Đợt phun trào dưới biển ngoài khơi Iwo Jima, Nhật Bản, tạo ra một dải đất mới nối với bờ đảo, làm diện tích đảo tạm thời tăng thêm khoảng 1,7%.

Một núi lửa dưới biển ngoài khơi phía Đông Nam đảo Iwo Jima, Nhật Bản, đã tạo ra phần đất mới rộng khoảng 50 ha, tương đương 125 mẫu Anh, nối liền với bãi biển hiện hữu. Theo NASA Earth Observatory, diện tích này tương đương khoảng 90 sân bóng bầu dục Mỹ và có thể làm đảo tăng diện tích khoảng 1,7%.

Ảnh vệ tinh Landsat 9 chụp ngày 26/10/2026, trước khi vụ phun trào dưới biển làm thay đổi bờ Đông Nam của đảo. Ảnh: NASA Earth Observatory/Michala Garrison.

Các dấu hiệu hoạt động núi lửa gia tăng xuất hiện từ cuối tháng 10/2026. Ngày 27/10, các cảm biến địa chấn ghi nhận hoạt động bất thường, trong khi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết những hình ảnh đầu tiên về vụ phun trào đã được chụp.

Đến ngày 28/10, vệ tinh radar NISAR của NASA và Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ phát hiện biến động lớn trên mặt nước tại khu vực này, dù mây dày che phủ. Khi thời tiết quang đãng hơn vào đầu tháng 11, các vệ tinh Landsat, MODIS và VIIRS tiếp tục ghi nhận dấu hiệu cột vật chất núi lửa, tín hiệu nhiệt hồng ngoại và những dải đá bọt nổi trên biển.

Ảnh vệ tinh Landsat 9 chụp ngày 11/11 cho thấy một mảng đất hình tam giác đã nối vào bờ Đông Nam đảo. So sánh với ảnh chụp ngày 26/10, trước khi vụ phun trào tạo hình bờ biển mới, sự thay đổi hiện lên khá rõ.

Ngày 16/11, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản xác nhận sự hình thành của vùng đất mới nối với bãi biển trước đó.

Phần diện tích mới được hình thành sau vụ phun trào được chụp ngày 11/11/2026. Ảnh: NISAR/NASA

Đất mới hình thành từ vật liệu núi lửa

Khi núi lửa phun trào dưới vùng biển nông, dung nham và vật liệu phun trào có thể tích tụ, tạo thành các gò hoặc đảo nhỏ. Những vật liệu nhẹ như đá bọt nổi trên mặt nước, trong khi tro, mảnh vụn núi lửa và dung nham nguội dần tích tụ thành phần đất mới.

Iwo Jima nằm trong khu vực có hoạt động núi lửa mạnh thuộc cung đảo núi lửa Nhật Bản. Địa hình đảo đã nhiều lần thay đổi do hoạt động địa chất. Một đợt phun trào dưới biển gần khu vực này năm 2023 cũng từng tạo ra một đảo nhỏ mới, nhưng phần đất đó nhanh chóng bị sóng và quá trình xói mòn làm biến dạng.

Vụ phun trào dưới biển tạo ra cột vật chất núi lửa và những dải đá bọt nổi trên mặt nước, góp phần hình thành vùng đất mới. ảnh: Ảnh: NASA Earth Observatory

Vì vậy, diện tích 50 ha hiện nay cần được hiểu là ước tính về phần bờ biển mới hình thành, không phải diện tích đất ổn định đã được xác nhận sẽ tồn tại lâu dài. Vật liệu núi lửa mới thường rời rạc, dễ bị sóng biển đánh tan hoặc cuốn trôi, đặc biệt khi chưa được gắn kết thành đá rắn chắc.

Các vụ phun trào tạo đảo mới là cơ hội để nghiên cứu quá trình hình thành địa hình trên bề mặt Trái Đất. Ảnh vệ tinh giúp theo dõi sự thay đổi bờ biển theo từng ngày, trong khi dữ liệu radar và hồng ngoại cho phép phát hiện hoạt động núi lửa ngay cả khi khu vực bị mây che phủ.

Trong thời gian tới, các nhà khoa học tiếp tục theo dõi hoạt động núi lửa và sự ổn định của vùng đất mới. Những quan sát này có thể giúp xác định liệu phần bờ biển mới sẽ trở thành một phần lâu dài của đảo hay chỉ tồn tại trong thời gian ngắn trước khi bị biển bào mòn.