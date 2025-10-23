Hà Nội

Trung Quốc vượt Mỹ thành thị trường AI lớn nhất thế giới

Số hóa

Trung Quốc vượt Mỹ thành thị trường AI lớn nhất thế giới

Với hơn 500 triệu người dùng và tốc độ tăng gấp đôi chỉ trong 6 tháng, Trung Quốc chính thức trở thành thị trường AI tạo sinh lớn nhất hành tinh.

Thiên Trang (TH)
Trung Quốc vừa đạt cột mốc lịch sử khi có 515 triệu người dùng AI tạo sinh tính đến tháng 6/2025, tăng gấp đôi chỉ sau nửa năm.
Theo Trung tâm Thông tin Mạng Internet Trung Quốc (CNNIC), 36,5% dân số Internet của nước này đã sử dụng AI nhờ chiến lược “AI Plus” tích hợp công nghệ vào mọi lĩnh vực.
Đáng chú ý, 74,6% người dùng dưới 40 tuổi và 37,5% có bằng đại học, biến thế hệ trẻ thành lực lượng tiên phong của làn sóng AI.
Khoảng 90% người dùng chọn các nền tảng nội địa như DeepSeek, Qwen của Alibaba Cloud và Doubao của ByteDance.
Zhang Xiao, phó giám đốc CNNIC, khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục đầu tư vào AI mã nguồn mở và quản trị AI để củng cố tự chủ công nghệ.
Sự ra mắt của mô hình DeepSeek R1 đầu năm 2025 đã giúp Trung Quốc tăng mạnh tỷ lệ người dùng, trong khi Mỹ duy trì mức ổn định 25%.
Báo cáo còn cho thấy Trung Quốc đã nộp hơn 1,57 triệu bằng sáng chế AI, chiếm gần 39% toàn cầu.
Với quy mô người dùng khổng lồ và chính sách hỗ trợ mạnh mẽ, Trung Quốc đang tái định hình bản đồ quyền lực công nghệ của thế giới.
