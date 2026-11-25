Ngôi mộ hợp táng hơn 700 năm tuổi ở Hồ Nam (Trung Quốc) gây kinh ngạc bởi hai thi thể bảo quản khác thường cùng những di vật quý hiếm.

Năm 1985, tại thôn Song Kiều, thuộc khu vực thị trấn Nguyên Lăng, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, một cuộc khai quật khảo cổ đã hé lộ ngôi mộ hợp táng có niên đại từ thời nhà Nguyên. Công trình này gây chú ý không chỉ bởi hai thi thể được bảo quản trong điều kiện khác biệt mà còn nhờ những hiện vật quý, trong đó có tiền giấy và vật liệu quảng cáo thương mại cổ.

Theo tư liệu được đăng trên trang thông tin của huyện Nguyên Lăng, ngôi mộ được phát hiện vào tháng 8/1985, cách trung tâm huyện khoảng 2 km về phía Đông. Chủ nhân được xác định là Hoàng Trừng Tồn, một viên quan từng giữ chức tri châu dưới triều Nguyên, cùng phu nhân họ Đàm. Cuộc khai quật đã cung cấp nhiều tư liệu có giá trị về đời sống, trang phục, mai táng và hoạt động kinh tế thời kỳ này.

Bản in tờ tiền giấy "Chí Nguyên thông hành bảo sao" mệnh giá 2 quan thời nhà Nguyên (năm 1287). Ảnh: Tư liệu lưu trữ Trường Trung học Bồi Chính Ma Cao.

Từ chiếc trâm ngọc đến cuộc khai quật bất ngờ

Câu chuyện bắt đầu khi một nông dân tên Trương Thu Dân lên núi đào khoai lang và tình cờ tìm thấy một vật thể màu xanh. Sau khi đào lên, ông nhận ra đó là chiếc trâm ngọc có hình dáng tinh xảo. Thay vì giữ lại, ông quyết định giao hiện vật cho Bảo tàng huyện Nguyên Lăng.

Nhận thấy chiếc trâm có thể liên quan đến một khu mộ cổ, Giám đốc bảo tàng Hạ Tương Quân đã trực tiếp đến địa điểm phát hiện và tổ chức khảo sát. Các chuyên gia sau đó xác định bên dưới khu đất có một ngôi mộ cần được khai quật.

Khi tiếp cận, nhóm khảo cổ phát hiện dấu vết một đường hầm trộm mộ. Tuy nhiên, đường hầm chỉ ăn sâu một đoạn ngắn vào kết cấu mộ, không xuyên phá hoàn toàn lớp đá sa thạch đỏ rất cứng. Nhờ vậy, phần lớn cấu trúc bên trong có khả năng vẫn được bảo toàn.

Địa chất nơi chôn cất gây không ít khó khăn. Đá sa thạch rắn chắc khiến những dụng cụ đào thông thường gần như không phát huy tác dụng. Các chuyên gia phải tiến hành từng bước thận trọng, kết hợp sử dụng thiết bị cơ giới để mở dần lớp đất đá mà hạn chế tối đa nguy cơ làm hư hại di vật.

Ngôi mộ nhiều lớp và hai thi thể khác thường

Thoạt nhìn, quy mô ngôi mộ không quá lớn, kiến trúc cũng không có những trang trí cầu kỳ thường thấy ở một số lăng mộ quý tộc. Tuy nhiên, cấu trúc bên trong lại khá đặc biệt: bên ngoài quan tài gỗ là nhiều lớp vật liệu và lớp áo quan bảo vệ. Theo tư liệu địa phương, mộ gồm hố huyệt, quan tài gỗ nam mộc sơn màu, lớp quách bên ngoài có thành phần vôi và phần đất phủ phía trên.

Khi mở quan tài thứ nhất, các nhà khảo cổ phát hiện thi thể một phụ nữ, được nhận diện qua tấm lụa ghi bốn chữ “Đàm thị phu nhân”. Bên cạnh thi thể có một cành đào vẫn còn chồi non xanh tươi. Nhưng sau khi nắp quan tài được mở hoàn toàn và tiếp xúc với môi trường bên ngoài, cành cây nhanh chóng chuyển sang màu đen.

