Năm 1970, tại khu vực núi Cửu Long, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, các nhà khảo cổ tiến hành khai quật một ngôi mộ cổ có quy mô đặc biệt lớn. Chủ nhân được xác định là Chu Đàn, con trai thứ mười của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, được phong Lỗ vương từ khi mới hai tháng tuổi. Cuộc khai quật kéo dài đến đầu năm 1971, đưa hơn 1.100 hiện vật quý ra khỏi lòng đất, trong đó có nhiều bảo vật phản ánh rõ nét nghi lễ hoàng gia và đời sống vương phủ đầu thời Minh.

Cuộc khai quật khẩn cấp tại núi Cửu Long

Lăng mộ Chu Đàn, còn gọi là Lỗ Hoang vương lăng, nằm ở sườn phía Nam núi Cửu Long, khu vực giáp ranh giữa thành phố Trâu Thành và Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông. Đây là khu lăng mộ được xây dựng theo địa thế núi, có quy mô lớn với khuôn viên quy mô hàng chục nghìn mét vuông.

Trước khi khai quật, khu vực này từng xuất hiện tình trạng trộm mộ. Đáng chú ý, mộ của Quách phi, một phi tần được an táng gần lăng Chu Đàn, đã bị xâm nhập và thất thoát nhiều hiện vật. Nguy cơ những kẻ trộm tiếp tục phá hoại khu địa cung của Lỗ Hoang vương khiến cơ quan chức năng phải tổ chức khai quật bảo vệ.

Tháng 4/1970, Bảo tàng tỉnh Sơn Đông thành lập một đội khảo cổ chuyên trách, phối hợp với lực lượng quân đội địa phương triển khai công việc. Ban đầu, các chuyên gia dự định đào theo đường hầm cũ dẫn xuống khu mộ sâu hơn 20 m. Tuy nhiên, đất ẩm khiến đường hầm bất ngờ sụp đổ, buộc đoàn khảo cổ phải thay đổi phương án.

Sau đó, họ chuyển sang phương pháp đào mở từ phía trên, từng lớp đất được bóc tách theo dạng bậc thang nhằm bảo đảm an toàn. Công việc gặp nhiều khó khăn do lớp đất đắp rất cứng, nước liên tục thấm vào hố khai quật. Đến mùa mưa, bùn đất và nước tiếp tục phủ kín khu vực cửa mộ. Phải đến giữa tháng 12, sau khi sử dụng máy bơm hút nước và làm sạch bùn, nhóm khảo cổ mới nhìn thấy hai cánh cửa đá lớn sơn đỏ, trang trí chín hàng đinh cửa mạ vàng.

Một trong những bảo vật nổi bật là chiếc mũ miện chín tua, hiện được xem là hiện vật mũ miện đầu thời Minh duy nhất còn được bảo tồn hoàn chỉnh. Ảnh: Bảo tàng Sơn Đông.

Địa cung sâu hơn 20 m, kiến trúc đồ sộ

Lăng mộ được xây dựng bằng cách khoét sâu vào nền đá, sau đó dựng các phòng bằng gạch. Toàn bộ khu mộ nằm dưới lớp đất đắp lớn, với độ sâu hơn 20 m tính từ mặt đất. Riêng phần kiến trúc bên trong dài khoảng 20,6 m, gồm tiền thất và hậu thất, nối với nhau bằng một hành lang.

Cửa mộ được chế tác từ những khối đá lớn, có cấu trúc hai cánh đóng mở bằng trục xoay. Mặt cửa chạm nổi chín hàng đinh, kết hợp vòng kéo bằng kim loại mạ vàng và khóa sắt. Phía trước cửa còn có tượng gỗ hình lính gác mặc áo giáp, cầm vũ khí, thể hiện quan niệm bảo vệ nơi an nghỉ của hoàng tộc.

Tiền thất rộng hơn 40 m², đặt một chiếc chum lớn ở giữa, bên trong có đèn vạn niên. Phía sau là bàn ngự sơn đỏ, trên bàn đặt hộp đựng ấn “Lỗ vương chi bảo”. Khu vực này còn có hàng trăm tượng gỗ sơn màu mô phỏng võ sĩ, quan hầu, nhạc công, đoàn nghi trượng, cùng tượng ngựa và xe.

Hậu thất là nơi đặt quan tài, có kích thước lớn hơn tiền thất. Quan tài và quách ngoài được chế tác từ gỗ nam mộc, đặt trên bệ xây bằng gạch mài nhẵn. Cách bố trí này cho thấy công trình được thiết kế theo nghi thức an táng dành cho một thân vương, với sự phân chia rõ ràng giữa không gian nghi lễ và nơi đặt thi hài.

Hơn 1.100 hiện vật quý được tìm thấy

Theo thông tin do Bảo tàng Sơn Đông công bố, cuộc khai quật thu được tổng cộng 1.116 đơn vị hiện vật. Bộ sưu tập bao gồm đồ vàng, ngọc, trang phục, đồ sơn mài, đồ gốm sứ, nhạc cụ, sách cổ, tranh vẽ, vật dụng văn phòng và tượng gỗ nghi lễ.

Một trong những bảo vật nổi bật là chiếc mũ miện chín tua, hiện được xem là hiện vật mũ miện đầu thời Minh duy nhất còn được bảo tồn hoàn chỉnh. Ngoài ra, bộ trang phục hoàng gia, đai ngọc, phụ kiện vàng và các loại áo lụa cho thấy kỹ thuật dệt may và chế tác thủ công đạt trình độ cao.

Đặc biệt, ngôi mộ còn lưu giữ cây đàn cổ mang tên “Thiên Phong Hải Đào”, sách in từ thời Nguyên, tranh thời Tống – Nguyên và nhiều vật dụng văn phòng quý. Những hiện vật này phản ánh đời sống tinh thần của một thân vương, đồng thời cho thấy tầng lớp quý tộc đầu thời Minh không chỉ chú trọng nghi lễ mà còn quan tâm đến âm nhạc, hội họa, thư pháp và học thuật.

Một phần đồ tùy táng được bảo quản khá tốt nhờ điều kiện đặc biệt bên trong địa cung. Nước tích tụ lâu năm trong khu mộ góp phần hạn chế sự phân hủy của một số vật liệu hữu cơ, giúp các nhà nghiên cứu thu được nhiều tư liệu quý về trang phục, đồ gỗ và vật dụng sinh hoạt cổ.

Chu Đàn và cuộc đời ngắn ngủi của Lỗ Hoang vương

Chu Đàn sinh năm 1370, là con trai thứ mười của Chu Nguyên Chương. Ông được phong Lỗ vương khi mới hai tháng tuổi và đến năm 1388 bắt đầu đến cai trị ở phủ Duyện Châu. Tuy nhiên, cuộc đời của vị vương gia này khá ngắn ngủi. Năm 1389, Chu Đàn qua đời khi mới 19 tuổi.

Sử liệu ghi nhận ông từng say mê luyện đan và sử dụng thuốc trường sinh. Sau khi qua đời, Chu Nguyên Chương ban thụy hiệu “Hoang” cho con trai, thể hiện sự không hài lòng đối với những hành vi của ông. Dù vậy, tang lễ và lăng mộ vẫn được tổ chức theo quy chế dành cho thân vương, với quy mô xây dựng và số lượng đồ tùy táng rất lớn.