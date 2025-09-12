Hà Nội

Trung Quốc rẽ hướng AI thực dụng thách thức Mỹ

Trung Quốc rẽ hướng AI thực dụng thách thức Mỹ

Khi Mỹ đổ tiền vào tham vọng AI tổng hợp, Trung Quốc chọn tập trung ứng dụng thực tế, mở ra ván cược đầy rủi ro nhưng có thể mang lợi thế lâu dài.

Thiên Trang (TH)
Mỹ đang chi hàng tỷ USD để chạy đua phát triển trí tuệ nhân tạo tổng hợp, thứ được ví như “bom nguyên tử” công nghệ.
Trong khi đó, Trung Quốc lại chọn hướng đi thực dụng, ưu tiên ứng dụng AI vào đời sống và kinh tế.
Các mô hình AI nội địa được dùng trong chấm điểm thi, dự báo thời tiết, nông nghiệp và cả điều phối cảnh sát.
Đại học Thanh Hoa còn thử nghiệm bệnh viện AI, nơi bác sĩ được hỗ trợ bởi dữ liệu cập nhật và đồng nghiệp ảo.
Bắc Kinh cũng bơm 8,4 tỷ USD vào quỹ AI và phát động chiến dịch “AI+” để thúc đẩy kinh tế đến năm 2030.
Sự khác biệt này xuất phát từ hạn chế chip bán dẫn và quan điểm tối ưu hóa thay vì đua quy mô với Mỹ.
Nhiều chuyên gia nhận định nếu AGI chỉ là “giấc mơ xa vời”, Trung Quốc có thể vượt lên nhờ ứng dụng thực tế.
Cuộc đua AI toàn cầu vì thế trở thành một ván cược dài hơi, nơi người thực dụng có thể là kẻ chiến thắng.
