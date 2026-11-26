Rất lâu trước khi con người biết gieo trồng, loài côn trùng nhỏ bé đã phát triển nền nông nghiệp tinh vi đến kinh ngạc.

Trong những khu rừng nhiệt đới Trung và Nam Mỹ, kiến cắt lá (leafcutter ants) tạo nên những đoàn quân đông đảo, di chuyển liên tục trên mặt đất và thân cây, mỗi con mang theo một mảnh lá xanh lớn hơn cơ thể. Nhưng điều thú vị là chúng không ăn những chiếc lá này. Thay vào đó, lá được đưa xuống các khoang ngầm, nghiền nhỏ và sử dụng làm nguyên liệu nuôi trồng nấm – nguồn thức ăn chính của cả đàn.

Thực tế, hoạt động canh tác nấm của tổ tiên các loài kiến nông nghiệp đã xuất hiện từ khoảng 66 triệu năm trước, ngay sau thảm họa thiên thạch cuối kỷ Phấn trắng khiến khủng long không phải chim tuyệt chủng. Riêng kiến cắt lá xuất hiện muộn hơn, khoảng 8–12 triệu năm trước, sau quá trình tiến hóa lâu dài giữa kiến và các loài nấm cộng sinh.

Những đàn kiến cắt lá vận chuyển nguyên liệu về tổ để nuôi trồng nấm. Ảnh: Pdeutschlandfunk.de

Bên trong tổ, công việc được phân chia rất chặt chẽ. Những con kiến lớn đảm nhiệm việc cắt và vận chuyển lá, trong khi các cá thể nhỏ hơn nghiền nguyên liệu, chăm sóc nấm và loại bỏ những phần bị nhiễm bệnh. Các khu vườn nấm nằm trong những khoang ngầm có cấu trúc phức tạp, đôi khi tạo thành hệ thống hàng nghìn phòng. Một số đàn có thể đạt tới hàng triệu cá thể.

Đáng kinh ngạc hơn, kiến còn biết bảo vệ mùa màng. Trên cơ thể chúng tồn tại những vi khuẩn có khả năng sản xuất chất kháng sinh, giúp ngăn chặn nấm mốc ký sinh tấn công vườn nấm. Khi một đàn kiến mới được thành lập, kiến chúa mang theo một phần nấm từ tổ cũ để khởi đầu trang trại của mình. Đây là cách chúng duy trì giống cây trồng qua nhiều thế hệ.

Nền nông nghiệp của kiến cắt lá cho thấy khả năng tổ chức xã hội và hợp tác sinh học đáng kinh ngạc trong thế giới tự nhiên. Trong khi con người mới biết trồng trọt khoảng 12.000 năm trước, những 'nông dân' sáu chân đã có hàng chục triệu năm kinh nghiệm tiến hóa trong lĩnh vực này.