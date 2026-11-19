Trong thế giới khủng long, có những chiếc mào kỳ dị đến mức khiến chúng ta liên tưởng đến những sinh vật bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng.

Một trong những ví dụ thú vị nhất là Corythoraptor jacobsi, loài khủng long được phát hiện tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc và mô tả khoa học vào năm 2017. Sống vào khoảng 72–66 triệu năm trước, cuối kỷ Phấn Trắng, sinh vật này thuộc nhóm khủng long chân thú Oviraptorosauria. Điểm đặc biệt khiến nó nổi tiếng chính là chiếc mào xương cao vút trên đỉnh đầu, có hình dáng gần giống chiếc mũ bảo hiểm của chim đà điểu đầu mào (cassowary) hiện đại.

Corythoraptor có kích thước tương đối nhỏ, chiều dài ước tính khoảng 1,6 m. Hóa thạch được tìm thấy bao gồm một bộ xương gần như hoàn chỉnh, giúp các nhà cổ sinh vật học nghiên cứu khá chi tiết cấu tạo cơ thể của nó. Chiếc mào đặc biệt được tạo thành từ xương sọ mỏng, có cấu trúc rỗng và phát triển nổi bật phía trên hốc mắt. Đây là một trong những cấu trúc mào phát triển rõ rệt nhất từng được ghi nhận ở nhóm khủng long Oviraptoridae.

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Vậy chiếc mào này có tác dụng gì? Các nhà khoa học cho rằng nó có thể đóng vai trò trong việc phô diễn ngoại hình, nhận diện đồng loại hoặc thu hút bạn tình. Một giả thuyết khác liên hệ cấu trúc này với khả năng tiếp nhận âm thanh tần số thấp, tương tự những suy đoán về chức năng mào của chim đà điểu đầu mào ngày nay. Tuy nhiên, những công dụng cụ thể vẫn chưa được xác nhận chắc chắn.

Điều thú vị là Corythoraptor không phải trường hợp duy nhất có ngoại hình khác thường trong họ hàng Oviraptor. Một số loài khác cũng sở hữu những chiếc mào xương phát triển, tạo nên sự đa dạng đáng kinh ngạc về hình dáng hộp sọ của nhóm khủng long này.

Tên gọi Corythoraptor có thể hiểu là “kẻ trộm đội mũ”, kết hợp từ tiếng Hy Lạp chỉ chiếc mũ bảo hiểm và tiếng Latin chỉ kẻ cướp. Dù không phải loài khủng long lớn hay đáng sợ nhất, sinh vật này vẫn là minh chứng tuyệt vời cho sự đa dạng của quá trình tiến hóa, khi những cấu trúc tưởng chừng chỉ có trong thế giới chim hiện đại đã xuất hiện từ hàng chục triệu năm trước.