Ấn Độ trang bị tên lửa tầm xa 40N6 cho các hệ thống phòng không S-400

Quân sự

Ấn Độ trang bị tên lửa tầm xa 40N6 cho các hệ thống phòng không S-400

Việc chuyển giao tên lửa tầm siêu xa 40N6 cho hệ thống phòng không S-400 của Ấn Độ đã được xác nhận. Liệu chúng có năng lực như thế nào?

Thiên Đăng
Mới đây, Thống chế Không quân Ấn Độ Amar Preet Singh đã xác nhận rằng, hệ thống phòng không tầm xa S-400 mới được lực lượng này mua sắm có khả năng tấn công máy bay địch ở khoảng cách cực xa, và đã chứng minh được khả năng này trong các cuộc đụng độ với lực lượng Pakistan vào đầu tháng 5 vừa qua. Ảnh: @Military Watch Magazine.
Thống chế Không quân Ấn Độ Amar Preet Singh nhận xét rằng, S-400 đã bắn hạ "hai máy bay lớn bao gồm máy bay ELINT và Máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AEW&amp;C), chúng bị bắn hạ từ khoảng cách khoảng 300km". Ảnh: @Wikipedia, the free encyclopedia.
.Đồng thời, Amar Preet Singh lưu ý rằng, đây là "vụ tiêu diệt máy bay lớn từ hệ thống đất đối không lớn nhất từng được ghi nhận mà chúng tôi có thể nói đến". Ảnh: @Military Watch Magazine.
Mặc dù, hệ thống phòng không S-400 lần đầu tiên được đưa vào sử dụng trong Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga vào năm 2007, được trang bị tên lửa đất đối không 48N6E3, cung cấp tầm tấn công chỉ 250 km, nhưng tầm tấn công tối đa của hệ thống này đã được mở rộng lên 400 km vào cuối những năm 2010, do tích hợp được tên lửa tầm xa 40N6. Ảnh: @Wikipedia, the free encyclopedia.
Thế nên, tầm bắn như được Thống chế Không quân Ấn Độ Amar Preet Singh đã xác nhận là 300 km khiến gần như chắc chắn rằng, Ấn Độ đã được cung cấp tên lửa 40N6 để tích hợp vào hệ thống phòng không S-400. Ảnh: @Wikipedia, the free encyclopedia.
Việc Không quân Ấn Độ triển khai tên lửa này hạn chế đáng kể chiều sâu chiến lược của Pakistan và cho phép sáu tiểu đoàn S-400 triển khai gần lãnh thổ Pakistan nhắm mục tiêu vào máy bay ở mọi độ cao sâu trong lãnh thổ của đối phương. Ảnh: @Military Watch Magazine.
Được biết, tên lửa 40N6 có chế độ dẫn đường radar chủ động hoặc bán chủ động kép. Với đầu dẫn đường radar động, tên lửa này sẽ bay lên độ cao được chỉ định, sau đó chuyển sang chế độ tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu. Ảnh: @Wikipedia, the free encyclopedia.
Tên lửa này cũng có ngòi nổ cận đích với đầu đạn phân mảnh, có thể bắn ra và phát tán các mảnh kim loại sắc nhọn khi tên lửa ở gần mục tiêu nếu không thực sự trúng đích. Các mảnh vỡ sẽ gây hư hại và xé toạc phần thân mềm của máy bay mục tiêu, và vô hiệu hóa nó. Ảnh: @Military Watch Magazine.
Tên lửa 40N6 cũng rất phù hợp để sử dụng cùng với máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AEW&amp;C) A-50 của Ấn Độ và máy bay chiến đấu Su-30MKI, do các máy bay này có radar trên không đặc biệt lớn và mạnh, cho phép chúng 'nhìn' sâu vào không phận Pakistan để dẫn đường cho tên lửa 40N6 nhắm đến mục tiêu. Ảnh: @Wikipedia, the free encyclopedia.
Với việc Bộ Quốc phòng Ấn Độ hiện đang cân nhắc mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga, kết hợp các cảm biến tiên tiến hơn với khả năng tàng hình, những điều này có thể làm tăng đáng kể tính hữu dụng tích hợp thêm tên lửa 40N6 trong kho vũ khí của Ấn Độ. Ảnh: @Wikipedia, the free encyclopedia.
Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã sử dụng tên lửa 40N6 để nhắm mục tiêu vào máy bay Ukraine và được xác nhận đã kết hợp chúng với máy bay A-50 AEW&amp;C để tăng tính hữu dụng của tên lửa này. Ảnh: @ Army Recognition.
Các báo cáo về việc sử dụng tên lửa 40N6 tại chiến trường Ukraine bắt đầu xuất hiện vào cuối năm 2023, với các đánh giá về vụ bắn hạ một chiếc F-16 của Ukraine vào tháng 4 năm 2025, cho thấy điều đó đã đạt được bằng cách sử dụng tên lửa 40N6. Ảnh: @Military Watch Magazine.
Thiên Đăng
Military Watch
Link bài gốc Copy link
https://militarywatchmagazine.com/article/delivery-ultra-long-range-40n6-india-s400-confirme
#Hệ thống phòng không S-400 #Ấn Độ #tên lửa tầm xa 40N6 #phòng không Ấn Độ #tên lửa S-400 #Quân đội Ấn Độ

