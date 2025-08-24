Trung Quốc và Pakistan đối thoại chiến lược an ninh khu vực

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan, Thượng nghị sĩ Mohammad Ishaq Dar, và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã chủ trì các cuộc thảo luận.

Cuộc đối thoại diễn ra vào thời điểm quan trọng khi cả hai quốc gia đều tìm cách điều chỉnh lại các ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình để ứng phó với những diễn biến đang diễn ra trong khu vực và toàn cầu, đồng thời thúc đẩy giai đoạn thứ hai của Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC 2.0).

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Pakistan, Ishaq Dar tại Islamabad. Ảnh: The Tndependent

Các cuộc tham vấn phản ánh “Quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Mọi thời tiết” lâu dài giữa Islamabad và Bắc Kinh, được cả hai bên mô tả là quan trọng không chỉ đối với lợi ích song phương mà còn đối với hòa bình và ổn định khu vực.

Các cuộc hội đàm bao gồm nhiều vấn đề rộng lớn, tái khẳng định tính đa chiều của quan hệ Pakistan-Trung Quốc. Các cuộc thảo luận tập trung vào quan hệ kinh tế và thương mại, đặc biệt nhấn mạnh đến việc đẩy nhanh việc triển khai CPEC 2.0, được thiết kế để mở rộng phát triển cơ sở hạ tầng, hợp tác công nghiệp, các dự án năng lượng và đầu tư công nghệ.

Các nhà lãnh đạo tiếp tục khám phá tiềm năng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính, nông nghiệp, công nghệ số và năng lượng tái tạo để đảm bảo lợi ích chung trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang thay đổi.

Cả hai bộ trưởng đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện giao lưu nhân dân, liên kết học thuật và hợp tác văn hóa như một phương tiện tăng cường sự hiểu biết song phương và tình hữu nghị ở cấp độ xã hội.

Hai nước đặc biệt quan tâm đến an ninh chiến lược khu vực. Ảnh: CPEC Dailly

Về mặt khu vực, cuộc đối thoại nhấn mạnh những quan ngại chung về an ninh và các ưu tiên chiến lược. Sau cuộc gặp ba bên của Vương Nghị tại Kabul với các đối tác Pakistan và Afghanistan, các cuộc hội đàm tại Islamabad cũng đề cập đến tình hình Afghanistan, đặc biệt là về ổn định khu vực, các nỗ lực chống khủng bố và kết nối kinh tế.

Các bộ trưởng thừa nhận tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ về các diễn biến liên quan đến Afghanistan và tái khẳng định cam kết của họ đối với khuôn khổ hợp tác thúc đẩy sự ổn định, quản trị toàn diện và hội nhập cơ sở hạ tầng trên khắp Nam và Trung Á.

Cuộc đối thoại cũng thể hiện sự mở rộng tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh tại Nam Á, khi chuyến thăm Islamabad của Vương Nghị diễn ra ngay sau chuyến thăm Ấn Độ. Tại New Delhi, Ngoại trưởng Trung Quốc đã có các cuộc hội đàm cấp cao với Thủ tướng Narendra Modi và các quan chức cấp cao Ấn Độ, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao S. Jaishankar và Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval, trong khuôn khổ vòng đàm phán biên giới lần thứ 24.

Ngoại trưởng Vương Nghị đã gửi lời mời chính thức của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Thủ tướng Modi để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) dự kiến ​​diễn ra tại Thiên Tân từ ngày 31/8 đến ngày 1/9.

Thủ tướng Modi, trong khi xác nhận sự tham dự của mình, đã tái khẳng định lập trường kiên định của Ấn Độ về nhu cầu duy trì hòa bình và ổn định dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC).

Ông Modi nhấn mạnh cam kết của Ấn Độ trong việc theo đuổi một giải pháp công bằng và cùng có lợi cho vấn đề biên giới, đồng thời bày tỏ ý định của New Delhi tiếp tục tham gia giải quyết các căng thẳng biên giới dai dẳng bằng biện pháp ngoại giao.

Ba nước Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan đều sở hữu vũ khí hạt nhân và có vai trò đặc biệt trong khu vực châu Á. Ảnh: Telegraph

Cuộc gặp tại Islamabad và chuyến công du ngoại giao rộng khắp Nam Á của Vương Nghị nhấn mạnh những nỗ lực ngày càng tăng của Trung Quốc nhằm đóng vai trò nổi bật trong việc định hình an ninh và kiến ​​trúc kinh tế khu vực trong bối cảnh địa chính trị đang thay đổi. Đối với Pakistan, việc tái khẳng định sự ủng hộ của Trung Quốc là rất quan trọng trước những thách thức kinh tế, lo ngại về an ninh và vị thế địa chính trị của nước này giữa Nam và Trung Á.

Đối với Trung Quốc, việc tăng cường quan hệ với Pakistan theo CPEC 2.0 sẽ tạo ra sự cân bằng chiến lược với Ấn Độ, đồng thời đảm bảo các tuyến đường năng lượng và thương mại quan trọng thông qua cảng Gwadar và Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI) rộng lớn hơn.

Việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, như đã thống nhất trong cuộc đối thoại, cho thấy hướng đi mà Bắc Kinh và Islamabad sẽ ngày càng thống nhất lập trường ngoại giao về các vấn đề quốc tế quan trọng.

Cuối cùng, Đối thoại chiến lược Pakistan-Trung Quốc lần thứ sáu mang ý nghĩa biểu tượng và thực tiễn mạnh mẽ, củng cố mối quan hệ đối tác được mô tả là không thể thiếu đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.

Các cuộc đàm phán không chỉ củng cố hợp tác song phương mà còn gửi đi thông điệp địa chính trị rộng hơn về vai trò trung tâm của quan hệ Pakistan-Trung Quốc trong cán cân quyền lực khu vực vào thời điểm Nam Á đang phải đối mặt với sự tái cấu trúc chiến lược phức tạp.