được cho là đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, góp phần tạo nên những câu hỏi về kỹ thuật mai táng cũng như tập tục an táng của người xưa.

Trong quá trình khai quật, các chuyên gia tập trung làm sạch khu vực quách gỗ và những ngăn chứa đồ tùy táng ở hai bên. Đây là công việc đòi hỏi sự cẩn trọng bởi những vật liệu hữu cơ như gỗ, tre và chiếu cói rất dễ bị phân hủy sau thời gian dài nằm dưới lòng đất.

Đáng chú ý, những phát hiện ban đầu không chỉ cung cấp thông tin về cấu trúc ngôi mộ mà còn mở ra khả năng tìm hiểu địa vị xã hội và thân phận của người được chôn cất.

Một phần các dòng chữ viết trên ván nắp quách mộ cổ. Ảnh: Viện Khảo cổ học và Di tích Văn hóa tỉnh An Huy.

Tấm thẻ gỗ kỳ lạ được ví như thư gửi Diêm Vương

Một trong những hiện vật gây tò mò nhất là tấm thẻ gỗ được tìm thấy trong quá trình làm sạch khu vực chứa đồ tùy táng. Sau hơn 2.000 năm, bề mặt gỗ đã bị tác động nghiêm trọng bởi độ ẩm và quá trình phân hủy tự nhiên, khiến chữ viết gần như không còn rõ ràng.

Ban đầu, các nhà khảo cổ hy vọng đây có thể là vật ghi lại thông tin về người đã khuất. Tuy nhiên, sau khi tiến hành làm sạch và quan sát kỹ hơn, họ nhận thấy nội dung trên tấm thẻ dường như không phải thông tin nhận dạng chủ nhân ngôi mộ.

Theo cách diễn giải của các chuyên gia, đây giống như một bức thư giới thiệu gửi đến Diêm Vương, tức vị thần cai quản cõi âm theo quan niệm dân gian Trung Quốc.

Trong văn hóa mai táng cổ đại, người Trung Quốc từng có quan niệm rằng cái chết không phải sự kết thúc hoàn toàn của một đời người. Người đã khuất vẫn cần có giấy tờ, vật dụng và những thứ cần thiết để tiếp tục cuộc sống ở thế giới bên kia. Bởi vậy, việc chôn theo những văn bản liên quan đến người chết không phải hiện tượng hoàn toàn xa lạ trong khảo cổ học Trung Quốc. Một số văn bản mai táng còn được gọi là khế ước âm phủ hoặc văn thư gửi đến thế giới người chết.

Giá đựng vũ khí và thanh đao hé lộ dấu tích quân sự

Bên cạnh tấm thẻ gỗ, khu vực chứa đồ tùy táng còn xuất hiện một số hiện vật có hình dáng dài, được các chuyên gia đặc biệt quan tâm.

Ban đầu, nhóm khảo cổ phát hiện một bộ phận giống chiếc móc dài. Khi tiếp tục làm sạch, họ tìm thấy thêm hai vật thể có hình dáng tương tự. Qua quan sát, các bộ phận này được cho là từng thuộc về một vật dụng thống nhất, nhưng đã tách rời do quá trình ngâm nước và phân hủy kéo dài.

Các chuyên gia đưa ra giả thuyết chúng có thể là những bộ phận cấu thành một giá đỡ dùng để đặt hoặc bảo quản binh khí. Nếu nhận định này chính xác, hiện vật sẽ cung cấp thêm thông tin về cách sắp xếp và lưu giữ vũ khí trong tầng lớp có địa vị quân sự thời Chiến Quốc.

Đặc biệt, khi tiếp tục khai quật phần đáy khu vực chứa đồ tùy táng, các nhà khảo cổ phát hiện một thanh đao có vòng khuyên ở chuôi, thường được gọi là đao vòng đầu (hoàn thủ đao). Điều khiến nhóm nghiên cứu chú ý là dù trải qua thời gian rất dài, hiện vật vẫn giữ được hình dáng tương đối rõ ràng. Sự xuất hiện của thanh đao cũng làm nảy sinh câu hỏi về thân phận người được chôn cất.