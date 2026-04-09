Quảng Ngãi gắn trách nhiệm người đứng đầu với mục tiêu giải ngân

Trước tình hình giải ngân đầu tư công quý I chỉ đạt 7,4%, tỉnh Quảng Ngãi siết trách nhiệm người đứng đầu, quyết tháo gỡ điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Qua đánh giá tình hình thực và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công quý I năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có những chỉ đạo quyết liệt cho các sở, ngành, địa phương nhằm tháo gỡ, tạo chuyển biến rõ nét trong giai đoạn tới.

Như đã thông tin trước đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 7.300 tỉ đồng; tổng kế hoạch vốn do địa phương giao đạt hơn 7.368 tỉ đồng. Tuy nhiên, kết quả giải ngân trong quý I của tỉnh Quảng Ngãi còn thấp, mới đạt hơn 523 tỉ đồng, tương ứng 7,2% kế hoạch Trung ương giao và 7,4% kế hoạch địa phương giao.

Vướng mặt bằng, biến động giá nhiên liệu, vật tư khiến nhiều công trình đầu tư công tại Quảng Ngãi ì ạch.

Từ đầu năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân.

Đầu tiên kể đến là Chỉ thị số 05/CT-UBND được ban hành với trọng tâm khắc phục các tồn tại kéo dài trong quản lý dự án, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Tiếp đến, tỉnh cũng ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên toàn tỉnh.

Đáng chú ý, tỉnh đã thành lập hai Tổ công tác chuyên trách nhằm theo dõi, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn theo từng khu vực, chủ đầu tư.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND tỉnh cũng tăng cường trực tiếp kiểm tra thực địa, làm việc với các chủ đầu tư để xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra thực địa xử lý vướng mắc.

Tuy nhiên cũng còn những khó khăn được xem là điểm nghẽn khiến kết quả của 3 tháng đầu năm đạt thấp như đã nêu.

Nổi bật trong số đó là khó khăn về giải phóng mặt bằng, biến động giá vật liệu xây dựng và năng lực tổ chức thực hiện của một số chủ đầu tư.

Nhằm khẩn trương khắc phục các vướng mắc, đẩy mạnh hơn nữa kết quả thực hiện trong quý II, cũng như thời gian tới, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có cuộc họp bàn về vấn đề này trong ngày 9/4/2026.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã chủ trì cuộc họp được tổ chức trực tiếp với lãnh đạo các sở, ngành kết hợp trực tuyến với điểm cầu cấp xã, phường, đặc khu.

UBND tỉnh Quảng Ngãi họp đánh giá, kiểm điểm kết quả giải ngân vốn đầu tư công.

Sau khi nghe các báo cáo, đánh giá, một số đơn vị, địa phương đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể căn cứ trên thực tế đơn vị, địa phương mình quản lý nhằm cải thiện tiến độ trong quý II và các tháng tiếp theo.

Phát biểu tại cuộc họp Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh yêu cầu xác định đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đóng vai trò then chốt trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Đặc biệt Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đưa chỉ tiêu giải ngân vào hệ thống đánh giá KPI, gắn với trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu.

Theo ông Nguyễn Hoàng Giang, tỉnh sẽ "Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; yêu cầu các đơn vị không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý công việc. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần được tập trung tháo gỡ nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong tiến độ triển khai dự án".

Trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng, xăng dầu biến động, người đứng đầu chính quyền tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ động theo dõi thị trường, làm việc chặt chẽ với nhà thầu thi công và cung ứng vật tư để điều chỉnh phương án phù hợp, bảo đảm tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn.

UBND tỉnh đặt mục tiêu đến hết quý II.2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công phải đạt mức cao hơn bình quân chung của cả nước, qua đó tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đã đề ra.