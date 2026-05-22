Thời khắc trinh sát tổng tấn công, bắt gọn 140 đối tượng ma tuý

Ngay khi phát hiện đối tượng liên quan đến đường dây ma túy xuất hiện trên ô tô, các trinh sát Công an TP HCM lập tức áp sát, khống chế và bắt giữ tại chỗ.

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ và xử lý 140 đối tượng liên quan đến các hành vi về ma túy.

Đối tượng Đặng Phan Thanh Tùng

Theo cơ quan điều tra, chuyên án được triển khai theo chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo Bộ Công an với phương châm “không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu, xử lý đến người sử dụng”, đồng thời hưởng ứng cao điểm 45 ngày đêm “làm sạch địa bàn”, hướng đến mục tiêu xây dựng TP HCM không ma túy vào năm 2030.

Qua công tác rà soát địa bàn trong quý II/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP HCM phát hiện Đặng Phan Thanh Tùng – đối tượng nghiện, đồng thời mua bán ma túy nhỏ lẻ tại nhiều khu vực thuộc Bình Dương.

Các đối tượng trong đường dây ma túy bị công an triệt phá

Từ đầu mối này, lực lượng trinh sát lần theo các mắt xích trong đường dây và xác lập chuyên án VA0126Đ để đấu tranh, triệt phá toàn bộ tổ chức.

Ngày 15/.4, Đội 3, Phòng PC04 bắt giữ Tùng khi đối tượng đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Từ lời khai và tài liệu thu thập được, công an mở rộng điều tra, đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác truy xét các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra xác định, phía trên Tùng có 3 đầu mối cung cấp ma túy, phía dưới hình thành 12 nhánh phân phối chuyên bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho các con nghiện.

Từ một đối tượng nghiện và mua bán nhỏ lẻ ban đầu, Công an TP HCM đã mở rộng điều tra, bắt giữ và xử lý tổng cộng 140 đối tượng.

Đáng chú ý, đường dây này hoạt động theo phương thức lưu động, liên tỉnh, trải dài nhiều địa bàn khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Trong quá trình điều tra, trinh sát phát hiện một đầu mối lớn vận chuyển ma túy từ Tây Nguyên vào TP HCM tiêu thụ và tổ chức đón lõng, bắt quả tang cùng hơn 5 kg ma túy.

Trong đó, 105 đối tượng bị khởi tố về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 35 đối tượng còn lại bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Tang vật thu giữ gồm hơn 9 kg ma túy tổng hợp, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 ô tô, nhiều xe máy, hơn 70 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.

