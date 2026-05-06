Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Mua ma tuý về bán kiếm lời, nam thanh niên bị bắt quả tang

Lê Quốc Vì (TP. Cần thơ) mua ma tuý từ một người lạ mặt tại TP Hồ Chí Minh rồi đem về chia nhỏ để bán kiếm lời và sử dụng cá nhân.

Hạo Nhiên

Ngày 6/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Quốc Vì (SN: 1991, trú tại ấp Phương An 2, xã Long Hưng, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

2-178.jpg
Đối tượng Lê Quốc Vì.

Trước đó, trong quá tình tuần tra tại khu phố Bãi Vòng Hàm Ninh (đặc khu Phú Quốc), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang, Công an đặc khu Phú Quốc và Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông phát hiện xe ô tô mang BKS: 51L – 741.55 do Lê Quốc Vì điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ, gồm: 07 bịch nilong chứa các hạt tinh thể màu trắng không đồng nhất và 10 viên nén màu vàng (nghi là ma túy), tổng trọng lượng là 349,0779 gram.

1-229.jpg
Tang vật bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Quốc Vì khai nhận số ma túy trên được mua từ một người lạ mặt tại TP Hồ Chí Minh nhằm mục đích chia nhỏ để bán kiếm lời và sử dụng cá nhân.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa. Nguồn: NTV.
#Bắt giữ #buôn bán #ma tuý #tàng trữ #Lê Quốc Vì #Công an

Bài liên quan

Xã hội

Bắt 2 đối tượng vận chuyển gần 1kg ma tuý ở An Giang

Đang vận chuyển gần 1kg ma tuý đi tiêu thụ, 2 đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 5/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Trí Tài (SN: 1997, phường Sa đéc, tỉnh Đồng Tháp) và Trần Vũ Lăm (SN: 1995, xã Hương Mỹ, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy‎.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực Công viên An Hòa thuộc khu phố 1 An Bình, phường Rạch Giá, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang phát hiện xe ô tô mang BKS: 66A-206.85 có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Xem chi tiết

Xã hội

Buôn bán "cái chết trắng", 8 bị cáo lĩnh hơn 100 năm tù

Với cáo buộc tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, nhóm đối tượng bị Toà án Nhân dân TP Huế tuyên phạt hơn 100 năm tù giam.

Ngày 17/4, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 8 bị cáo, gồm: Nguyễn Tiến (SN 1993), Nguyễn Văn Hòa (SN 1992), Lê Thế Sơn (SN 1992), Lê Ngọc Bảo (SN 1987), Trần Lê Ngọc Thạch (SN 1992), Lê Văn Nguyên (SN 1983), Lê Thị Xuân (SN 1971) và Lê Đức Toàn (SN 1998), cùng trú tại TP Huế.

Theo bản cáo trạng, đây là vụ án ma túy có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với sự tham gia của nhiều đối tượng, hình thành đường dây mua bán ma túy hoạt động tinh vi, liên tỉnh, đưa lượng lớn ma túy từ Quảng Trị vào địa bàn TP Huế tiêu thụ.

Xem chi tiết

Xã hội

Bóc trần đường dây vũ khí quân dụng tại Hải Phòng

Công an Hải Phòng vừa triệt phá thành công đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ và vận chuyển vũ khí quân dụng quy mô lớn, bắt giữ 12 đối tượng.

Một đường dây buôn bán, tàng trữ và chế tạo vũ khí quân dụng quy mô lớn vừa bị lực lượng Công an TP.Hải Phòng triệt phá thành công. Vụ án này đã khởi tố 12 bị can, trong đó kẻ cầm đầu là Phạm Thị Trúc Quỳnh, 57 tuổi, trú tại quận Hồng Bàng.

Điểm đáng chú ý trong vụ án này là sự tham gia của Hoàng Sơn, 60 tuổi, một cựu vận động viên bắn súng. Với kiến thức chuyên sâu về cấu tạo và cách thức hoạt động của các loại súng, đạn, Sơn đóng vai trò quan trọng trong việc chế tạo và sửa chữa vũ khí cho đường dây.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Thời tiết hôm nay (6/5): Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có nơi mưa to

Thời tiết hôm nay (6/5): Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 6.5, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời nắng vào ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa dông. Trong khi đó, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ một số nơi mưa to đến rất to với lượng mưa vượt 70 mm.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Thời tiết hôm nay (6/5): Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có nơi mưa to

Thời tiết hôm nay (6/5): Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 6.5, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời nắng vào ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa dông. Trong khi đó, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ một số nơi mưa to đến rất to với lượng mưa vượt 70 mm.