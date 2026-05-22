Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thời khắc trinh sát tổng tấn công, bắt gọn 140 đối tượng ma tuý

Ngay khi phát hiện đối tượng liên quan đến đường dây ma túy xuất hiện trên ô tô, các trinh sát Công an TP HCM lập tức áp sát, khống chế và bắt giữ tại chỗ.

Xuân Danh

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ và xử lý 140 đối tượng liên quan đến các hành vi về ma túy.

kto-tl_anh-1.jpg
Đối tượng Đặng Phan Thanh Tùng

Theo cơ quan điều tra, chuyên án được triển khai theo chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo Bộ Công an với phương châm “không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu, xử lý đến người sử dụng”, đồng thời hưởng ứng cao điểm 45 ngày đêm “làm sạch địa bàn”, hướng đến mục tiêu xây dựng TP HCM không ma túy vào năm 2030.

Qua công tác rà soát địa bàn trong quý II/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP HCM phát hiện Đặng Phan Thanh Tùng – đối tượng nghiện, đồng thời mua bán ma túy nhỏ lẻ tại nhiều khu vực thuộc Bình Dương.

kto-tl_anh-3.jpg
kto-tl_anh-2.jpg
Các đối tượng trong đường dây ma túy bị công an triệt phá

Từ đầu mối này, lực lượng trinh sát lần theo các mắt xích trong đường dây và xác lập chuyên án VA0126Đ để đấu tranh, triệt phá toàn bộ tổ chức.

Ngày 15/.4, Đội 3, Phòng PC04 bắt giữ Tùng khi đối tượng đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Từ lời khai và tài liệu thu thập được, công an mở rộng điều tra, đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác truy xét các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra xác định, phía trên Tùng có 3 đầu mối cung cấp ma túy, phía dưới hình thành 12 nhánh phân phối chuyên bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho các con nghiện.

kto-tl_anh-5.jpg
Từ một đối tượng nghiện và mua bán nhỏ lẻ ban đầu, Công an TP HCM đã mở rộng điều tra, bắt giữ và xử lý tổng cộng 140 đối tượng.

Đáng chú ý, đường dây này hoạt động theo phương thức lưu động, liên tỉnh, trải dài nhiều địa bàn khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Trong quá trình điều tra, trinh sát phát hiện một đầu mối lớn vận chuyển ma túy từ Tây Nguyên vào TP HCM tiêu thụ và tổ chức đón lõng, bắt quả tang cùng hơn 5 kg ma túy.

Từ một đối tượng nghiện và mua bán nhỏ lẻ ban đầu, Công an TP HCM đã mở rộng điều tra, bắt giữ và xử lý tổng cộng 140 đối tượng.

Trong đó, 105 đối tượng bị khởi tố về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 35 đối tượng còn lại bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Tang vật thu giữ gồm hơn 9 kg ma túy tổng hợp, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 ô tô, nhiều xe máy, hơn 70 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.

Video trinh sát Công an TP HCM ập đến khống chế đối tượng trong đường dây ma túy

#ma túy #Công an TP HCM #đường dây ma túy #triệt phá #bắt giữ

Bài liên quan

Xã hội

Miu Lê bị khởi tố tổ chức sử dụng trái phép ma tuý, án phạt đối mặt?

Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, tạm giam về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý liên quan vụ án xảy ra tại bãi tắm Tùng Thu, Cát Bà (Hải Phòng).

Lê Ánh Nhật – ca sĩ Miu Lê mới đây bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, trong vụ án xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng).

Trưa ngày 10/5, kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, Công an đặc khu Cát Hải phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đều dương tính với ma túy, trong đó có Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê, SN 1991, trú tại phường Nhiên Lộc, TP HCM).

Xem chi tiết

Xã hội

Mua ma tuý về bán kiếm lời, nam thanh niên bị bắt quả tang

Lê Quốc Vì (TP. Cần thơ) mua ma tuý từ một người lạ mặt tại TP Hồ Chí Minh rồi đem về chia nhỏ để bán kiếm lời và sử dụng cá nhân.

Ngày 6/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Quốc Vì (SN: 1991, trú tại ấp Phương An 2, xã Long Hưng, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

2-178.jpg
Đối tượng Lê Quốc Vì.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng vận chuyển gần 2kg ma tuý ở Hà Tĩnh

Đang vận chuyển thuê gần 2kg ma túy đá tại khu vực biên giới, Nguyễn Trung Hiếu (Quảng Trị) bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 18/4, thông tin từ Viện KSND khu vực 5 – Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố đối với Nguyễn Trung Hiếu (SN 1988, trú xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) vì hành vi vận chuyển trái phép ma túy đá.

660185414256111087.jpg
Đối tượng Nguyễn Trung Hiếu cùng tang vật bị bắt giữ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới