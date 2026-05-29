Cà Mau: Công ty Thương mại CMC trúng gói thầu hơn 10 tỷ tại xã Tân Ân

Gói thầu số 07 do Ban quản lý dự án xã Tân Ân làm chủ đầu tư chỉ ghi nhận một nhà thầu tham gia nộp hồ sơ qua mạng và trúng thầu, tiết kiệm ngân sách đạt hơn 1%

Gói thầu xây lắp trường học hơn 10 tỷ đồng, chỉ một nhà thầu tham gia

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tri Thức và Cuộc Sống, ngày 08/5/2026, Phó giám đốc Ban quản lý dự án xã Tân Ân Trịnh Trung Bình đã ban hành Quyết định số 70/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình + thử tải cọc thuộc dự án Trường Tiểu học 1 Tam Giang Tây, xã Tân Ân.

Đây là dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách xã trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, được thiết lập dựa trên tinh thần Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 07/4/2026 của UBND xã Tân Ân nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng giáo dục tuyến đầu. Theo quyết định đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại CMC.

Quyết định số 70/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Trước đó, quy trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 39/QĐ-BQLDA đã xác định rõ gói thầu xây lắp nêu trên được triển khai theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói với thời gian thi công, hoàn thiện toàn bộ các hạng mục kỹ thuật trong vòng 360 ngày. Dự toán gói thầu là 10.358.724.526 đồng.

Mặc dù áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi nhưng đến thời điểm mở thầu ngày 25/04/2026, biên bản mở thầu ghi nhận chỉ có duy nhất một đơn vị tham gia nộp Hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT) là Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại CMC.

Giá dự thầu gốc của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại CMC đưa ra ban đầu là 10.353.680.727 đồng, sau đó điều chỉnh giảm 102.501.439 đồng còn 10.251.179.287 đồng. Đây cũng chính là mức giá trúng thầu cuối cùng được phê duyệt tại Quyết định số 70/QĐ-BQLDA.

Đối chiếu giữa giá dự toán gói thầu (10.358.724.526 đồng) và giá trúng thầu thực tế được công bố (10.251.179.287 đồng), đã tiết kiệm được cho nguồn ngân sách xã Tân Ân sau quy trình đấu thầu rộng rãi qua mạng là 107.545.239 đồng, tương đương với 1,04%.

Năng lực của nhà thầu tại địa phương

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại CMC (Mã số thuế: 2001148690) được thành lập từ ngày 13/02/2014, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại Khóm 3, Phường An Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, thủy lợi, do ông Huỳnh Viễn Trung làm người đại diện theo pháp luật.

Trong hoạt động đấu thầu tính đến tháng 05/2026, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 226 gói thầu, trong đó trúng thầu 102 gói, trượt 112 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy trong lịch sử hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại CMC đạt con số ấn tượng lên tới 1.057.824.104.891 đồng (với vai trò độc lập là 427.315.579.613 đồng và với vai trò liên danh là 630.508.525.278 đồng).

Trong giai đoạn 2025-2026 nhà thầu này cũng đã ghi nhận trúng nhiều gói thầu có giá trị lớn tại nhiều chủ đầu tư. Cụ thể:

Gói thầu số 1: Chi phí xây dựng tại Phòng Kinh tế xã Đông Thái, trị giá 7.521.227.324 đồng, trúng tháng 05/2026;

Gói thầu số 01: Thi công san lấp mặt bằng tại Ban quản lý dự án xã Đông Hải, trị giá 5.692.085.314 đồng, trúng tháng 04/2026;

Gói thầu số 18: Toàn bộ phần xây lắp dự án tại Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Lợi, trị giá 185.077.371.000 đồng, trúng tháng 12/2025 (vai trò liên danh chính);

Gói thầu số 11: Thi công xây lắp tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, trị giá 16.434.879.014 đồng, trúng tháng 10/2025;

Gói thầu: XL01: Thi công xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo, lát đá granite vỉa hè đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu (đoạn từ cổng Khu công nghiệp Trà Kha đến vòng xoay Cầu Sập) tại Ban Quản lý dự án Khu vực Bạc Liêu, trị giá 7.730.249.814 đồng, trúng tháng 10/2025...

Góc nhìn chuyên gia

Hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng được pháp luật thiết lập với mục tiêu cốt lõi là tạo ra môi trường bình đẳng, công khai, loại bỏ các rào cản hành chính để nhiều nhà thầu cùng tham gia cạnh tranh, từ đó giúp chủ đầu tư chọn được phương án tối ưu nhất cả về giải pháp kỹ thuật lẫn giá cả thương mại. Khi một gói thầu công cộng có giá trị lớn rơi vào trạng thái chỉ có duy nhất một hồ sơ dự thầu và tỷ lệ tiết kiệm thấp, câu hỏi về việc làm sao để nâng cao tính cạnh tranh luôn là bài toán đòi hỏi cơ quan quản lý tìm lời giải.

Phân tích dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, pháp luật hiện hành hoàn toàn cho phép phê duyệt trúng thầu khi gói thầu qua mạng chỉ có một nhà thầu tham gia, miễn là hồ sơ của họ đáp ứng đầy đủ năng lực, kỹ thuật và tài chính theo yêu cầu của E-HSMT. Trong trường hợp này, việc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại CMC chủ động nộp thư giảm giá hơn 102 triệu đồng thể hiện tinh thần chia sẻ một phần áp lực tài chính với địa phương. Tuy nhiên, để tối ưu hóa nguồn vốn công, vai trò rà soát định mức từ khâu lập dự toán cho đến quá trình thương thảo hợp đồng của chủ đầu tư và tổ chuyên gia là cực kỳ quan trọng, nhằm đảm bảo giá trị thực tế của công trình được tiệm cận với giá trị đầu tư tối ưu nhất.

Đồng quan điểm trên tinh thần hướng đến việc phổ biến, tuyên truyền kiến thức pháp luật, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích, theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, khi đến thời điểm đóng thầu mà có ít hơn 03 nhà thầu nộp hồ sơ, chủ đầu tư có quyền gia hạn hoặc mở thầu ngay để tiến hành đánh giá. Ở đây, Ban quản lý dự án xã Tân Ân đã tổ chức mở thầu ngay theo đúng quy trình xử lý tình huống được pháp luật cho phép.

"Quy trình xử lý lựa chọn nhà thầu tại công trình này đã đảm bảo tính pháp lý thông qua các bước phê duyệt, lập hồ sơ và có sự tham gia của các đơn vị tư vấn, thẩm định độc lập. Nhìn về tương lai, để nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình của dòng vốn ngân sách, các chủ đầu tư tại địa phương cần tiếp tục nghiên cứu, đưa ra các tiêu chí mời thầu thông thoáng, tăng cường công tác truyền thông rộng rãi nhằm thu hút nhiều cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia định giá, thúc đẩy tính minh bạch theo đúng tinh thần cải cách của Luật Đấu thầu" - Luật sư Nguyễn Thị Hương chia sẻ.