Bị đày ở Côn Đảo từ năm 1908 đến 1921, Huỳnh Thúc Kháng vẫn sáng tác, học tập và bảo vệ chính kiến, tiếp tục từ chối những lời mời làm quan sau khi trở về.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, PGS.TS Nguyễn Duy Bính, giảng viên cao cấp Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho hay, Huỳnh Thúc Kháng là một trong những nhân vật có vai trò quan trọng trong phong trào Duy Tân ở Quảng Nam đầu thế kỷ XX. Ông trực tiếp truyền bá tư tưởng đổi mới, tổ chức các hoạt động khai dân trí, phát triển kinh tế và tiếp tục duy trì phong trào trong bối cảnh nhiều sĩ phu yêu nước bị chính quyền thực dân đàn áp.

Đưa tư tưởng Duy Tân vào đời sống xã hội

PGS.TS Nguyễn Duy Bính cho hay, phong trào Duy Tân ở Việt Nam đầu thế kỷ XX hình thành trong bối cảnh đất nước đứng trước những biến chuyển sâu sắc về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Tư tưởng Duy Tân đã bắt đầu hình thành từ cuối thế kỷ XIX qua những suy nghĩ và đề xuất cải cách của một số sĩ phu như Nguyễn Trường Tộ, Phạm Phú Thứ và đặc biệt là Nguyễn Lộ Trạch. Các tư tưởng này hướng tới việc đổi mới giáo dục, phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, tiếp thu khoa học - kỹ thuật phương Tây và tăng cường tiềm lực của đất nước.

Chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh tư liệu. Nguồn: Báo Chính phủ.

Huỳnh Thúc Kháng là người trực tiếp truyền bá tư tưởng Duy Tân và vận động cải cách trong đời sống xã hội. Khi ở lại Quảng Nam, ông không chỉ tham gia bàn luận về đường hướng cứu nước mà còn triển khai nhiều hoạt động cụ thể như mở trường, cải cách việc học, dạy chữ Quốc ngữ, tiếp nhận nữ sinh, mở hội buôn, bài trừ hủ tục,…

Đặc biệt, giáo dục và khai dân trí là một trong những hoạt động nổi bật của ông trong phong trào. Ông thường xuyên đi nhiều nơi trong tỉnh để diễn thuyết, tuyên truyền và tham gia giảng dạy tại các trường tân học.

Nội dung hoạt động tập trung vào “thực học”, phổ biến thơ văn yêu nước, giáo dục truyền thống dân tộc nhằm khơi dậy tình yêu nước và đưa tư tưởng đổi mới đến với quần chúng.

Từ đó, các trường học theo lối mới, nông hội, hội buôn và xưởng dệt phát triển; những thay đổi trong lối sống như cắt tóc ngắn, mặc áo ngắn, bài trừ rượu chè, hủ tục, dị đoan và sử dụng hàng nội hóa cũng được thúc đẩy. Như vậy, ông đã góp phần quan trọng vào việc chuyển tư tưởng Duy Tân từ phạm vi giới sĩ phu sang hoạt động xã hội rộng hơn.

Vai trò ấy càng rõ hơn qua việc ông sử dụng chữ Quốc ngữ và tân học như những phương tiện khai mở nhận thức. Ông cổ vũ việc học chữ Quốc ngữ và chữ Tây, đồng thời sáng tác Bài ca khuyên học chữ Quốc ngữ. Đáng chú ý, năm 1907, khi triều Nguyễn mời ông làm Giáo thụ huyện Điện Bàn, Huỳnh Thúc Kháng đã từ chối nhận chức để tiếp tục các hoạt động Duy Tân. Ông tiếp tục đi nhiều nơi diễn thuyết, tuyên truyền và giảng dạy tại các trường tân học.

Từ cuối năm 1907, chính quyền thực dân tăng cường đàn áp phong trào Duy Tân; Phan Châu Trinh bị bắt, Trần Quý Cáp bị thuyên chuyển và cấm diễn thuyết. Trong hoàn cảnh đó, công cuộc Duy Tân ở Quảng Nam do Huỳnh Thúc Kháng gánh vác.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, ông vẫn duy trì và đẩy mạnh các hoạt động cải cách. Đây là một điểm quan trọng để đánh giá vai trò của ông: Từ một thành viên tích cực của nhóm sĩ phu Duy Tân, Huỳnh Thúc Kháng dần trở thành một trong những người trực tiếp duy trì phong trào ở Quảng Nam trong thời điểm các lãnh tụ khác bị khống chế.

Bên cạnh đó, ông còn gắn kết giữa tư tưởng Duy Tân với phong trào chống sưu thuế Trung Kỳ năm 1908. Ngày 9/6/1908, khi xét xử Huỳnh Thúc Kháng, tòa án Nam triều tuyên bố dù “không tìm ra chứng cớ buộc tội”, vẫn quy kết ông và các sĩ phu yêu nước phải chịu trách nhiệm tinh thần đối với cuộc biểu tình chống thuế vừa xảy ra.