Thi thể người phụ nữ ban đầu chưa phân hủy hoàn toàn, nhưng sau đó xuất hiện hiện tượng trương phồng, phần bụng biến đổi rồi nhanh chóng suy thoái. Theo lời giải thích y học, khí sinh ra trong quá trình vi khuẩn phân hủy mô mềm có thể tích tụ trong cơ thể. Khi quan tài được mở, điều kiện môi trường và áp suất thay đổi, khí thoát ra có thể làm biến dạng một số bộ phận. Vì vậy, hiện tượng này không phải dấu hiệu thi thể sống lại hay một hiện tượng siêu nhiên, mà có thể được giải thích bằng quá trình phân hủy sinh học.

Ở quan tài thứ hai, các chuyên gia tìm thấy thi thể nam giới trong tình trạng bảo quản tốt hơn nhiều. Da, tóc và các đường nét cơ thể vẫn tương đối nguyên vẹn; một số khớp tay chân còn nguyên trong giới hạn nhất định. Sự khác biệt giữa hai thi thể trở thành một trong những điểm đáng chú ý nhất của cuộc khai quật.

Xác định danh tính nhờ bài vị và những đồng tiền cổ

Bước ngoặt quan trọng đến từ một tấm bài vị bằng gỗ nam mộc được tìm thấy trong quan tài nam. Trên đó ghi rõ danh tính Hoàng Trừng Tồn cùng địa chỉ hành chính thời Nguyên: thuộc huyện Nguyên Lăng, lộ Thần Châu, khu vực Giang Nam Hồ Bắc đạo. Những thông tin này giúp các nhà nghiên cứu đối chiếu với tư liệu lịch sử để xác định thân phận người đã khuất.

Theo hồ sơ được địa phương công bố, Hoàng Trừng Tồn sinh năm 1228, mất năm 1305, hưởng thọ 78 tuổi và từng giữ chức tri châu ở Nguyên Lăng. Đây là chức quan quản lý một đơn vị hành chính cấp châu dưới thời phong kiến. Việc tìm thấy bài vị có ghi thông tin cụ thể giúp xác định niên đại và chủ nhân ngôi mộ đáng tin cậy hơn so với việc chỉ dựa vào kiểu dáng kiến trúc hoặc đồ tùy táng.

Những hiện vật hé lộ đời sống kinh tế thời Nguyên

Giá trị nổi bật của ngôi mộ không chỉ nằm ở hai thi thể mà còn ở bộ sưu tập đồ tùy táng phong phú. Các nhà khảo cổ thu thập được nhiều loại vải vóc và trang phục cao cấp như tơ, vải the, gấm, lụa thêu ngũ sắc, chăn gấm dệt chỉ vàng cùng áo cổ tròn tay rộng và các món đồ mặc bên trong.

Những hiện vật này cung cấp tư liệu quan trọng để nghiên cứu kỹ thuật dệt, trang phục và đời sống vật chất của tầng lớp quan lại thời Nguyên. Đặc biệt, các loại vải có hoa văn và kỹ thuật thêu tinh xảo phản ánh trình độ thủ công cũng như khả năng tiếp cận hàng hóa có giá trị của gia đình chủ mộ.

Một phát hiện đáng chú ý khác là bên cạnh thi thể có những tờ giấy in nội dung quảng cáo hàng hóa bằng kỹ thuật mộc bản. Đây được xem là tư liệu hiếm về hoạt động thương mại và phương thức giới thiệu sản phẩm trong xã hội thời Nguyên.

Ngoài ra, ngôi mộ còn có tiền giấy “Chí Nguyên thông hành bảo sao” với năm mệnh giá khác nhau. Đáng chú ý, tờ tiền mệnh giá 30 văn được tư liệu địa phương giới thiệu là hiện vật đặc biệt hiếm, hiện chưa ghi nhận được mẫu tương tự trong các bộ sưu tập trong nước. Bên cạnh tiền giấy còn có những món đồ trang sức bằng vàng, bạc và ngọc, góp phần làm rõ địa vị kinh tế của gia đình chủ mộ.

Sau khai quật, thi thể Hoàng Trừng Tồn được xử lý bảo quản bằng cách đưa dung dịch chống phân hủy vào cơ thể. Tư liệu địa phương ghi nhận lượng dung dịch được sử dụng khoảng 2.000 ml. Hai thi thể cùng nhiều hiện vật sau đó được đưa đến khu trưng bày tại Hổ Khê thư viện ở Nguyên Lăng. Tuy nhiên, thi thể bà Đàm về sau đã được đưa ra khỏi khu trưng bày do vấn đề bảo quản.