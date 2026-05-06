Mua ma tuý về bán kiếm lời, nam thanh niên bị bắt quả tang

Lê Quốc Vì (TP. Cần thơ) mua ma tuý từ một người lạ mặt tại TP Hồ Chí Minh rồi đem về chia nhỏ để bán kiếm lời và sử dụng cá nhân.

Ngày 6/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Quốc Vì (SN: 1991, trú tại ấp Phương An 2, xã Long Hưng, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lê Quốc Vì.

Trước đó, trong quá tình tuần tra tại khu phố Bãi Vòng Hàm Ninh (đặc khu Phú Quốc), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang, Công an đặc khu Phú Quốc và Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông phát hiện xe ô tô mang BKS: 51L – 741.55 do Lê Quốc Vì điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ, gồm: 07 bịch nilong chứa các hạt tinh thể màu trắng không đồng nhất và 10 viên nén màu vàng (nghi là ma túy), tổng trọng lượng là 349,0779 gram.

Tang vật bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Quốc Vì khai nhận số ma túy trên được mua từ một người lạ mặt tại TP Hồ Chí Minh nhằm mục đích chia nhỏ để bán kiếm lời và sử dụng cá nhân.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.