Bản án đồng thời quy kết ông về việc “xướng thuyết dân quyền, cùng các cuộc khai thương lập học”. Như vậy, ngay trong cách chính quyền thực dân – phong kiến xử lý vụ án, các hoạt động tuyên truyền tư tưởng, giáo dục và phát triển kinh tế của phong trào Duy Tân được xem xét trong mối liên hệ với phong trào chống thuế.

Ngoài ra, Huỳnh Thúc Kháng còn lưu giữ và ghi chép lịch sử của phong trào Duy Tân. Tác giả Nguyễn Tất Thắng gọi ông là “người chép sử của phong trào Duy Tân”, bởi chính ông là người trực tiếp tham gia các hoạt động, đồng thời ghi chép lại nhiều sự kiện, nhân vật và diễn biến của phong trào.

Trong thời gian ở Côn Đảo, ông viết Mậu Thân dân biến ký; sau đó viết Trung Kỳ cự sưu ký để thuật lại cuộc chống thuế Trung Kỳ, viết về Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp và biên soạn Huỳnh Thúc Kháng niên phổ. Theo nghiên cứu này, những ghi chép của ông cung cấp nhiều tư liệu quan trọng, thậm chí có những thông tin khó tìm thấy ở nguồn khác.

13 năm tù đày không lay chuyển ý chí

Sau khi bị bắt năm 1908 và bị kết án đày Côn Đảo, Huỳnh Thúc Kháng trải qua 13 năm tù đày, từ năm 1908 đến năm 1921. Đây là giai đoạn thử thách đặc biệt đối với bản lĩnh của một sĩ phu yêu nước, bởi hình thức đàn áp không chỉ nhằm tước đoạt tự do về thể xác mà còn hướng tới làm suy giảm ý chí và khả năng hoạt động của người tham gia phong trào Duy Tân.

Trong cuốn Thi tù tùng thoại, ông nhìn nhận rất rõ nghịch cảnh của người tù: Thân thể bị giam hãm, những nhu cầu và quyền tự do cơ bản đều bị hạn chế, nhưng vẫn còn một khoảng không gian thuộc về đời sống tinh thần. Chính từ nhận thức ấy, ông xem thi văn như một phương thức “di dưỡng tinh thần”. Trong cảnh tù đày khi “trăm điều tự do không còn một chút gì”, con người vẫn có thể giữ lại “một chút tự chủ về tinh thần”; thơ văn vì thế trở thành một phương tiện để duy trì đời sống tinh thần trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Trong những năm tháng bị giam cầm tại Côn Đảo, Huỳnh Thúc Kháng phải đối diện với điều kiện lao tù khắc nghiệt và sự hạn chế nghiêm ngặt về tự do. Tuy nhiên, qua Thi tù tùng thoại, có thể thấy, hoàn cảnh ấy không hạ gục được ý chí kiên cường và khiến ông từ bỏ giá trị mà mình theo đuổi. Ông viết:

“Tấm lòng vàng tạc đá vẫn chưa mòn,

Trăng kia khuyết đó lại tròn”

(Huỳnh Thúc Kháng (1939), Thi tù tùng thoại, Nhà in Tiếng Dân, tr.21)

Hình ảnh “tấm lòng vàng” tượng trưng cho sự giữ gìn phẩm chất, tình cảm và niềm tin mà ông coi trọng; còn “tạc đá vẫn chưa mòn” thể hiện sự bền bỉ trong tư duy của ông. Câu “Trăng kia khuyết đó lại tròn” thể hiện niềm tin vào tương lai mà con người sẽ thoát khỏi cảnh giam cầm và giành lại tự do. Nhìn chung, trong 13 năm bị giam cầm, ông duy trì hoạt động sáng tác, học tập, trao đổi tư tưởng, bảo vệ chính kiến và khích lệ những người cùng chí hướng.

Giá trị của bản lĩnh ấy tiếp tục được thể hiện qua cách ứng xử của ông sau khi được trả tự do. Năm 1921, Huỳnh Thúc Kháng được trả tự do. Tuy nhiên, việc trở về với cuộc sống tự do không làm thay đổi những lựa chọn mà ông đã quyết định trước đó.

Năm 1923, Khải Định khôi phục hàm Tiến sĩ Hàn lâm viện Biên tu và Khâm sứ Pasquier mời ông ra Huế tham gia biên soạn Hán – Việt tự điển, nhưng Huỳnh Thúc Kháng đều từ chối.

"Điều này thể hiện tinh thần và lập trường được hình thành trong những năm tháng tù đày tiếp tục được duy trì sau khi ông trở về, qua đó phản ánh sự nhất quán trong con đường hoạt động của ông", PGS.TS Nguyễn Duy Bính khẳng định.

Tên Huỳnh Thúc Kháng được đặt cho nhiều tuyến đường trên cả nước, là sự ghi nhận những đóng góp của ông đối với phong trào yêu nước và lịch sử dân tộc.