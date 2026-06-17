Từ hôm nay, thí sinh có 5 ngày đăng ký nguyện vọng đại học 2026

Hệ thống tuyển sinh mở cửa cho thí sinh toàn quốc tập dượt đăng ký nguyện vọng. 5 ngày thực hành này là cơ hội vàng để làm quen giao diện và tránh sai sót.

Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhiều thí sinh thường có tâm lý "chờ điểm rồi mới tính". Tuy nhiên, với quy trình xét tuyển đại học hiện nay, nếu đợi đến sát hạn đăng ký chính thức mới bắt đầu tìm hiểu hệ thống, mã trường, mã ngành, phương thức xét tuyển và thứ tự ưu tiên, thí sinh rất dễ rơi vào tình trạng lúng túng, dẫn đến những nhầm lẫn.

Cơ hội tập dượt và rà soát lỗi trên hệ thống hỗ trợ chung

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, từ ngày 17/6 đến hết ngày 21/6, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung sẽ mở để thí sinh thực hành đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển. Đây là giai đoạn "làm thử" mang tính chất tập dượt, kết quả thực hành sẽ không được lưu lại để xét tuyển chính thức.

Mặc dù kết quả thực hành sẽ không được sử dụng để xét tuyển, nhưng việc tham gia đầy đủ giai đoạn này giúp thí sinh làm quen với giao diện, kiểm tra tính ổn định của tài khoản đăng nhập và kịp thời phát hiện sớm nhiều lỗi thường gặp.

Các lỗi phổ biến có thể kể đến như quên hoặc mất mật khẩu tài khoản; sai lệch thông tin cá nhân, diện ưu tiên khu vực hoặc đối tượng; nhầm lẫn giữa các mã trường, mã ngành, mã phương thức xét tuyển; hoặc chưa hiểu cách sắp xếp thứ tự nguyện vọng và bỏ sót các phương thức xét tuyển sớm đã đủ điều kiện trúng tuyển tại các trường đại học.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026.

Năm 2026, tất cả thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. Đây là kênh duy nhất để thí sinh thực hiện các quyền lợi đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng của mình. Thí sinh cần lưu ý đăng nhập đúng địa chỉ nêu trên, tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ để tránh rủi ro bảo mật thông tin.

Trong giai đoạn thực hành này, thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT để đăng nhập vào hệ thống. Sau khi đợt thực hành khép lại, toàn bộ dữ liệu làm thử sẽ được xóa bỏ, thí sinh bắt buộc phải thực hiện đăng ký lại từ đầu trong đợt đăng ký chính thức từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7 thì mới có giá trị xét tuyển.

Dù xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, kết quả thi đánh giá năng lực hay các phương thức xét tuyển riêng của các trường, thí sinh vẫn phải đưa tất cả các nguyện vọng này lên hệ thống chung của Bộ trong thời gian quy định để được công nhận trúng tuyển hợp pháp. Việc thực hành sớm giúp thí sinh chủ động, tự tin, tránh tình trạng lúng túng hoặc gặp lỗi nghẽn mạng do lượng truy cập tăng đột biến trong những ngày cuối của đợt đăng ký chính thức.

Lịch đăng ký nguyện vọng chính thức và những lưu ý

Theo hướng dẫn tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mốc thời gian đăng ký chính thức được quy định: Từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên hệ thống chung, không giới hạn số lần và số lượng nguyện vọng.

Tiếp đó, từ ngày 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo đúng số lượng nguyện vọng đã đăng ký chính thức. Trong thời gian đăng ký chính thức, thí sinh được quyền điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng không giới hạn số lần. Hệ thống sẽ chỉ khóa dữ liệu đăng ký sau 17 giờ ngày 14/7 để phục vụ cho các bước lọc ảo và xét tuyển tiếp theo.

Một trong những sai lầm phổ biến nhất của thí sinh là chưa hiểu rõ nguyên tắc vận hành của hệ thống lọc ảo chung. Theo quy định hiện hành, tất cả các nguyện vọng đăng ký của thí sinh sẽ được hệ thống xử lý đồng thời. Sau quá trình lọc ảo, mỗi thí sinh chỉ có thể trúng tuyển vào một nguyện vọng duy nhất và là nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện.

Do đó, các chuyên gia khuyến nghị thí sinh nên đặt ngành học yêu thích nhất ở vị trí cao nhất, tức Nguyện vọng 1. Đây phải là ngành học, trường học mà thí sinh thực sự đam mê và mong muốn được theo học nhất, thay vì chọn trường dựa vào việc đoán định điểm chuẩn hay xu hướng đám đông.

Bên cạnh đó, danh sách nguyện vọng cần được phân bổ thành 3 nhóm hợp lý. Nhóm thứ nhất gồm các ngành hoặc trường yêu thích hàng đầu có mức độ cạnh tranh cao. Nhóm thứ hai gồm các ngành hoặc trường vừa tầm, phù hợp sát với năng lực học tập và dự báo điểm số. Nhóm thứ ba là các ngành hoặc trường ở mức an toàn cao để đảm bảo cơ hội trúng tuyển chắc chắn.

Cuối cùng, thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh của từng trường. Mỗi cơ sở đào tạo áp dụng nhiều phương thức xét tuyển riêng như xét học bạ, điểm thi tốt nghiệp, điểm thi đánh giá năng lực hay chứng chỉ quốc tế. Việc hiểu rõ tiêu chí phụ và điều kiện sơ tuyển của từng phương thức sẽ giúp thí sinh tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển của mình.