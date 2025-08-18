Ấn Độ trang bị tên lửa tầm xa 40N6 cho các hệ thống phòng không S-400

Việc chuyển giao tên lửa tầm siêu xa 40N6 cho hệ thống phòng không S-400 của Ấn Độ đã được xác nhận. Liệu chúng có năng lực như thế nào?
Chính sách bảo hành mới của VinFast áp dụng cho toàn bộ các dòng xe máy điện dùng pin LFP, với 6 năm cho xe và 8 năm cho pin.
Nước có thể không phải là yếu tố thiết yếu để duy trì sự sống ngoài hành tinh. Sinh vật ngoài Trái đất có thể tồn tại ở những hành tinh đá nóng bỏng.
Vivo V60 gây chú ý với thiết kế như iPhone 16, pin khủng 6.500 mAh, màn AMOLED đẹp, camera zoom ấn tượng và giá khởi điểm chỉ từ 11,2 triệu đồng.
Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, mẫu SUV điện Jaecoo J6 sắp bán ở Việt Nam ban đầu sẽ chỉ có phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD.
Ngày 19/8, Chính phủ sẽ tổ chức khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình trọng điểm. Hà Nội có 8 dự án, trong đó có dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.
Dự án vận chuyển than đá không phát thải carbon đầu tiên trên thế giới chính thức đi vào hoạt động tại Trung Quốc.
Trong khi tay chơi Minh Nhựa di chuyển trên chiếc xe siêu sang điện Rolls-Royce Spectre thì cô con gái lại ngồi trên chiếc SUV Mercedes-AMG G63 Edition One.
Trong hội 9x Hà thành, Mẫn Tiên là người sở hữu visual trẻ trung nhất, lại thêm style đẹp đỉnh chóp không có điểm chê.
Đã 10 năm kể từ khi chia tay Quỳnh Anh Shyn, B Trần vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và gần đây vướng nghi vấn hẹn hò Quỳnh Kool.
Mới đây, trang tin nổi tiếng Sohu của Trung Quốc đã gây bất ngờ khi đăng tải một bài viết hết lời ca ngợi Chi Pu, gọi cô là "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam".
Tử vi dự đoán, 3 con giáp này càng lớn tuổi càng sở hữu tài sản lớn, nhà cửa đất đai trải dài, tài chính lúc nào cũng rủng rỉnh.
Alena con gái ca sĩ Jimmii Nguyễn bắt đầu tự học sáng tác, chơi được nhiều loại nhạc cụ và đang cùng bạn bè thành lập một ban nhạc nhỏ.
Thầy Nguyễn Trí Hạnh đến từ Nghệ An đã vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sĩ cách mạng bằng phấn trên nền bảng xanh.
Chim Stymphalian là một trong những sinh vật đáng sợ nhất thần thoại Hy Lạp nổi tiếng, gắn liền với câu chuyện về 12 chiến công của Heracles.
Chuối Blue Java với màu xanh biếc hiếm thấy và hương vị tựa kem vani đang trở thành loại trái cây độc lạ khiến nhiều tín đồ ẩm thực khắp thế giới mê mẩn.
Sau 5 năm làm mẹ, ca sĩ Sara Lưu – vợ nhạc sĩ Dương Khắc Linh khiến khán giả bất ngờ khi tự tin khoe vóc dáng gợi cảm trong loạt trang phục cắt xẻ táo bạo.
Mới đây, Hà Môi gây tranh cãi khi đi catwalk tại một sự kiện thời trang. Trong các clip tập dượt nữ TikToker, netizen để lại nhiều bình luận không đồng tình.
Ngoài bất động sản, Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My còn sở hữu xe sang và nhiều đồ hiệu đắt đỏ.
Kết thúc tháng 7/2025, Ford Ranger trở thành mẫu xe xăng dầu bán chạy nhất Việt Nam, Honda City trở lại top 10 nhờ doanh số tăng gấp hơn ba lần tháng 6.
Đoạn đầu tiên của đường Vành đai 3 từ cao tốc Long Thành qua cầu Nhơn Trạch sang Đồng Nai và cầu Rạch Miễu 2 nối Đồng Tháp - Vĩnh Long sẽ thông xe ngày 19/8.
Sau 4 lần sinh nở, Joyce Phạm luôn nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, thậm chí được nhận xét không khác nhiều so với khi chưa kết hôn.